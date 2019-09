La receta uruguaya para que Apple y Google te destaquen en su tienda

Por Joaquín Pisa - Especial para Cromo

Knight Quest, un videojuego creado por el estudio Golden Bite, fue destacado en el mundo por las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, un hito que para sus cofundadores Gabriel Vainsencher y Santiago Sierra es una demostración de que “no hay excusas para no hacer algo bueno en Uruguay”.

Knight Quest es un entretenimiento de ajedrez básico para smartphones. Se avanza en un tablero con un caballo, y se debe superar a las distintas piezas que se interponen en el camino hacia la línea de llegada, donde se completan los niveles. “Descompusimos la estructura del ajedrez en algo muy casual: solo tenés que mover las piezas sin saber de tácticas o estrategias”, contó Vainsencher. Él, que es productor y diseñador de golden Bite, fue quien tuvo la idea inicial. Su pasión por el ajedrez surgió de niño. “Había dejado de jugarlo competitivamente de grande, no conocía mucho de tácticas y estrategias y ya me costaba encontrar un rival de mi nivel: o eran todos muy buenos o muy malos”, explicó.

Golden Bite Studios

De esa necesidad surgió Runnedrez, una aplicación que tuvo un gran éxito en Plan Ceibal. Y eso sirvió como base para crear una aplicación que llegara a un público masivo, a través de los smartphones. “Tenía un arte muy para niños, enfocado en lo pedagógico, así que nos dijimos: ‘Vamos a hacer este juego, meterle algunas cosas y hacerlo más mobile’. Ahí nació Knight Quest”, agregó.

Funcionó. Tanto que esa idea se convirtió en una app destacada en Google Play y la App Store, lo que a Vainsencher y Sierra les genera una gran satisfacción. “Que un juego uruguayo esté destacado en el mundo es lo que todos los desarrolladores queremos”. ¿Cómo se llega a ese destaque? Así fue el proceso de Golden Bite:

“Ver qué sirve y qué no”

Golden Bite Studios fue fundado en 2015 por Vainsencher, Sierra y un tercer fundador que actualmente trabaja en otra empresa. “Nos conocimos en A+, de la Escuela de Artes Visuales, e hicimos nuestro primer juego, llamado Disco Party, como proyecto final de carrera. Nos había copado, buscamos seguirlo y ahí nació el estudio. Buscamos que el juego fuese más comercial, más profesional”, recordó Vainsencher.

Ambos trabajan en el grueso del proyecto y, para pulir algunas características contratan a expertos.

En Golden Bite los juegos comienzan con un impulso creativo. Piensan en ideas que ven en otros entretenimientos y no están suficientemente desarrolladas o, en el caso de Knight Quest, en esa necesidad de volver a entender el ajedrez.

De la idea pasan al prototipo, para ambos la parte más divertida. “Ahí vas viendo qué ideas sirven y cuáles no”, afirmó Sierra, artista técnico y programador del estudio, a quien solo le falta la tesis para graduarse de la Universidad de Bellas Artes. “Para este juego el prototipo era un caballo, un alfil, una torre, un peón, un tablero. Se buscó dar el juego a desarrolladores, colegas, familiares, públicos que juegan, públicos que no, y los que están en el mismo palo. A la gente le gustaba más el prototipo que otros juegos”, explicó Vainsencher.

Crear un videojuego requiere mezclar distintas disciplinas: el arte y la programación, además de hacerlo desafiante y divertido con la incorporación de niveles. “En paralelo, se debe pensar en la monetización. No es un tema menor: no solo por los costos que conlleva sino por cómo el videojuego va a generar dinero”, comentó Vainsencher. Eso implica pensar estrategias: si se debe incluir publicidad o vender “vidas” dentro del entretenimiento.

Del prototipado se pasa a la producción. Para Sierra “nunca” se dicen a sí mismos que un juego está terminado. Vainsencher distinguió que ya reconocen algunos indicios en las personas a las que les dan a probar sus juegos en ferias y conferencias: “Si vos ves que la persona está jugando y te dice ‘qué divertido’ y quiere jugar de vuelta o si se lo sacás y las personas te dicen que quieren seguir jugando, es señal de que enganchó”, contó.

Mucho desarrollo, pero también mucho marketing

El juego, por más bueno que sea, no llega a nada sin promoción. Para Vainsencher, que estudió Administración de Empresas antes de ingresar a esta industria, “siempre tiene que haber una combinación entre desarrollo y marketing”. “Si vos te vas para un lado y dejás al otro, no vas a llegar. De nada te sirve ir a 800 eventos y charlas si no tenés producto. Del mismo modo que no sirve tener un videojuego si no lo mostrás”.

Golden Bite Studios

Han asistido a varios eventos, y en la Game Developers Conference (GDC) de San Francisco, Estados Unidos, distintos medios especializados en gaming los entrevistaron. Esto les genera una mayor conexión con el público objetivo que tenían de antemano: norteamericanos y europeos. A estos eventos asisten con remeras con el logotipo de la empresa, lo que les da mejor imagen a la hora de entablar relaciones personales y comerciales “que abran puertas”, afirmaron.

Con algunos de los que establecieron contactos fue con representantes de Apple y Google, quienes probaron el videojuego y les gustó. “Tenés que tener un buen producto, buen juego, estudio sólido y, además, un poco de fortuna: porque ellos ven millones de juegos y capaz que vieron el tuyo, pero se les pasó o justo esa semana había 10 mejores. Esa pizca de suerte te tiene que pasar y hay que acompañarla. Hay que ser optimista y positivo”, dijo Vainsencher.

El futuro de Golden Bite

Santiago Sierra contó que la aplicación va a tener actualizaciones y la seguirán mejorando. También buscarán nuevos videojuegos que puedan llegar a tener el mismo destaque en las tiendas de Apple y Google. Gabriel Vainsencher, analizador hasta el detalle, aseguró que el haber sido destacados mundialmente les da “otra chapa”. Como si un equipo de fútbol hubiese ganado un título a nivel internacional. Según opinó, esto les proporciona una capacidad para buscar más clientes afuera, con una mezcla entre emprendimientos propios (que conllevan su riesgo) y proyectos que pidan empresas o instituciones, como sucedió con el Plan Ceibal. “Hoy en día podemos hacerlo y por eso tenemos una opción bastante optimista”, concluyó.

La industria local

Los fundadores de Golden Bite ven como “muy dinámica” a la industria de videojuegos uruguaya. Recuerdan que antes estaba conformada por estudios chicos, que han tenido con el tiempo suertes dispares. Algunos no han podido avanzar y otros han terminado en otras empresas. Actualmente el panorama es distinto, ya que aseguran que han llegado actores nuevos, empresas grandes que ampliaron su departamento de gaming, en un fenómeno que para ellos da más oportunidades a los nuevos desarrolladores que surgen en el país.

Golden Bite Studios

Los creadores tienen su propia institución: la Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos del Uruguay (CAVI), de la cual Golden Bite es uno de los estudios fundadores y Vainsencher fue secretario por un tiempo. El estudio también ha contado con el apoyo de la incubadora Ingenio, la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, la Universidad ORT entre otros organismos.

En Uruguay se puede estudiar para ser desarrollador: hay una licenciatura de Animación y Videojuegos en la ORT en Montevideo. Y en el interior también se puede estudiar. En Playa Hermosa (Maldonado) está la licenciatura en Lenguajes y Medios Audiovisuales de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de la República.

Esta carrera según Sierra tiene un buen cuerpo docente y está creciendo. “Cada año ingresa más gente, y es un buen lugar para encontrar gente calificada”, contó. Además, algunas academias privadas ofrecen cursos más cortos.