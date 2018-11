La terrible confesión de una mujer que asesinó a su hijastro de 8 años

El homicidio de un niño de ocho años en Níjar, España, que fue asesinado hace ocho meses por su madrastra volvió a ser centro de conmoción para los españoles luego de que el programa “Espejo Público” de Antena 3 difundiera la declaración policial de la mujer, Ana Julia Quezada.

En su declaración, afirma que vio al niño jugando con un “palito” cerca de la casa de su abuela y lo invitó a ir a una casa en Rodalquilar, que tenía que pintar porque lo estaban arreglando.

La mujer aseguró que en la casa vio al niño entrar con un hacha en la mano y le dijo que se la diera porque se iba a lastimar. “Y me dice, ‘¡No! No te la doy que siempre me estás mandado. Y yo no quiero que me mandes, que eres fea. Que yo quiero que dejes a mi padre. Que yo quiero que mi padre se case con mi madre y que te deje a ti. Que tienes la nariz muy fea, que yo no te quiero’”, relató.

Quezada dijo que para que dejara de decir esas cosas, le tapó la boca y la nariz pero no recordaba por cuánto tiempo. “Cuando ya dejó de chillar y todo, le quité la mano de la boca. Y me acuerdo, sí, que cuando le quité la mano ya el niño no respiraba", manifestó ante la policía.

"Me estaba volviendo loca. Lo único que pensaba, ‘¡Qué le voy a decir yo a Ángel’ (el padre del niño) Que le he quitado lo más grande que tiene . Entonces se me ocurre, veo por allí un hacha y digo, ‘Pues lo entierro aquí al niño’, agregó la mujer, que puede ser condenada con cadena perpetua revisable por el homicidio del pequeño Gabriel Cruz.

El niño fue asesinado el 27 de febrero y su cuerpo encontrado varios días después. La pareja de su padre, una dominicana de 43 años, colaboró con la búsqueda del pequeño cuando se creía que estaba desaparecido y al ser encontrado confesó el crimen.