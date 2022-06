La Voz Uruguay: con Abel Pintos como invitado, el programa definió a sus semifinalistas

De los cientos de inscriptos, ya solo quedan ocho participantes. La primera edición uruguaya de La Voz se acerca a su final, y este lunes tuvo lugar una de las instancias decisivas, con la selección de los semifinalistas por parte del jurado integrado por Rubén Rada, Valeria Lynch, Lucas Sugo y Agustín Casanova, quienes la semana próxima se enfrentarán entre si por un lugar en el último programa, para lo que necesitarán el favor del público. Eso se debe a que las dos últimas rondas, la decisión no recae en el jurado, sino en la audiencia, que votará a sus favoritos en las emisiones finales, que serán en vivo.

Dos participantes de cada equipo avanzaron a la instancia decisiva, luego de un programa que tuvo como invitado al cantante argentino Abel Pintos. El artista fue el encargado de abrir la emisión de este lunes, cantando junto a Casanova su canción Sin principio ni final. Pintos luego se sumó al jurado como entrenador invitado, participando junto al cuarteto habitual en las devoluciones.

El equipo de Valeria Lynch fue el encargado de abrir la competencia de este lunes, correspondiente a la ronda de cuartos de final. Las clasificadas a la fase siguiente fueron Sofía Oyarzábal, que cantó en una versión reggae una de las canciones más exitosas de la década de 1990, What's Up?, del grupo 4 non blondes, y Micaela Serrón, que interpretó un clásico de la música tropical argentina, Corazón Mentiroso.

¡El #TeamValeria dejó los CUARTOS DE FINAL bien en alto! Felicitaciones a Sofi y Mica por pasar a la SEMIFINAL. Y un gran aplauso para Erika y Esteban por sus excelentes participaciones en #LaVozUruguay.

En segundo lugar fue el turno del grupo de Lucas Sugo, que tuvo como clasificados a la semifinal a Oscar Collazo, y a Yandira Castro. El primero cantó La gloria de Dios, de Ricardo y Evaluna Montaner, y la segunda clasificada interpretó Para hacerte sentir mi amor, la versión de Laura Canoura de To make you feel my love, de Bob Dylan.

Los clasificados del equipo capitaneado por Rubén Rada fueron Cinzia Zabala y Facundo Burgos. Ella interpretó en estos cuartos de final Dance Monkey, de la cantante australiana Tones and I, mientras que Burgos se presentó ante el jurado con Someone you love, del cantante inglés Lewis Capaldi.

¡Qué lindas palabras las de Rada! Fuerte aplauso para Cinzia y Facu por seguir en carrera. Y para Iván y Nico por el gran recorrido que hicieron en #LaVozUruguay.



Auspiciado por: L’ORÉAL PARIS@canal10uruguay @negrorada @valerialynch @lucas_sugo @AguCasanova_ pic.twitter.com/6212zcTZFp — La Voz Uruguay (@lavoz_uy) June 14, 2022

La jornada se cerró con las presentaciones de los cuatro concursantes pertenecientes al equipo de Agustín Casanova. Con una interpretación de Put your records on, de Ritt Momney, Paulina Liard fue una de las dos competidoras que convenció al tribunal y se ganó un puesto en la semifinal. La otra fue Guadalupe Martino, que cantó Love on the brain, de Rihanna.

¡Ahora la decisión es del público! ¡ESTE LUNES llega la SEMIFINAL EN VIVO de #LaVozUruguay y ya podés votar a tu participante favorito de cada Team! ¡VOTÁ AHORA y decidí quiénes pasan a la GRAN FINAL!

Así quedaron definidos quienes avanzan a la penúltima etapa del ciclo, que tendrá lugar el próximo lunes, y será el último paso de cara a la gran final, en la que cuatro cantantes buscarán ser los primeros receptores del título de La Voz Uruguay.