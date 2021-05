La vuelta de Níquel y canciones sobre un mundo en pandemia: seis discos uruguayos destacados

.

Si canto es porque puedo – Bárbara Jorcin

Un piano casi omnipresente, una voz poderosa, la capacidad interpretativa de ir del dolor a lo casi humorístico, la voluntad de experimentar y jugar pero también de apelar a lo clásico. Todo eso está presente en este segundo disco de la cantautora nacida en Tarariras, que desde el 2020 es también parte de la banda Eté & Los Problems y que en este trabajo expande lo desarrollado en su debut discográfico, Índigo, lanzado en 2018, incorporando más tonos y sonidos a su paleta, en particular por la incorporación de otros instrumentos como el contrabajo, la percusión y el violín, además de su piano. Con una fuerte impronta jazzera, cada canción genera su identidad pero mantiene la cohesión sonora y espiritual, desde lo más bailable (Alaridos) hasta lo más emotivo (A tu lado). Hay una incursión murguera en 2449, una proclama feminista en Lanza, una versión de Corriente alterna de Leo Maslíah, y una canción como Oda al plátano, que seguro hará sonreír a los que cada primavera padecen cuando la pelusa amarilla empieza a volar por los aires. Una voz a seguir que ya empieza a ser confirmación dentro del panorama sonoro local.

Épocas – Francisco Fattoruso

Músico, productor y compositor, Francisco Fattoruso se dedica en este quinto disco a las versiones de canciones ajenas. Son nueve temas, en los que el artista repasa a los autores y los temas que marcaron distintas etapas de su vida, con una selección que abarca desde los años 1960 hasta el 2000. Nueve versiones instrumentales, en las que ese puente entre lo rítmico y lo melódico que es el bajo, el instrumento predilecto de Fattoruso, pasa al frente, en ocasiones para interpretar la línea melódica de la canción, o para reemplazar a la voz, y en otros para jugar e improvisar sobre la canción. La selección es de temas ultraconocidos, y las versiones son disfrutables, frescas y relajantes. Muchacha ojos de papel de Luis Alberto Spinetta, Cuando nadie me ve de Alejandro Sanz, Mother Nature’s son de los Beatles, un guiño a la historia familiar con una versión candombera de Break it all de los Shakers, y colaboraciones con Julieta Rada —que pone su voz para la versión de El amor después del amor, de Fito Páez (la única del disco con voces)—, el guitarrista Leonardo Amuedo, y con su padre Hugo Fattoruso en Amparo de Antonio Carlos Jobim, completan este repaso musical por las influencias y las canciones predilectas de su autor.

En vivo en el Auditorio – Níquel

Pasaron casi dos décadas, pero Níquel volvió a reunirse. La banda, una de las más populares de la década de 1990 para la música uruguaya, se disolvió en 2001, pero a partir de 2019 comenzó un proceso de regreso que se concretó con dos shows en noviembre de 2020 en el Auditorio Adela Reta del Sodre. El registro de esos dos espectáculos se publicó ahora como disco, en una recopilación de quince canciones que incluye los clásicos y las piezas infaltables del repertorio del grupo, entre las que se cuentan Lluvia de amor, Sangre y rosas, Amo este lugar, Gusano Loco, y por supuesto, Candombe de la Aduana. Una avalancha de hits interpretados con pericia y calidad por la banda que contó con su alineación histórica: Jorge Nasser, Pablo Dana, Wilson Negreyra y Roberto Rodino, acompañados por Gonzalo de Lizarza en la guitarra, en lugar de Pablo Faragó, el único de los fundadores que decidió no participar de esta histórica reunión.

Un avión en Navidad - Los Cheques

Federico González es el vocalista y guitarrista de La Foca, una banda con más de 15 años de recorrido que en los últimos años, en particular gracias a sus últimos discos, se ha ganado un nuevo lugar en la escena local, aunque durante buena parte de su recorrido tuvieron un mayor reconocimiento al otro lado del Río de la Plata. En 2015 González empezó en paralelo su camino con Los cheques, un proyecto solista en el que cuenta con la colaboración de su hermano Ismael y del músico rochense Nicolás Molina como productores. Un avión en Navidad es su tercer trabajo dentro de ese proyecto, un EP de cinco canciones que oscilan entre la melancolía y la calidez. Grabadas en un formato despojado e íntimo, con la voz terrosa de González y la guitarra criolla como puntales casi únicos, cuatro de las canciones son versiones de la banda que integra pasadas un nuevo filtro, y la completa un cover de la banda O’Neill. El plato fuerte está en el centro del quinteto: Terremoto, un tema conmovedor sobre las oportunidades perdidas.

Planta musical – Los nuevos creyentes

Los nuevos creyentes debutaron en 2018 con El sonido bendito, un disco poderoso que los convirtió en unos de los favoritos de la escena rockera under. Ahora se despachan con un segundo disco en el que hay menos distorsión y más limpieza, lo que ayuda a percibir mejor los detalles y las distintas capas que van conformando las hipnóticas once canciones que conforman Planta musical. El disco es un viaje fascinante que invita a perderse en un sonido que remite a arenas desérticas, estampas psicodélicas, y hasta asoman algunos rumores de música surfera, como en Momia Robot, con la canción Medita el demente llegando a un nivel prácticamente al nivel de un mantra. Dos largos “trips” instrumentales, Lluvia de agua florida y Medicina, que cierra el álbum, redondean la propuesta del grupo para este disco, lleno de texturas y sonidos que dialogan, un recorrido alucinógeno y también alucinante.

Real life situations – Juan Wauters

Como ya lo anticipa su título, este es un disco atravesado por lo que ha sucedido en el mundo durante el último año y medio. La pandemia de covid-19 alteró los planes originales de Wauters, nacido en Montevideo, radicado desde su adolescencia junto a su familia en Nueva York, donde se formó como músico y comenzó su carrera, que desde entonces ha navegado entre el indie estadounidense y la canción de autor uruguaya, con influencias adicionales de otros lugares del mundo, como México, con un cancionero bilingüe e incapaz de ubicar en un planisferio. El plan del músico era grabar un álbum de colaboraciones, pero el proyecto se concretó en parte. Los dúos están, son internacionales (desde el canadiense Mac Demarco hasta el mexicano David Aguilar) y algunos proporcionan de las mejores canciones de Real life situations, como Real y Monsoon. Pero también hay breves audios testimoniales que se intercalan con las canciones, fragmentos de noticieros y letras que refieren a encierros, lockdowns, distancias y estampas de estos tiempos tan extraños, como la de Locura. A esto se suma una expansión del sonido de Wauters, que se libera de la guitarra y agrega sonidos electrónicos y digitales, y distingue a este trabajo en la discografía de una de las voces más particulares de la música uruguaya actual.