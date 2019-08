La youtuber de belleza que comparte su lucha contra el cáncer con sus seguidores

BBC Dawn Lee es una youtuber de belleza a quien diagnosticaron linfoma en febrero.

El video más visto de la youtuber surcoreana Dawn Lee es uno que seguramente hubiese preferido no tener que grabar nunca.

Dura casi 13 minutos y muestra cómo, ante la caída masiva de cabello que le está causando la quimioterapia, ha decidido ir a la peluquería a raparse.

Una decisión "problemática", como admite ella, sobre todo, porque su canal se especializa en belleza.

"Siempre deseo mostrar el momento bonito. Pero, al compartir esto, quienes tengan mi misma enfermedad o una parecida, o si su familia ve este video, creo que les reconfortará un poco", asegura en un video que ya suma 4,3 millones de visitas.

A Lee, de 29 años, le diagnosticaron linfoma, un tipo de cáncer en la sangre, el pasado mes de febrero.

Desde entonces, ha estado compartiendo su lucha contra este mal con sus más de 630.000 seguidores de YouTube.

La joven de 29 años está siguiendo un tratamiento con quimioterapia.

Así fue como los efectos de la quimioterapia se fueron abriendo paso y haciéndose un lugar entre sus tutoriales de maquillaje.

Con una cabellera mucho más corta que en los videos de los últimos años, Lee muestra los pelos que han caído sobre su ropa y los mechones que se han quedado pegados a su almohada.

"Hoy es el peor día. Casi todo mi cabello se ha caído. Hoy no puedo ni llorar", comenta la joven en el video.

Momentos después, aparece más animada: "El pelo vuelve a crecer".

Reconfortante

Lee también enseña a su público la ropa de cama negra, como su pelo, que ha comprado para evitar ponerse triste: "Ahora, si se me cae el cabello, no me preocuparé tanto".

Aún así, a la joven le basta tocarse la cabeza un par de veces para que se le desprenda suficiente pelo para formar una bola del tamaño de su mano. "Adiós queridos", comenta.

El video en el que se ve cómo se rapa es el más visto de su canal, con más de 4 millones de visitas.

Lee decide que tiene que raparse la cabeza antes de ser hospitalizada, así que acude a la peluquería.

La youtuber llora y ríe mientras le cortan el pelo. "Parece un kiwi", dice cuando ya lo tiene casi rapado. "No debería reír y llorar".

Luego vuelve a recuperar la calma: "Mi cabeza es bonita, ¿no?"

"Al principio, pensé en grabarme con pelucas para ocultar el cáncer. Luego pensé: ¿por qué lo estoy escondiendo? No es algo que de lo que avergonzarse", le dijo a la BBC.

"Me di cuenta de que había gente que valoraba mi historia. Eso me animó mucho... Ver que alguien está en la misma situación que tú es tan reconfortante".

Lee aseguró que mucha gente le ha mostrado su apoyo. "Mucha más de la que esperaba. Ni siquiera pensaba que la gente fuera a verlo (el video)".

A Lee le preocupa que a la gente no le guste sus nuevos videos, pero cree que es necesario porque "reconforta" a otros que también padecen su enfermedad.

El video acaba con la joven mostrándole a su novio por primera vez su cabeza rapada.

Lo hace durante el White Day (Día Blanco), una festividad que se celebra el 14 de marzo y en la que los hombres le dan un obsequio a las mujeres que, a su vez, les dieron un presente a ellos un mes atrás, en San Valentín.

El regalo de Lee es un sombrero.

"No llores. Si lloras no te lo daré", le dice su novio.

Tras un momento de duda, acaba enseñándole su nuevo corte de pelo. "Muy guapa", le comenta él. "No te enfermes más".

"Pretender ser fuerte ya me ha ayudado a controlar mi mente", le afirmó Lee a la BBC.

"Pretende ser fuerte contra el cáncer. Actúa con confianza. Si te mantienes fuerte, así es como sigues adelante".

