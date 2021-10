Labat: “Estamos muy convencidos que las presiones inflacionarias van a ceder”

El control y baja de la inflación se ha transformado en una prioridad para muchos países tras la reactivación pospandemia. Cómo le puede pegar el actual escenario de valorización de los precios commodities y energía a Uruguay y cómo puede incidir en la hoja de ruta que se trazó el gobierno para bajar la inflación. De eso y otros temas habló con El Observador el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Diego Labat. A continuación, un extracto de la entrevista.



Estuvo de gira con la ministra de Economía Azucena Arbeleche por las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial. Esas instancias sirven para testear un poco cómo se ve a Uruguay desde afuera ¿Con qué balance se vino?

Fue una gira bien positiva y donde tuvimos muy buenos contactos con los organismos internacionales y con inversores de todo tipo, algunos más interesados en cuestiones más financieras, pero también en otros ya más pensando en Uruguay como destino para inversión extranjera directa. La visión que tienen de Uruguay es muy positiva. A veces acá nos achicamos un poco, pero cuando ves cómo te miran afuera realmente ves mucho interés por Uruguay pese a lo chiquito que somos. Me vine contento por el muy buen ambiente que hay sobre el país. La directora del Fondo (Kristalina Georgieva) quedó muy impresionada con Uruguay. En una región compleja, Uruguay es buen alumno y se destaca.

La inflación se ha transformado en un foco de preocupación para muchos países, incluso para economías desarrolladas como EEUU. ¿Tuvo oportunidad de intercambiar visiones sobre este tema? ¿Cómo lo está viendo?

Tuvimos varios intercambios más de corte informal. Está claro que es una preocupación en Estados Unidos pero también para muchos países en la región y se comienza a ver. Antes vos tenías la visión: ‘bueno, esto es algo transitorio y después se acomoda’. Ahora uno comienza a ver que estas presiones ya son más que transitorias y hay elementos que se han mantenido en el tiempo; por eso está cada vez más en agenda. Así como nosotros (por Uruguay) la tenemos hace muchos años y como un debe, hoy otros países han empezado a mostrarla como una preocupación central. A nivel de la región está muy clara la reacción que han tomado países como Chile, Perú, Colombia; Brasil ya hacía algunos meses previos que venía con ese tema. Hay una preocupación fuerte para que no se desanclen las expectativas inflacionarias.

La suba en las tasas de interés será gradual y seguirá a medida que la economía consolide su recuperación.

¿En qué medida este nuevo escenario que está presentando puede complicar las metas de inflación que el gobierno trazó en la Ley de Presupuesto? ¿No existe un riesgo de que no se pueda cumplir ese objetivo de llevar una inflación de 3,7% para el final del actual período?

Yo digo que las presiones son para el corto plazo, no para el largo. Para el largo plazo mantenemos nuestras proyecciones y en eso estamos buscando que las expectativas sigan convergiendo (al rango meta de 3% a 6%). En el corto plazo, sí, vamos a tener presiones. Nuestra proyecciones para cerrar el 2021 son un poquito más altas del 6,3% que teníamos hace unos meses. Estamos muy convencidos que las presiones inflacionarias van a ceder. Nuestras proyecciones son que ya en el correr del 2022 se entrará bien en el rango meta nuevamente. Soy muy optimista en que las expectativas se van a ir anclando y vamos a dar las señales necesarias para eso. Está claro que todas estas presiones de los precios de la energía, de otros commodities, presionan el corto plazo pero no debiera ser una razón para desanclar en el largo.

La pregunta es por qué quizás ese objetivo deflacionario hoy puede parecer más desafiante de lo que podía ser un año atrás y pueda darse cierto desfasaje entre los objetivos y la realidad.

Está bien. En las proyecciones que hicimos, y que son las que se reflejan en el Presupuesto, es una trayectoria de inflación muy razonable y adecuada a la gradualidad uruguaya. Es decir, en ningún momento manejamos un shock sino una caída, que básicamente da 1% por año, para terminar en esos objetivos en 2024 (3,7%). Creo que a eso no hay nada que lo mueva. Ya fuimos muy gradualistas y en eso nos mantenemos. Nuestras proyecciones no siguen dando lo mismo.

El economista Javier de Haedo ha sido crítico con las tasas de interés que pagó el Banco Central por las licitaciones a corto plazo de las letras de regulación monetaria. A su juicio, son elevadas y no se justifican teniendo en cuenta la actual tasa de referencia de 5,25%.

Durante la pandemia tuvimos una política monetaria muy expansiva, y sigue siendo expansiva. Tenemos la tasa en 5,25% cuando la inflación está en 7,4%. Está dentro de las tasas reales más bajas de la región. Seguimos siendo expansivos. Lo que comenzamos a hacer desde agosto es dar vuelta esa fase. Entiendo que pueda existir críticas. Esta salida de la base expansiva la vamos hacer bien gradual, tratando de no ser una barrera a la recuperación de la actividad. Queremos ser cuidadosos en que se termine de consolidar la recuperación de la economía. Los indicadores del segundo semestre fueron buenos, los que conocemos del tercer trimestre son buenos. Todo indica que la actividad se va encaminado. Ahora, algún pedido que se ha hecho de que casi de bajar la tasa no parece responsable. Uruguay tiene que comenzar a recorrer ese camino. Nosotros tenemos un mandato con (bajar) la inflación y ese compromiso va a estar. Hay alguna información que no se maneja en el día a día pero es pública. La liquidez que hay hoy en el mercado es muy alta. Las colocaciones a un día, dos, tres días, que están haciendo los bancos son muchas. Vamos a volver a liberar encajes el 1° de enero, poniendo más liquidez en el mercado.

¿Están pagando un poco de tasas por eso entonces?

Esa es una aseveración que quizás no comparto. Estamos pagando determinadas tasas para emitir letras. Si hay algo que la tasa es expansiva, no contractiva. A alguno le puede gustar ver que la tasa fuera un poco más baja, pero estamos teniendo tasas reales negativas. Acá cada uno tiene su rol y, en tiempos normales, el nuestro es la inflación. No queremos que esa salida de la fase expansiva genere ningún ruido, pero lo vamos a hacer paso a paso y haciendo todas las correcciones a la tasa que sean necesarias para alinear las expectativas.

¿Por qué motivo decidió votar una suba de 25 puntos en la tasa de interés y no de 50 puntos como sugirieron los técnicos del Banco Central tras el último Comité de Política Monetaria (Copom)?

Lo primero es que subimos. El diagnóstico es: tenemos buenos indicadores de actividad, hay que seguir subiendo. En eso me pareció razonable darle gradualidad y, en la medida que los indicadores vayan mejorando, la política monetaria será cada vez menos expansiva. Una gradualidad que la mencionamos en agosto y la volvimos a repetir en octubre. En noviembre volveremos a reunirnos y resolveremos qué hacemos, lo mismo que en los primeros días de enero, y así vamos a seguir construyendo la credibilidad que queremos.

En las últimas semanas se conocieron algunos acuerdos o preacuerdos de la pauta salarial por fuera de los lineamientos del Poder Ejecutivo. ¿Le preocupa que eso pueda afianzarse y afectar las expectativas inflacionarias a futuro?

Nosotros no participamos de la negociación. La política salarial tiene que ser cuidadosa justamente para este anclaje de expectativas. Si en momentos donde la recuperación de la actividad todavía es incipiente, tener pautas salariales demasiado fuertes puede complicar. Por ahora, nosotros no tenemos una preocupación más allá de lo normal. Las pautas del Poder Ejecutivos eran razonables. Y si bien hemos visto algún convenio que se ha salido, no tengo una excesiva preocupación por este tema.