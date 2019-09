Lacalle Pou, al FA: “Hablan de alegría y unión pero se dedican a generar mal humor y división”

La bandera del Frente Amplio colgada del balcón de la casa del candidato Daniel Martínez era una excepción esta tarde en la Aduana de Oribe (Buceo), que se inundó de banderas blancas, amarillas y celestes para colorear el acto de la fórmula presidencial del Partido Nacional.

Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón cerraron una actividad convocada por los jóvenes del partido, que escucharon a su candidato a presidente volver a acusar a los dirigentes del gobierno y al Frente Amplio de estar “nerviosos” por perder “sus sillones”.

Después de una semana en la que fue objeto de cuestionamientos por parte de referentes del oficialismo –como el expresidente José Mujica o la ministra María Julia Muñoz–, Lacalle señaló que en la izquierda “hablan de la alegría y de la unión y se dedican a generar mal humor y división”.

Diego Vila

“Lamentablemente, en vez de hacer silencio, en vez de hacer el trabajo por el cual se les paga, han salido con su arsenal de mediocridad, de insulto y de agravios. ¿Saben qué? Solo tenemos una respuesta: el silencio. No van a lograr el insulto ni que devolvamos con lo mismo”, sostuvo el nacionalista, y agregó que “hay algunos que se han apoltronado en los sillones y están más enamorados del poder que del prójimo”.

"Nosotros queremos gobernar para el más fanático que está aquí con nosotros y para el que ya pensó y ya decidió que no nos va a votar nunca. Ese también va a tener el esfuerzo de nuestro gobierno. Que nadie se crea que yo puedo desunir y destruir y después gobernar para todos”, expresó.

Asimismo, destacó que a nivel personal ha intentado mantener una buena relación con los otros candidatos opositores para facilitar una futura "coalición multicolor".

"Yo me he dedicado a tener buena relación con todos los candidatos de oposición. No hemos andado a los codazos tratando de que no crezcan. Yo quiero socios grandes, no quiero socios chicos", afirmó. En rueda de prensa, Lacalle señaló que esa afirmación "no fue una alusión" a otros contendientes. "No dije que otros anden (a los codazos)", aseguró.

"Mujica es el menos indicado para hablar de gestión"

Consultado sobre los dichos del expresidente José Mujica, que este viernes dijo que hay "contradicciones" en las propuestas de la oposición, Lacalle respondió: "Es un expresidente que fracasó con total éxito. Está en todo derecho de decirlo. Obviamente no leyó nuestro programa, no se tomó ni un minuto, y salió a tratar de sostener una campaña con argumentos que no son ciertos".

Además, afirmó que "hay que ver de dónde se dicen las cosas" y que Mujica "quizá sea el menos indicado para hablar de gestión".