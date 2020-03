Lacalle dispuso aumentar patrullaje en espacios públicos para profundizar "aislamiento social"

Se comenzó a usar hace cientos de años con la aparición de la lepra y luego con la peste negra. La palabra “cuarentena” parecía haber quedado en el olvido, o en la memoria de los libros de historia, hasta que en pleno siglo XXI la aparición del coronavirus Covid-19 le volvió a dar vigencia. Varios países han optado por implementarla de manera obligatoria, como forma de detener la propagación del virus. En Uruguay el debate se instaló por un pedido del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) de decretar la obligación de que las personas se queden en sus casas, al que se sumaron sociedades científicas, y este lunes el expresidente de la República, Tabaré Vázquez, quién planteó que “hay que tomar alguna medida más radical que permita cortar este crecimiento (del virus)” y sugirió “paros parciales” para que la producción no se frene.

Aunque el presidente Luis Lacalle se desmarcó este lunes de momento de esa alternativa, el jefe de Estado anunció en una conferencia de prensa medidas más estrictas para evitar la aglomeración de personas y "profundizar el aislamiento social", y volvió a exhortar a los ciudadanos a permanecer en sus casas ante una semana clave en la eventual propgación del virus. "Vamos a poner un patrullero en cada feria, en la rambla, en las plazas. Y como vieron este fin de semana en Maldonado, si la Prefectura tiene que bajar a la playa a hablar para que se retiren, también lo vamos a hacer", afirmó.

El presidente exhortó este lunes aún más a que los uruguayos se queden en sus casas, especialmente los mayores de 65 años, hasta el lunes 13 de abril, y reconoció que se está analizando una medida de aislamiento para las personas en esa franja de edad, pero dijo que eso no significa una cuarentena obligatoria generalizada.

La posiblidad de que se decrete el aislamiento obligatorio implica, según explicó Lacalle, tomar medidas a las que el gobierno por ahora se resiste. "¿Alguien está dispuesto a llevar ante un fiscal o un juez a alguien que está tratando de hacer un peso? Estamos cuidando a los uruguayos. En ese sentido, alcanza con ver lo que estableció Francia o Argentina. Que las excepciones tanto en Argentina como en otros lugares son enormes", dijo.

En la misma línea que Lacalle, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dijo en declaraciones a Telenoche 4 que no comparte "esa suerte de grito o reclamo" de algunos actores que piden al gobierno decretar una cuarentena general, ya que consideró que el pedido se da "desde una situación de confort". Para el jerarca, la discusión respecto a la cuarentena general es "ciencia ficción", ya que en Uruguay no hay un marco legal para hacer cumplir esas disposiciones, a excepción de una aplicación de las medidas prontas de seguridad. "Convengamos que si el gobierno decretara una cuarentena general y usted está en la rambla con un amigo, su señora o gente querida, ese decreto de cuarentena total no habilita a la Policía a llevarlo preso", explicó.

Fuentes del gobierno dijeron a El Observador que la cuarentena obligatoria no es una medida que se esté evaluando implementar en el corto plazo y aún no se ha analizado el alcance que podría tener.

Lacalle también argumentó que cuando "un gobierno dicta un acto jurídico lo tiene que hacer cumplir con todas las herramientas". "No estamos haciendo política; estamos gobernando, es una responsabilidad superior. Quien proponga seriamente el aislamiento social debe estar dispuesto a aplicar el delito de desacato. ¿Alguien está dispuesto a llevar detenido a un uruguayo que sale a hacer el peso para la olla no de la semana, del día?", se preguntó.

En esa misma conferencia, el presidente informó que este lunes dieron positivos cuatro nuevos casos de coronavirus, lo que totaliza 162 en todo el país. Según informó el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, uno está internado en CTI y dos en cuidados intermedios.

Según los constitucionalistas Ruben Correa Freitas y Carmen Asiaín –además senadora del Partido Nacional–, el gobierno no tiene otra opción que recurrir a las medidas prontas de seguridad, una excepción dispuesta en el numeral 17 del artículo 168 de la carta magna y que fue aplicada más de una vez en la historia para hacer frente a catástrofes climáticas, derrumbes económicos o conflictos sociales. Por otro lado, el catedrático Martín Risso sostiene que "no es necesario ir por ese camino de emergencia", y que ya hay leyes que pueden funcionar como marco legal para amparar la cuarentena general. Entre otras, citó la ley que creó el Sistema Nacional de Emergencia, y que prevé la declaración de desastre en uno de sus artículos.

Posiciones médicas

El SMU mantuvo una reunión este lunes con el presidente de la República, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado y el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, e insistió en la medida de aislamiento obligatorio aunque dio el visto bueno a que se tomaran algunas otras medidas que apunten al distanciamiento social. El presidente de la organización, Gustavo Grecco, dijo en rueda de prensa que el gremio médico está "alineado con la línea estratégica del gobierno para ir profundizando en las medidas de distanciamiento social".

Mientras, un nuevo comunicado del Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) señaló un matiz al plantear que la medida de cuarentena general debería discutirse en el seno del Comité de Crisis y que son "las autoridades nacionales quienes manejan información más completa y actualizada (...) por lo que es a estas a las que le corresponde adoptar las medidas sanitarias que consideran más eficientes". La Federación Médica del Interior en tanto, la consideró una medida “válida para alcanzar el distanciamiento social de forma eficaz” pero también afirmó que la medida deberá ser aplicada cuando las autoridades lo consideren necesario e "implementada con la gradualidad necesaria".

Los países en los que ha sido decretada tienen algunas excepciones, que son detalladas en el mismo decreto que determina la cuarentena. Cada país es el que debe determinar el alcance de esa obligación a quedarse en la casa. En esa línea, el vicepresidente del SMU, Gonzalo Ferreira, indicó a El Observador que una eventual cuarentena obligatoria “se tiene que adecuar a la población, manteniendo los servicios básicos”.

“Todos los países tienen su idiosincrasia. Pero la palabra ‘cuarentena’ tiene que estar. Hay que adecuarlo a nosotros”, sostuvo Ferreira. El vicepresidente del SMU afirmó que “lo que el gobierno viene haciendo está bien, pero se tiene que poder establecer una cuarentena” porque “hasta que no se escuche esa palabra” se va a seguir viendo gente en la calle innecesariamente.

Diego Battiste

Ferreira explicó que una cuarentena obligatoria puede implicar que se siga yendo al supermercado pero que quede establecido que puede ir un solo integrante de la familia y que debe mantener un metro de distancia con el otro cliente. O que se pueda establecer por decreto medidas para las órdenes de servicios básicos a través del teléfono. “Mucha gente está haciendo las cosas bien pero se deben poder establecer medidas”, sostuvo.

Lo que pasa en el mundo

El ejemplo más cercano es Argentina. Desde la medianoche del viernes, el país vecino se encuentra en “aislamiento social, preventivo y obligatorio”. El decreto inicial planteó 23 excepciones por las que las personas pueden circular. Entre ellos, personal de la salud, de seguridad, Fuerzas Armadas, funcionarios de Migraciones, servicio meteorológico, Bomberos y control de tráfico aéreo.

Autoridades gubernamentales también están exceptuadas, así como personal de la Justicia que esté de turno. En Uruguay, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia determinó feria por la emergencia sanitaria y funciona con los turnos mínimos.

Argentina también exoneró de la cuarentena obligatoria a los trabajadores de los medios de comunicación, personas que deban asistir a otras con discapacidad o familiares que necesiten asistencia (personas mayores, a niños, a niñas y a adolescentes) o personas que deban atender “una situación de fuerza mayor”. Tampoco afecta a quienes dan servicio de supermercados y farmacia, agua, luz o gas.

En las últimas horas se sumaron nuevas excepciones, llegando a 35, y se estableció que también podrán seguir trabajando los deliverys, los restaurantes y locales de comida que envíen a domicilio, los estacionamientos y los ministros de diferentes cultos religiosos, entre otros.

En España, en tanto, primero se implementó para Madrid pero desde el 15 de marzo se extendió para todo el país con el cierre de los centros educativos, la prohibición de realizar espectáculos públicos y reuniones, así como el cierre de comercios que no presten servicios esenciales. De todos modos, ese país demoró en tomar la medida ya que el disparo de la curva de infección se había dado el 25 de febrero. El total de muertes supera las 2.100 personas.

EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Italia, el país más afectado por el virus en Europa que ya superó los 6 mil muertos, empezó por decretar el cierre de Lombardía y Véneto el 22 de febrero. Finalmente el 11 de marzo tomó medidas drásticas y prohibió la actividad comercial y la circulación de personas excepto para comprar alimentos o medicamentos, por justificaciones laborales que lo ameriten –casos de trabajo que no pueden hacerse a distancia- o por extrema necesidad.

En Francia, donde los primeros casos fueron detectados el 24 de enero, el gobierno tomó medidas un mes después. Finalmente, restringió la circulación y solamente la permite con una declaración jurada que justifique salir de casa. En todos esos casos es la policía la que se encarga de controlar y en Francia se pueden poner multas de hasta 135 euros a quienes no respeten la imposición de quedarse en casa

En la región latinoamericana, Perú fue el primer país en decreta la cuarentena obligatoria, que ya lleva ocho días y se extenderá mínimo por una semana más. Para reforzar la cuarentena, se estableció el toque de queda nocturno.