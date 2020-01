Lacalle espera respuesta del FA para negociar cargos, pero no cederá en la cantidad

La lista de 33 cargos enviada por el presidente electo Luis Lacalle Pou al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, podrá ser negociada en cuanto a los organismos a ocupar, aunque no se cambiará el número total de puestos ofrecidos, según tiene resuelto el próximo mandatario.

En la lista de cargos ofrecidos en primera instancia, además de no figurar el Codicen, la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Banco de Previsión Social (BPS) –según anunció Lacalle Pou semanas atrás–, tampoco están Antel, el Instituto Nacional de Colonización y la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), tal como informó El Observador este miércoles.

Aunque esperan una respuesta formal del Frente Amplio, el gobierno electo entiende que es posible negociar alternativas sobre los organismos a ocupar, aunque no cederán en la cantidad de cupos ofrecidos.

Allegados al futuro mandatario indicaron a El Observador que no se trata de un listado cerrado, sino que están dispuestos a escuchar sugerencias.

El secretario de Presidencia designado, Álvaro Delgado, dijo este miércoles que esperan que “en algún momento” haya un “retorno o respuesta acerca de la propuesta que hizo Lacalle Pou”. “Tienen un listado y seguramente formalmente habrá una respuesta que todavía no vino. Por prudencia y responsabilidad vamos a esperar la respuesta del Frente Amplio a la propuesta de Lacalle Pou”, dijo en rueda de prensa luego de una reunión por la transición en Torre Ejecutiva.

En la coalición de izquierda causó malestar no solo que la nueva administración no los haya incluido en la dirección organismos como Antel o el Instituto Nacional de Colonización, sino que dentro de esos 33 ofrecidos hayan puestos del Poder Legislativo.

El gobierno electo no cederá en el número de cargos ofrecidos porque insisten en que la representación es proporcional a los votos que el Frente Amplio obtuvo en las elecciones nacionales de octubre. “Es muy parecido a las propuestas originales que en su momento hizo el Frente Amplio al Partido Nacional corregida por la proporcionalidad de los votos”, dijo Delgado.

Camilo dos Santos

El senador y secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, consideró que la forma de acercar los nombres fue “desprolija”. “El borrador es tan borrador que al menos es desprolijo. Es desprolija esta forma de acercar por vía electrónica una sugerencia de propuestas de nombres para que tu partido político asigne nombres a los cargos”, dijo en entrevista con Desayunos Informales de canal 12.

Para el diputado frenteamplista Carlos Varela se trató de una propuesta “improcedente”. “Me parece improcedente, es una discusión que se lleva a nivel del Poder Legislativo que es un poder distinto al Poder Ejecutivo. Pero eso nunca fue motivo de discusión a nivel del presidente electo y los partidos, eso es a nivel de los partidos que están representados en el Poder Legislativo”, sostuvo en entrevista con 970 Noticias de radio Universal.

En esa línea, Castillo expresó que en la lista que se les acercó “hay cosas que no son para discutir políticamente” porque “hay reglas que están en la Constitución o normas sobre los organismos de contralor”.

“Si sacamos y limpiamos todo eso, en vez de 33 terminan siendo menos de 20. En una primera lectura, hay ocho organismos donde hay o hubo representaciones que ahora no están”, dijo en canal 12. “La única resolución que hay es que le pedimos a Miranda que evacuara todas estas dudas. ¿Qué lista nos dieron? ¿Por qué no nos pusieron esto? ¿Es un error, es su concepción? Aún no tenemos nada para discutir con seriedad. Esta primera propuesta que llegó no parece seria”, agregó.

Este lunes Miranda citó a referentes de los sectores del Frente Amplio con representación en el Senado para discutir con ellos la propuesta de Lacalle. Del encuentro, que duró unas dos horas, participaron Lucía Topolansky (MPP), Juan Castillo (Partido Comunista), Gonzalo Civila (Partido Socialista), Carlos Varela (Asamblea Uruguay) y Eduardo Brenta (Vertiente Artiguista).

El viernes pasado, luego de la sesión de la Mesa Política, Miranda contó que ese organismo había “formalizado” el “interés” del Frente Amplio en “participar de los órganos estatales”. En esa ocasión, el presidente del actual oficialismo hizo referencia explícita a la diferencia entre los cargos de entes autónomos o servicios descentralizados y los organismos de contralor.

Miranda dijo que la vocación del FA es participar de “distintos organismos, sean entes autónomos y servicios descentralizados (tanto del dominio industrial y comercial como sociales), pero también otros organismos que son de distinta naturaleza”. “No es lo mismo la Corte Electoral que es un poder del Estado, que el directorio de Ancap, por poner un ejemplo. Las lógicas de designación son distintas”, expresó.