Lacalle Pou desatado: el plebiscito le abre la puerta para meterse en la campaña

Si uno se basara solamente en las encuestas, y en aspectos puntuales de ellas, los blancos podrían hacer suya la frase “dato mata relato” para mostrar luego los nada despreciables índices de aprobación ―entre un 43% y un 50% según el sondeo― de los que goza el presidente Luis Lacalle Pou.

Un apoyo solo comparable a la aprobación que a esta altura del gobierno tuvieron Tabaré Vázquez, en su primera administración, y José Mujica, en aquellos días en los que la izquierda atravesaba su mejor momento. Todos los demás presidentes de la posdictadura contaron, en este mismo plazo, con un respaldo muy por debajo de los guarismos alcanzados por los líderes izquierdistas y por el ahora presidente blanco.



Pero ese dato no parece tan relevante cuando caemos en la cuenta de que los nacionalistas no contarán con Lacalle Pou como candidato en las próximas elecciones y que aquellos que hoy apoyan su gobierno no necesariamente se verán seducidos por los postulantes que los blancos le propondrán a los votantes―Alvaro Delgado, Lura Raffo y Jorge Gandini, por ahora―.



¿Cómo resolverá el Partido Nacional esta situación que le da la ventaja de tener un activo político de peso, y lo enfrenta a la contra de que la Constitución le impide al presidente no solamente ser reelecto, sino también hacer campaña electoral?



Fuentes blancas señalaron a El Observador que la mejor manera de desatar esa madeja es ofreciéndole a Lacalle Pou todos los escenarios posibles para que, sin llamar a votar abiertamente por los candidatos blancos, aparezca “haciendo política” en la defensa de su gobierno.

En ese sentido, en el oficialismo le están plenamente agradecidos al PIT-CNT por impulsar un plebiscito contra la reforma jubilatoria que le extiende al presidente una cómoda alfombra por la que caminar cuando se acerquen un poco más los tiempos de la pasarela electoral.



“Fue una inesperada pifiada estratégica”, dijo a El Observador un operador nacionalista quien afirmó que en el oficialismo están “celebrando” la decisión de la central sindical.

Por lo pronto, la campaña plebiscitaria que se viene ya ha dividido al Frente y algunos de sus principales dirigentes no han podido, o no han querido, esconder sus diferencias públicamente.



Primero fueron el expresidente José Mujica y el intendente de Canelones y precandidato, Yamandú Orsi, (ambos del MPP) quienes advirtieron que el plebiscito, que apunta no solo a tirar abajo la reforma previsional del gobierno sino a eliminar las Afaps, es un error estratégico. Luego, previendo futuros choques, o resignándose a ellos, la Mesa Política del Frente Amplio, a instancias del presidente de la coalición, Fernando Pereira, decidió plantear la libertad de acción.



Pero ni siquiera esa presunta solución alcanzará para bajarle las revoluciones a este asunto dentro de la izquierda. Es así que el senador del Partido Comunista, Óscar “el boca” Andrade, dijo en entrevista con Nada que perder de M24, que para el FA "no hay otro camino que acompañar" el plebiscito. "Que alguien que conozca algo de la historia del Uruguay me explique cómo es que hacés un diálogo social para avanzar en seguridad social con una izquierda que esté enfrentada al movimiento sindical. No lo veo", sostuvo.