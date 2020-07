Lacalle Pou: "Por favor cada uno apriete las marcas, y no habrá necesidad de volver atrás"

En el marco del acto por el 190° aniversario de la Jura de la Constitución, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, habló sobre los planes que maneja el gobierno de cara al brote de covid-19 que surgió en centros de salud en los últimos días. El brote en la Médica Uruguaya generó al menos 36 contagiados de coronavirus, hasta este viernes.

"Hay preocupación", admitió el presidente este sábado. Aunque indicó que se debe tener en cuenta que Uruguay no es el único país en donde los rebrotes se generan y propagan desde los centros de salud. "Hay que ser muy cuidadosos con la frontera y ahora con los centros de salud", agregó.

El mandatario dijo que no considera que los rebrotes se deban a un descuido de la gente. "Decir que ha habido un relajamiento de toda la población sería muy injusto", indicó Lacalle y argumentó: "Al revés, la mayoría de los uruguayos sigue cumpliendo con los protocolos, distanciamiento y tapabocas. Hay que apretar esa conducta, ser solidarios y cuidarnos de estos focos, que cuando llegan a Montevideo es más complejo". En ese sentido, el presidente puntualizó en que atajar los focos en la zona metropolitana es más complicado que en otros puntos del interior del país, como lo fue hace algunas semanas en Treinta y Tres.

"Es muy importante que la alerta al gobierno llegue de manera temprana y ahí establecer todo lo que ya saben del aislamiento, de la cuarentena y los hisopados que hoy se pueden hacer a mayor escala", agregó el mandatario.

Consultado sobre la posibilidad de dar marcha atrás en la reactivación de actividades, el presidente dijo que en principio el gobierno no planea hacerlo. "Si cuidamos, detectamos y actuamos, y los uruguayos siguen siendo responsables (...) No hay necesidad de volver atrás", sentenció. Y en esa línea, Lacalle Pou insistió en que el mensaje para todos los uruguayos es: "Por favor cada uno apriete las marcas y cuando salga use el tapabocas. Si hacemos eso no hay necesidad de volver atrás".

Además, el mandatario recordó que "estamos lejos de superar la capacidad locativa médica".

"La estrategia es una, la coyuntura va haciendo que la táctica pueda variar para un lado o para otro. La estrategia es ir abriendo la sociedad con la nueva normalidad. Es un plan de apertura con algunas cosas que seguramente hasta el año que viene no cambien", expresó Lacalle Pou.

No obstante, el presidente mostró su preocupación ante la saturación del servicio de transporte público en horas pico y dijo que la solución tiene que ser agregar más unidades en esos momentos del día. En ese sentido, dijo que se está evaluando la medida económica pero que la idea es "dar un apoyo".