Lacalle Pou recibirá a Guillermo Lasso, el presidente ecuatoriano con quien tiene un vínculo cercano

El presidente Luis Lacalle Pou recibirá este martes al mandatario ecuatoriano, Guillermo Lasso, en Torre Ejecutiva a las 17 horas. Lasso, llegará con una comitiva de tres ministros, entre ellos el canciller, Juan Carlos Holguín.

Lasso, del partido liberal y conservador Creando Oportunidades (también conocido como CREO), es presidente de Ecuador desde mayo de 2021, tras suceder a Lenin Moreno. Lacalle Pou iba a asistir a su asunción, pero se quedó en Uruguay por el fallecimiento de Jorge Larrañaga, el 22 de mayo.

El 12 de abril, día después de la victoria electoral de Lasso en las elecciones, el mandatario uruguayo llamó al nuevo presidente ecuatoriano para felicitarlo por su victoria, y le demostró sus deseos de "trabajar en conjunto" en los asuntos de interés común, informó en Twitter.

Acabo de hablar con @LassoGuillermo para felicitarlo por su triunfo y para ponernos a trabajar en conjunto en los temas que tengamos en común nuestros países . — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) April 12, 2021

Lacalle Pou y Lasso tienen un vínculo personal cercano, señalaron fuentes de gobierno a El Observador. Los dos mandatarios tuvieron un encuentro bilateral en setiembre de 2021, en el marco de la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Lasso se encuentra de visita en Argentina desde el domingo 17 de abril, con el objetivo de "fortalecer las relaciones" con el país vecino, según publicó el mandatario en Twitter, en una publicación en que se lo ve junto al canciller argentino, Santiago Cafiero.

Llegamos a Argentina, donde tengo una extensa agenda de trabajo para fortalecer las relaciones con este maravilloso país. Les iré contando en los próximos días los resultados de la visita y las buenas noticias para el Ecuador! 🇪🇨🇦🇷 pic.twitter.com/kvOnPFYfC5 — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) April 18, 2022

Agenda

El martes 19 de abril el presidente ecuatoriano comenzará su agenda en Uruguay con una reunión con Sergio Abreu, secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), a las 10:30 horas. En la asociación también se reunirá con representantes permanentes y académicos, y plantará un árbol Guayacán, tradicional de Ecuador.

A las 15 horas Lasso se reunirá con el empresario fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín. Unos minutos antes de reunirse con Lacalle Pou, a las 16:45 horas, colocará una ofrenda floral al monumento de José Gervasio Artigas en Plaza Independencia.

Perfil político

Guillermo Lasso, de 66 años, fue presidente del Banco de Guayaquil entre 1994 y 2012, año en el que fundó CREO y decidió abocarse a la política. Sin embargo, ya tenía antecedentes en esta área: de 1998 a 1999 fue gobernador de Guayas, cargo que abandonó para asumir como superministro de Economía en agosto de 1999, para luego abandonar un mes después. En 2003 fue embajador itinerante, pero el cargo fue suprimido.

En su discurso inaugural como presidente anunció la apertura de Ecuador "al comercio mundial" y marcó como objetivo ingresar a la Alianza del Pacífico formada por Chile, Colombia, México y Perú.

"Yo no he venido a saciar el odio de pocos, he venido a saciar el hambre de muchos", señaló el mandatario en ese discurso, y sostuvo que priorizaría la erradicación de la desnutrición infantil, el trabajo por la igualdad de género y la lucha contra el desempleo, que ascendía hasta el 5,5% en un país con una pobreza superior al 30% producto de la pandemia del coronavirus.

Intercambio comercial

Uruguay mantiene un bajo nivel de comercio con Ecuador, por debajo de los US$ 50 millones de dólares anuales en exportaciones y debajo de los US$ 15 millones en importaciones de 2014 a 2019, según un reporte de Uruguay XXI con datos hasta octubre de 2019.

Entre 2005 y 2010 se reportaron mejores cifras, con exportaciones uruguayas de más de US$ 80 millones en 2007, según un reporte de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Sin embargo, después de la crisis de 2008 el comercio entre ambos países se niveló a los estándares actuales. En 2012 Ecuador se encontraba en el puesto 60 de destinos exportadores del Uruguay.

En 2018 el producto más exportado por Uruguay al país del norte de Sudamérica fueron farmacéuticos (58% de las exportaciones de ese periodo). Detrás estuvieron la lana y los tejidos (12%) y los productos de limpieza (8%).

Las mayores importaciones fueron de frutas y frutos comestibles (44%). En segundo lugar quedaron los preparados de carnes y pescados (33%) y terceros los productos de floricultura (6%).

El país se encuentra lejos de los principales socios comerciales de Ecuador, que tiene como principal exportador a Estados Unidos, con un volumen comercial de US$ 3.125 millones de enero a octubre de 2021, según el reporte de comercio exterior de diciembre de 2021 del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca ecuatoriano.

Del otro lado, China es el principal importador en Ecuador, con un volumen de US$ 4.166 millones de enero a octubre de 2021, delante de Estados Unidos y Colombia.