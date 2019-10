Lacalle Pou responde al "hechos no palabras" de Martínez y apunta a supuesta mala gestión del FA

"Hechos no palabras". Esa frase que utilizó el candidato frenteamplista Daniel Martínez a lo largo del debate presidencial del 1 de octubre frente al nacionalista Luis Lacalle Pou fue tomada como un lema del oficialismo para el último tramo de la campaña, previo a las elecciones del 27 de octubre. Sin embargo, ahora el candidato del Partido Nacional (PN) usó esa frase para marcar la supuesta mala gestión del FA en algunos proyectos claves de los últimos 15 años.

Lacalle Pou publicó un video este domingo en su cuenta de Twitter en el que aparecen, en blanco y negro, imágenes de algunos proyectos que fracasaron o fueron cancelados como el puerto de aguas profundas, la minera a cielo abierto Aratirí, la aerolínea Pluna y su derivación en Alas Uruguay, el caso de Envidrio y otros negocios vinculados a la petrolera Ancap.

Acompañado de algunos de ellos, en el video se pueden ver las cifras de lo que el Estado uruguayo perdió. "Hechos no palabras", aparece al final. El spot fue replicado en redes por varios dirigentes blancos.

15 años pic.twitter.com/DSvRbun37E — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) October 13, 2019

Martínez señaló durante el debate que "lo que importa en la vida son hechos y no palabras", por lo que destacó algunas cifras favorables al gobierno, como que en 2004 "el 40% de los uruguayos vivía bajo la pobreza" y que en la actualidad ese índice "no alcanza el 9%". Bajo ese lema también remarcó que en 2004 se invertían "US$ 540 millones en educación y ahora se invierten más de US$ 3 mil millones". Además, mencionó la duplicación del salario docente y el aumento de la inversión en materia de vivienda.

La respuesta por parte del oficialismo al spot blanco no se hizo esperar. El subdirector de Planeamiento y Presupuesto, Santiago Soto, respondió a Lacalle con el índice de aumento del salario, así como de las jubilaciones y pensiones. "Sin propuesta, sin experiencia, sin dejar hablar a asesores... NERVIOSISMO?", preguntó Soto en el tuit. En tanto, los militantes frenteamplistas respondieron en redes con un comparativo de cifras entre 2004 y 2019.