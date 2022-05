Lacalle Pou sobre ajuste de combustibles para junio: "La espalda de Ancap se terminó"

Si había alguna (mínima) chance de que las tarifas de los combustibles al público no registran cambios en junio se terminó de esfumar este sábado. El presidente de la República Luis Lacalle Pou declaró en rueda de prensa durante la inauguración de un servicio de transporte de camiones entre Juan Lacaze y Buenos Aires que la espalda de Ancap "se terminó" y que no sería "prudente" continuar tensionando las finanzas del ente petrolero con un precio por debajo de lo que hoy muestra la foto del mercado internacional. El viernes se conoció el último informe de Precio de Paridad de Importación (PPI) de la Ursea, que mostró una nueva corrección al alza para las tarifas en Uruguay. Ese es uno de los insumos que el Poder Ejecutivo pone arriba de la mesa para definir qué decisión toma.

"Obviamente que este informe de la Ursea no digo que condicione, pero da un avance de cómo está la situación mundial del petróleo", dijo Lacalle Pou en declaraciones a la prensa que recogió radio Universal.

"Cada vez que no aumentamos lo que debemos aumentar, que es lo que viene pasando hace un tiempo, eso es sacrificio de Ancap. La espalda básicamente se terminó", aseguró.

El presidente añadió que no se puede renunciar a mantener las cuentas del ente petrolero "balanceadas" porque si no se pueden repetir situaciones del pasado (2016) cuando se debió recapitalizar a Ancap. Si bien aclaró que hoy se "está lejos de eso, hay que ser muy prudentes con los manejos de las finanzas". Lacalle Pou comentó que el mercado del petróleo "está volátil" y se lamentó porque no haya mostrado una corrección a la baja, que era lo que "esperaba" el gobierno.

El mandatario precisó que todavía no tenía una evaluación definitiva y que a principios de la semana resolverá el tema con el ministro de Industria, Omar Paganini, y el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic. También suelen participar de esa discusión la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el director de la OPP, Isacc Alfie.

Según supo El Observador, Poder Ejecutivo resolverá este martes que hará con las tarifas del los combustibles en junio. Los números oficiales actualizados al 25 de mayo muestran que el precio del gasoil tiene un desfasaje de $ 10,75 por litro respecto a lo que marca la referencia del mercado internacional y, en el caso de la nafta Súper, la brecha es algo menor y se ubica en $ 6,41 por litro. La diferencia se da como resultado de que las tarifas se han venido ajustando por debajo de lo que indicaba el Precio Paridad de Importación (PPI).

Dado el criterio utilizado en los últimos meses por el gobierno para estas tarifas, es probable que las autoridades se inclinen por un ajuste parcial y no se corrija toda la diferencia que hoy existe. Ello como forma de mitigar el efecto que tiene una suba sobre la producción y también sobre la inflación, y al mismo tiempo atender las finanzas del ente. Pero la última palabra en el tema la tiene el equipo económico y el presidente Luis Lacalle Pou.

El precio actual del gasoil es de $ 61,99 por litro. Si se siguiera la regla PPI, además de otras variables que incorpora el Ministerio de Industria, el ajuste debería ser de 17,3%, con lo que el precio surtidor proyectado para junio sería de $ 72,74, por litro para quedar a la par del mercado internacional.

Para el caso de la nafta Súper, el precio vigente es de $ 79,38. La proyección oficial marca que esta gasolina debería corregirse 8,1%, con lo que el nuevo valor de venta al público treparía a $ 85,79 por litro.