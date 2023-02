Lacalle Pou sobre cambios en la cúpula policial: "Es un refresh en la gestión"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió a los cambios en la Policía que se dieron en las últimas horas.

"Conforme no estamos, porque siempre creemos que se puede mejorar. Algunos delitos han bajado, bajaron las rapiñas, hurtos y abigeato. Lo que si, lamentablemente hubo un pico de aumento en los homicidios pero están por debajo de algunos años del Frente Amplio. Pero el cambio se debe a una conversación que tuve con el ministro. Obviamente hay situaciones distintas pero yo con el director de Policía (Diego Fernández) no tengo ninguna queja. Los cambios no tienen que ver con la coyuntura. Es para dar un salto cualitativo. Es un refresh en la gestión", indicó.

"Puede haber algún otro cambio más", adelantó el presidente de la República. Y criticó a la oposición por cómo actuó en este caso. "Del Frente Amplio ya no me sorprende porque le pegan a todo lo que se mueve. Si no cambiábamos, ¿Qué iban a decir? Que no cambiamos. Ahora que cambiamos, también nos critican. De mi punto de vista deberían sostener más sus argumentos. Adelantaron la campaña electoral y se quieren pelear constantemente contras las cifras", aseguró.

Este martes, el Ministerio del Interior decidió remover al director de la Policía Nacional, Diego Fernández, y al director ejecutivo, Jorge Berriel. Los cambios se harán efectivos el 1° de marzo.

El subdirector de la Policía Nacional, Héctor Ferreira, renunció a su cargo en diciembre.

Tanto Berriel como Ferreira están siendo indagados por el caso que involucra al exjefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo este miércoles que la decisión de cambiar la cúpula policial "nada tiene que ver con otros asuntos que tiene el ministerio entre manos" y que inicia "una nueva etapa".

La nueva conducción la liderará el jefe de Policía de Florida, José Manuel Azambuya –exdirector de Científica–. Lo acompañará el jefe de Colonia, Jhonny Diego, y el titular de la Dirección Nacional de la Educación Policial, Efraín Abreu, según informó Heber. Los cambios se harán efectivos el 1° de marzo.