Lacalle Pou: "Soy prudente y por eso soy paciente"

Luis Lacalle Pou comenzó su discurso, luego de enterarse de que había ganado ampliamente este domingo la interna del Partido Nacional, reconociendo a quienes "fortalecen la democracia" en Uruguay.

Emocionado, hizo llegar un "abrazo enorme" a todos los militantes de su partido que trabajaron durante esta jornada. Saludó además a los militantes de otros partido: "Reivindico a la política como instrumento, yo dignifico a la política, yo actúo como predico. Y creo que es la mejor herramienta que tiene la humanidad para los cambios positivos. Y por eso la cuido. Y por eso soy prudente y soy paciente. Y por eso hablo cuando tengo que hablar y por eso creo que callo cuando tengo que callar".

El ahora candidato a la presidencia recordó la historia de casi 183 años del Partido Nacional y reconoció sus deberes: "Cuanto más arriba se está en la vida, cuando más arriba se está en la actividad política, se tienen más obligaciones y menos derechos".

Desde el comando de su sector dijo que no entiende la política sin los afectos; destacó que los cabezas de listas al Senado fueron "un sostén para afirmar decisiones, para reanalizar decisiones y para cambiar decisiones". "Siempre he dicho que si algo he hecho bien en mi vida política es rodearme de gente más inteligente que yo y que no es obsecuente, que dice las cosas cuando las tiene que decir", señaló.

Lacalle Pou agradeció además a su familia como su gran sostén.