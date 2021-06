Lágrimas, goles, títulos, una esposa modelo y tatuajes significativos: la leyenda de Sergio Ramos dice adiós

Con lágrimas en los ojos, Sergio Ramos se despidió este jueves de Real Madrid, el equipo donde logró un estatus de leyenda y de donde se va tras caducar una oferta por un año adicional que él había aceptado a regañadientes.

"Nunca me he querido ir del Real Madrid, me hubiera gustado quedarme aquí muchos años más", dijo el jugador de 35 años en conferencia de prensa tras recibir el homenaje del presidente del club, Florentino Pérez.

El excapitán Ramos compareció ante la prensa para dar su versión de por qué no hubo acuerdo para continuar en el club, donde a lo largo de 16 temporadas conquistó la imponente marca de 22 títulos, entre ellos cuatro Ligas de Campeones, cinco Ligas Españolas y cuatro Mundiales de Clubes.

Genya Savilov / AFP

Campeón de la Champions 2018 contra Liverpool

Según dijo, el club merengue le propuso prolongar por un año su contrato y con una bajada de sueldo, del 10% según publicó el diario deportivo Marca.

Una oferta que no le gustaba, no tanto por las condiciones económicas -"el dinero nunca fue un problema", afirmó este jueves- sino porque él quería dos años más de vínculo.

Finalmente aceptó la propuesta que había encima de la mesa, pero para su sorpresa, dijo, se encontró con que la oferta había caducado. Esto se le notificó la semana pasada a través de su hermano y representante, René Ramos.

Tiziana Fabi / AFP

Con su compañera Pilar Rubio en The Best 2019

"A mí nunca se me comunica que la oferta tiene fecha de caducidad", aseveró el futbolista, quien se dijo sorprendido, ya que había dado su respuesta antes de la expiración de su actual contrato, el 30 de junio próximo. "Desconozco los motivos por los que la oferta Sergio Ramos tiene caducidad", insistió.

Pese a ello, no quiso criticar a Florentino Pérez, asegurando que con él ha tenido "una relación de padre e hijo, deportivamente", y que no guarda "ningún tipo de rencor".

El defensa no desveló adónde se irá, aunque de momento descartó dos opciones: Barcelona -"un no rotundo"-, y Sevilla FC, de donde llegó a Real Madrid en el verano de 2005 por € 27 millones.

Sevilla es "el club de mi corazón", pero "a día de hoy no contemplo esa opción", porque éste "es un momento diferente, para ellos como para mí", expuso.

Ramos compareció a la conferencia acompañado de sus hijos y su esposa Pilar Rubio con la que está unido sentimentalmente desde 2012 y casado desde 2019. Tienen cuatro hijos.

Uno de los tatuajes que tiene en su mano derecha "Rubia" alude justamente al sobrenombre con el que llama a su esposa.

Ramos tiene tatuado el cuerpo por todas partes y supera las 30 intervenciones en tinta.

Oscar Del Pozo / AFP

Los tatuajes de sus manos

Tiene tatuada la copa de la Champions, la del Mundial, la de la Eurocopa, los números con los que jugó en Sevilla y España, el nombre de sus hijos, un corazón atravesado por espadas, un león, un poema que le gustaba a Nelson Mandela, Michael Jackson (en el brazo izquierdo), un homenaje a la pintura Los Elefantes de Salvador Dalí, un homenaje a Antonio Puerta (futbolista que murió defendiendo a Sevilla) y otro a las víctimas del 11-S y otro a las del 11-M (dos atentados terroristas), entre otros.

Despedida emotiva en petit comité

Poco antes, Ramos fue homenajeado en un acto en petit comité en la ciudad deportiva, donde estuvo rodeado de su hermano René, su hermana Mirian, sus padres, su esposa Pilar Rubio y sus cuatro hijos.

"Uno nunca está preparado para decir adiós a Real Madrid, pero ha llegado el momento de despedirme de Real Madrid", dijo con lágrimas en los ojos.

"Llegué de la mano de mis padres, de mis hermanos, con 19 años, era solo un niño", recordó el jugador, que en sus 16 temporadas en el club blanco disputó 671 partidos y marcó 101 goles.

En cuanto a su futuro, se mostró evasivo: "Se cierra una etapa maravillosa, una etapa única en mi vida, pero se abre una etapa de ilusión, de futuro, con muchas ganas de querer demostrar mi mejor nivel durante muchos años".

Gabriel Bouys / AFP

Su última liga, la 2019-2020

Ramos comentó que, pese a su veteranía, le gustaría añadir a su palmarés "algún título más", y se despidió afirmando que lo de este miércoles no es un adiós, sino "un hasta luego", porque "tarde o temprano volveré".

Florentino Pérez dijo que para él "no es un día fácil", y rindió homenaje a un jugador que llegó del pueblo sevillano de Camas "con una fuerza descomunal" y ahora ha quedado para la historia como "una de las grandes leyendas del Real Madrid".

Un zaguero recio

Ramos acumuló a lo largo de su carrera, 241 tarjetas amarillas y 24 expulsiones, todas con Real Madrid.

En la final de la Champions 2018 lesionó así a Mohamed Salah

Acá hay un catálogo de algunas de sus patadas más famosas, una de las cuales incluye a Luis Suárez en un clásico contra Barcelona.

Federico Valverde tuvo sentidas palabras tras el alejamiento de Ramos del equipo: "Sin duda sos el capitán que cualquier jugador quisiera tener", le dijo.

Capi ha sido un placer haber compartido estos años contigo, sin duda sos el capitán que cualquier jugador quisiera tener.

Sos y serás siempre una LEYENDA

Éxitos en esta nueva etapa CAPITÁN! 👊🏼🤍@sergioramos pic.twitter.com/HbayiPS7zM — Fede Valverde (@fedeevalverde) June 17, 2021

Un súper atleta ganador

Más allá de su estilo recio, Ramos destacó por años como un zaguero ultra veloz, dueño de una potencia física exuberante y de un carácter de líder y ganador.

AFP

Contra Luis Suárez, duelos calientes

Con Real Madrid le tocó jugar contra el hegemónico Barcelona de Lionel Messi con quien tuvo varios encontronazos. Pero los merengues supieron ganar varios títulos a nivel local.

Ramos conquistó cinco ligas, dos Copas del Rey y cuatro supercopas españolas.

Pero fue a nivel internacional donde Ramos y Real Madrid brillaron: cuatro Champions, cuatro Mundiales de Clubes, tres supercopas europeas.

Uno de sus cuatro Mundiales de Clubes

Además, con la selección española conquistó los títulos más importantes de la roja en toda su historia: las Eurocopas 2008 en Austria-Suiza y 2012 en Ucrania-Polonia, además del Mundial de Sudáfrica 2010.

Goles determinantes

En muchos de esos torneos, Ramos marcó goles determinantes con su imponente capacidad de salto y cabeceo. Tal vez el más famoso fue en la final de la Champions 2013-2014 contra su clásico rival, Atlético de Madrid, en la hora para forzar el alargue.

En un córner, le ganó de arriba a Diego Godín quien había anotado el 1-0 y luego Real Madrid goleó 4-1 en la prórroga.

En su bíceps derecho lleva tatuado el número 92.48, el instante preciso en que hizo ese gol.

Ambos rivales se volvieron a ver las caras dos años después, en Milán, y empataron 1-1 ganando los merengues por penales. Ramos marcó el 1-0 parcial y también en la definición.

Pierre-Philippe Marcou / AFP

El adiós de una leyenda

Pero también marcó golazos con grandes gestos técnicos, con sutilezas de penal y con gran pegada en tiros libres.

Determinante. En esa palabra se puede resumir estas 16 temporadas de Ramos en Real Madrid.