Las 10 megaamenazas anunciadas por el economista que vio venir la crisis de 2008

Nouriel Roubini nació en Estambul en 1958. Sus padres conformaban una familia de origen judío iraní que se mudó a Turquía en tiempos de Mohammad Reza Pahlevi, llamado el Sha de Persia, un magnate que había concesionado los yacimientos petroleros a empresas británicas y estadounidenses y que fue derrocado por la revolución islámica de 1979 que perdura hasta estos día.

La familia de Roubini luego se mudó a Israel y a Italia, donde Nouriel hizo sus estudios de Economía. Con el tiempo, se mudó a Nueva York, tomó la nacionalidad de Estados Unidos, estudió en Harvard y se convirtió en una celebridad. Es profesor en Yale, coleccionista de arte y frecuentador de veladas del jet set. Lo apodan el “doctor Catástrofe” y pese a que no acertó algunas previsiones, fue uno de los que mejor advirtió las consecuencias de las hipotecas subprime que desató la crisis financiera de 2008.

Su nuevo libro se llama Megaamenazas y, antes de formular escenarios de futuro, describe con crudeza la realidad en la que vive el planeta. En una reciente entrevista televisiva de la cadena británica BBC lanzó algunas frases que probablemente muestren que no solo encontró un título taquillero para su nueva publicación.

“En la década de 1970, el ratio de deuda privada y pública sobre el PIB estaba en torno a un 100% y ahora en las economías avanzadas está en 420% y subiendo. Ese ratio era alto, pero el costo de servir esa deuda fue bajo hasta hace poco, gracias a las tasas de interés cero o negativas y las políticas expansivas. Incluso los hogares y las empresas y corporaciones zombis, incluso los gobiernos zombis, han podido sobrevivir porque los tipos de interés eran muy bajos”, dice Roubini ante la mirada atenta de su entrevistador, James Menéndez.

Como si se tratara de los 10 mandamientos, el economista desgrana el listado de una decena de amenazas, entre las que sobresalen el bajo crecimiento económico, la inflación, las deudas públicas y privadas además del cambio climático.

En una conferencia organizada por el Fondo Monetario Internacional en 2006, cuyo director ejecutivo por entonces era el español Rodrigo Rato, Roubini advirtió que las hipotecas subprime llevarían a una catástrofe del sistema financiero. Pocos, o al menos pocos en el mundo de las finanzas, siguieron sus consejos y en 2008 el mundo se hundió en una de las peores crisis de la historia reciente.

Hace pocos años, dijo que el bitcoin está "sobrevalorado" y lo comparó con un "pozo negro", lo cual resultó cierto y muchos vieron perder sus ahorros con la caída de la cotización de esta y otras criptomonedas principales.

En diálogo con Menéndez, conductor del programa Newshour de la BBC, hizo referencia a cómo está el planeta después de la Guerra Fría.

Hay nuevas amenazas “que no existían en las décadas entre los 60 y los 80. En esa época nadie se preocupaba de una posible guerra nuclear entre superpotencias, por la distensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ni siquiera se hablaba del cambio climático y, después de la gran pandemia de 1918, no hubo otra grande hasta la década de 1980”.

Sobre la revolución digital y las transformaciones culturales que conlleva, afirmó que “no teníamos ni idea de que la inteligencia artificial, la robótica y la automatización iban a reemplazar la mayoría de empleos, y teníamos democracias estables, no los populismos de izquierda y derecha que están llegando al poder ahora”.

Por distintos factores, según Roubini, como las mayores expectativas de vida, no hay capacidad de financiación para las jubilaciones y los sistemas de salud. Eso no existía entre los sesenta y ochenta del siglo XX “porque entonces teníamos aún una población joven y en aumento. Así que el mundo actual es muy diferente a como fue entre 1945 y mediados de los 80. Hay nuevas amenazas que son megaamenazas y pueden destruir no solo la economía global, sino el mundo en general”.

El mote de doctor Catástrofe lo tiene bien ganado con esas apreciaciones. La pregunta es si no hay un negacionismo del grado de catástrofe de la actual situación planetaria. Basta resaltar lo que al principio de esta nota se toma de sus afirmaciones: la ratio PI/ deuda se multiplicó por cuatro en el último medio siglo.

“Los hogares y las empresas y corporaciones zombis, incluso los gobiernos zombis, han podido sobrevivir porque las tasas de interés eran muy bajas. Ahora están altas y subiendo porque tenemos que combatir la inflación”.

Hace una mención especial a lo que sucede con “la deuda hipotecaria en Reino Unido, o con la deuda de los consumidores, o de las empresas que están ahora al borde de la crisis. Los estímulos fiscales casi han llevado a una crisis fiscal en las últimas semanas”.

El libro de Roubini establece diez "megaamenazas", que trata diez capítulos. Son estas: 1. La madre de todas las crisis de deuda. 2. Fracasos públicos y privados. 3. La bomba de tiempo demográfica. 4. La trampa del dinero fácil y el fin del boom. 5. La gran estanflación que viene. 6. El colapso de las divisas y la inestabilidad financiera. 7. El fin de la globalización. 8. La amenaza de la inteligencia artificial. 9. La nueva Guerra Fría. 10. Un planeta inhabitable.

Ante la pregunta de Menéndez acerca de si crecerá la pobreza en el planeta, Roubini afirma: Si vamos a tener una deuda que no es sostenible o caemos en la bancarrota y en la suspensión de pagos; o, como yo espero, los gobiernos van a utilizar episodios inesperados de inflación para reducir el valor real de la deuda nominal”.

Es decir, la inflación como un impuesto indirecto para licuar el déficit fiscal. “Creo que los bancos centrales van a claudicar y no actuar, porque cuando los gobiernos no pueden reducir la deuda del gobierno ni los impuestos porque hay un gran déficit y guerras contra el cambio climático o contra pandemias o contra otros países, pedimos demasiado prestado y acabamos inflando la ola, como sucedió en la década de los 70”.

Respecto del cambio climático, en vísperas de la reunión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) que se realizará en la ciudad egipcia de Sharm El Sheikh, dijo que se trata de la décima amenaza de su lista, “pero en algunos sentidos es muy importante. Pero es una amenaza que se mueve despacio, mientras que la estanflación es un riesgo a muy corto plazo, como lo es el riesgo de un colapso financiero o el de que lo que está pasando entre Rusia y Ucrania escale a un enfrentamiento con la OTAN o una guerra no convencional con Irán a un lado y Estados Unidos e Israel al otro, o entre Estados Unidos y China por Taiwán”.

Cabe consignar que la Oficina de Cambio Climático de Naciones Unidas advirtió que los últimos compromisos internacionales están "muy lejos" de responder al objetivo del Acuerdo de París (2015) de limitar el calentamiento global a +1,5°C o +2ºC, los umbrales emblemáticos del tratado.

“Tanto los países democráticos como los autoritarios están evitando afrontar el futuro, hundiendo la cabeza en la arena como los avestruces –dice el doctor Catástrofe-. Los líderes no toman decisiones difíciles porque quieren ser reelegidos. También los autoritarios necesitan apoyo”.

Sin embargo, su última advertencia en diálogo con Menéndez en la BBC, debe ser tomada en cuenta: “Soy el doctor realista, no el doctor catástrofe. Espero que vayamos en la buena dirección, pero ahora mismo me temo que no existen los incentivos para hacer lo correcto. Es lo que yo hago. Tratar de cambiar el mundo a mejor”.