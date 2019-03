Las 25 playas más hermosas del mundo según los usuarios de TripAdvisor

Desde el principio estuvieron ahí, vírgenes, intocables, inasibles pero a la mano, disponibles para todo el quisiera pisar su arena, bañarse en sus aguas, disfrutar de sus cielos. La playa es, desde hace siglos, un destino con el que se sueña y en el que se vacaciona. Se espera durante todo el año el momento de llegar a ellas y, una vez entrado el invierno, se las añora con cariño.

Alrededor del mundo, hay más playas de las que se pueden mencionar en una nota sola –al menos en una nota corta–, pero eso no significa que no se pueda hacer una lista con las más hermosas. Eso fue lo que hizo la web TripAdvisor que, como todos los años, se basó en las puntuaciones de sus usuarios para configurar un índice de 25 playas destacadas.

A continuación –por si está buscando destinos para escapar al incipiente otoño o para programar un corte a mitad de año– la lista:

25 - Santa Mónica Beach. Boa Vista (Cabo Verde)

24- Anse Lazio. Isla de Praslin (Seychelles)

23- Surfers Paradise Beach. Goald Cost (Australia)

22- Fig Tree Bay. Protaras (Chipre)

21- Playa de Elafonisi. Creta (Grecia)

20- Playa de Bournemouth (Reino Unido)

19- Kelingking Beach. Nusa Penida (Bali)

18- Manly Beach. Sidney (Australia)

17- Playa Manuel Antonio. Parque nacional Manuel Antonio (Costa Rica)

16- Radhanagar Beach. Isla Havelock (Islas Andamán y Nicobar)

15- Balos Lagoon. Kissamos (Grecia)

14- Kaanapali Beach. Maui (Hawái)

13- Playa Ses Illetes. Formentera (España)

12- Prainhas do Pontal do Atalaia. Arraial do Cabo (Brasil)

11- Playa de Falésia. Olhos de Água (Portugal)

10- Seven Mile Beach. Negril (Jamaica)

9- Playa Norte. Isla Mujeres (México)

8- Seven Mile Beach. Gran Caimán (Islas Caimán)

7- Isola dei Conigli. Lampedusa (Italia)

6- Clearwater Beach. Florida (EE UU)

5- Grace Bay Beach. Providenciales (Islas Turcas y Caicos)

4- La Concha. San Sebastián (España)

3- Eagle Beach (Aruba)

2- Varadero Beach. Varadero (Cuba)

1- Baía do Sancho. Fernando de Noronha (Brasil)