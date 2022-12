Impulsan para 2023 la "matrícula digital", un tag obligatorio para los vehículos

El Ministerio de Transporte (MTOP) y el Congreso de Intendentes apuestan a que la "matrícula digital" que supone el tag de la parte interna del parabrisas con el que se habilita el pasaje por los telepeajes empiece a ser obligatorio en la plataforma del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive). Así lo firmaron a fines de noviembre el ministro de Transporte, José Luis Falero, y el intendente floridense Guillermo López, con miras a que entre a regir "antes de junio" de 2023, según explicó el responsable de Asuntos Vehiculares del Congreso, César García.

"Es un convenio entre el MTOP y el Congreso para implantar al tag como tercer matrícula de todos los vehículos. Con esto se va a poder integrar todos los datos, el número de padrón del vehículo, el chasis, hasta el titular de un auto. A la información vehicular en plaza se agrega la información que tienen las intendencias", indicó García a El Observador.

El actual responsable del Sucive afirmó que "al momento de empadronar el vehículo también se va a colocar el tag", lo que a su entender tiene el potencial de "alivianar el trámite de importación". Según César García, con esta nueva disposición "la chapa va a ser accesoria". Por su parte, para el gerente de la Corporación Vial del Uruguay, Jorge Olazábal, se trata de "un control extra".

"Un tag es inviolable, si lo pegás en un parabrisas y después lo sacás, se rompe. No lo podés pasar de un auto a otro, pero con las chapas sí: podés pintarlas, taparlas, transferirlas a otro vehículo", comentó Olazábal a El Observador. "La idea es que se vaya extendiendo, y cuando las intendencias patenten un auto, que se pueda pegar un sticker, como ya se hace hoy con los del Banco de Seguros, por ejemplo", afirmó.

"Se va poder detectar si hay una irregularidad con el vehículo o chapa clonada", anunció el responsable de Asuntos Vehiculares del Congreso de Intendentes. A entender de César García, la matriculación digital va a permitir compatibilizar sistemas con los países del Mercosur. Las autoridades observan que en Argentina se usa el mismo mecanismo del tag que emplea la Corporación Vial en los peajes uruguayos.

De momento hay en el entorno de 600 mil tags en plaza, según estimaciones del Congreso de Intendentes. García estima que el convenio con el MTOP allanará el camino para "meter otros 600 mil" en los primeros meses del año que viene, de modo de completar el parque automotor.

El gobierno implementó para este verano el "pase turista", que habilita a los extranjeros a atravesar los peajes luego de haberse registrado en la app Telepeajesuy. El paso es controlado a través de la lectura de su matrícula y el pago se realiza posteriormente en las redes de cobranza. El mecanismo no estuvo exento de polémica, cuando la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este reclamó que en los locales les dicen que el monto mínimo para abonar es $ 1.540 –la tarifa hoy no pasa de $ 160– lo que lleva a que en ocasiones paguen por peajes que no utilizan.

El convenio firmado entre López y Falero a fines de noviembre establece que la cartera y los gobiernos departamentales podrán "intercambiar información sobre infracciones, sanciones y toda otra incidencia derivada de la circulación en vía pública o toda otra intervención vinculada a vehículos". Parte de ello consistirá en la "cesión de las imágenes captadas por las cámaras de la Corporación Vial" en los peajes, para identificar las matrículas, controlar el pago de las patentes y el estado de las chapas, como su estado de conservación, si son apócrifas, clonadas, entre otros.