Las claves para crear un CV exitoso, según reclutadores uruguayos

Desde hace dos meses y medio, Sebastián Casas (24) empezó a buscar empleo, pese a estar trabajando hace dos años en una fábrica de alfajores. Casas siente la necesidad de encontrar una mejor propuesta, que incluya un salario más elevado y un mejor ambiente laboral, indicó a Café & Negocios. Confeccionar su Currículum Vitae (CV) fue el mayor desafío al que el empleado se sometió.

¿Cuán importante es la hoja de vida de un trabajador? “El CV es nuestra marca personal y nuestra carta de presentación”, dijo la psicóloga Cecilia Rodríguez, quien se desempeña como manager del Área de Reclutamiento y Selección de Personal para clientes en la consultora PwC.

No puede tener faltas de ortografía, debe estar ordenado, claro y presentado de tal forma que facilite la lectura, añadió y explicó además que la extensión ideal para este documento es de una a tres páginas máximo. “Si el CV resulta interesante de leer, generará mayores posibilidades para avanzar en una primera entrevista”, argumentó la experta.

Debe ser breve, conciso, estar bien diagramado y ser claro en cuanto al perfil profesional del candidato. Esto implica que su lectura sea fluida y entendible y, si bien debe ser legible para todo receptor, no debe perder de vista a quién va dirigido, explicaron, por su parte, Guzmán Sarachaga, gerente de Executive Search, y Magela Fernández, líder Reclutamiento Digital & IT de la consultora Advice.

Secciones

El CV debe contar sí o sí con las siguientes partes: datos personales, formación y experiencia, remarcó PwC.

En el primer apartado debe figurar cédula de identidad, celular, correo electrónico y link del perfil de LinkedIn. En esta sección, si el cargo implica radicación en una localidad diferente a la que reside la persona, se puede aclarar en el CV disponibilidad para trasladarse a otros departamentos, ciudades o países.

“También suma adelantar si contamos con disponibilidad para viajar (siempre y cuando se informe en el aviso al cual queremos postular)”, añadió Rodríguez.

“Si ya cursamos estudios universitarios, no es necesario informar que realizamos Primaria y Secundaria, porque serían datos redundantes”, coincidieron las consultoras.

Otros datos que no es necesario incluir, a medida que se avanza en la trayectoria laboral, es información académica muy antigua (Educación Inicial o Primaria) o experiencias laborales distantes en el tiempo y sin relevancia para las postulaciones actuales. Son datos que ocupan espacio en el CV y no suman para el primer filtro que realiza un reclutador. Pueden volver “pesado” el CV y no ayudan a una lectura rápida y efectiva.

Dentro de esta sección podemos agregar el apartado Idiomas, con las lenguas adquiridas y el nivel de su dominio. “Por ejemplo, si obtuvimos el certificado de CPE no sumamos en información agregando el año que cursamos PET”, aclaró Rodríguez.

Datos que sí o sí deben estar

Desde el equipo de Recursos Humanos de la consultora RSM indicaron que la información se debe ordenar de lo más reciente a lo más antiguo, tanto en la sección de la formación como en la de la experiencia.

El CV se debe actualizar periódicamente y destacar la información que se adapte a la propuesta laboral a la que se presente. En el apartado de la experiencia se debe detallar —sobre las demás— las tareas realizadas referentes al cargo que se postula.

La redacción debe “hacer hincapié solamente en aquellos atributos que sean relevantes para el puesto” al que se postula, detallaron desde RSM.

Además, la información siempre “debe ser verídica” y se puede apelar a palabras claves para que el CV aparezca más fácilmente en las búsquedas por robots o filtros, que a veces utilizan las compañías para el reclutamiento de personal.

Los datos que ya no sirven

Anteriormente era usual la solicitud de datos como la credencial cívica, estado civil o teléfono fijo. “Hoy, esos datos ya no son usual, al menos que la organización contratante o el tipo de llamado lo requiera específicamente”, puntualizaron desde Advice.

¿Qué datos deben tener CV logre destacarse?

Un CV que busque destacarse debe incluir un apartado inicial, llamado Resumen Profesional, que de cuenta de los antecedentes del candidato y de la proyección profesional que espera, aseguraron desde Advice.

A su vez, es interesante poder plasmar logros profesionales que el candidato haya tenido, y en los casos que los mismos sea cuantificables, se recomiendo hacerlo.

Además, podemos agregar un apartado para la formación en habilidades en IT (tecnologías de la información). Lo ideal es agregar información lo más actual posible, como los cursos de actualización o nuevas tecnologías adquiridas.

“En todos los casos se recomienda enfatizar o resaltar aquella formación solicitada en el llamado”, coincidió Rodríguez.

Una breve presentación personal que introduzca al resto de la información vertida en el documento es una virtud para el CV del postulante, indicaron desde RSE.

El dilema de la foto

La última tendencia sobre la fotografía en el CV indica que no se debe agregar. De hecho, PwC desalienta a sus empresas —es decir a los clientes para los cuales reclutan personal— a solicitar el CV sin fotos. El objetivo de esta iniciativa es “minimizar los sesgos y concentrar la atención en la formación, experiencia; es decir, centrarse en las competencias para cumplir un rol”, indicó Rodriguez, postura compartida por las consultoras.

“De todas formas, seguimos viendo publicaciones en donde se solicitan las fotos. En este caso, recomendamos elegir fotos sobrias, del estilo de foto carné, mirando al frente. No recomendamos fotos de cuerpo entero, ni “recortadas de fiestas”, añadió la experta.

Por su parte, el HR Team Manager de Randstad Uruguay, Lothar Muszwisz, explicó que sobre este punto en particular existen varios criterios. “Trabajamos con más de 150 compañías y consideramos que la foto de perfil en el CV es opcional”, aclaró.

"Las buenas prácticas en reclutamiento y selección indican que no es necesario agregar una foto. Si igualmente quieres agregarla, trata de que sea una foto que te represente, pero a la vez lo más sobria y neutra posible", explicó Natalia D’Argenio, talent manager de la consultora EY Uruguay.

Referencias

En cuanto a las referencias, D’Argenio explicó que se debe agregar un máximo de tres referencias personales o laborales recientes. En este apartado se debe indicar su nombre completo, cargo y contacto de la empresa donde se trabaja.

"Si trabajaste con ellos, es importante que sea tu jefe y no pares", añadió la experta.

Formato del archivo

El CV siempre debe ser presentado en formato PDF. Nunca en formatos de imagen, Word o papel, coincidieron todas las firmas consultadas. El nombre del archivo debe ser el nombre y apellido del titular.

Habilidades que se valoran y deben estar en el CV

Desde Advice destacaron que en función del análisis de la demanda laboral hecha en el último Monitor Laboral presentado por esa consultora en julio 2022, se observa que las cinco habilidades más mencionadas por las empresas en las oportunidades de empleo que ofrecen fueron: orientación a resultados, planificación, comunicación, liderazgo e iniciativa.

Las demás firmas no estuvieron lejos de estas respuesta.

Herramientas

Canva, FICHAP, miCVideal y Online CV son algunas herramientas digitales y de acceso gratuito que se utilizan para confeccionar el CV, que recomiendan las consultoras.