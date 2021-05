Las cuatro mejores playas de río en el interior del país

Nota de Uruguay 365

Cuando pensamos en balnearios y playas del Uruguay, lo primero que surge es siempre la idea del Este del país. La gran franja costera de Canelones, Maldonado y Rocha, que contiene los pueblos y ciudades más asociados al verano y al turismo playero. Y que, no en vano, se pueden recorrer atravesando la ruta apropiadamente llamada Interbalnearia.

Pero si desviamos la mirada hacia otros puntos cardinales, podemos encontrar otros lugares de playa y río excepcionales. Paisajes que, aunque no tan célebres, o no tan visitados por turistas extranjeros de alto perfil, no tienen nada que envidiarle en belleza y disfrute al Este. Y que hacen gala de un encanto más peculiar y hogareño.

Estos son cuatro balnearios del interior del Uruguay que, con sus playas de agua dulce, a orillas de los grandes ríos que conforman la rica red hidrográfica del país, ofrecen paisajes naturales increíbles. Además, claro, de actividades náuticas y deportivas, descanso y recreación, a los que se llega, para variar, en una dirección diferente al Este.

San Gregorio de Polanco

El Río Negro corta al país en dos y, sobre sus costas, justo al comienzo de la mitad más al Norte, en el departamento de Tacuarembó, se encuentra San Gregorio de Polanco. A 350 kilómetros de la capital, se puede apreciar el que, según sostienen todos los testigos, es uno de los mejores atardeceres del país. Con 20 kilómetros de playa a lo largo de la ciudad, San Gregorio de Polanco ofrece la posibilidad de un descanso a orillas del río o un paseo bordero. Cuenta además con su célebre Museo Abierto de Artes Visuales. El primero de su tipo en América Latina, con obras de grandes artistas nacionales y extranjeros.

Boca de Cufré

Como su nombre lo indica, sobre la desembocadura del Arroyo Cufré en el Río de la Plata, se sitúa uno de los rincones más exquisitos y uno de los secretos mejor guardados de la costa Oeste. A pocos kilómetros del límite departamental entre San José y Colonia, y desviándose apenas hacia la izquierda de la Ruta 1, Boca de Cufré se caracteriza por una playa de arena blanca y fina, por la sombra de los pinos a su entrada y por un ambiente tranquilo y familiar. Ya sea para realizar actividades náuticas y deportivas, para pescar, o simplemente para descansar y pasear por la escollera, el entorno es inmejorable. Hay un camping y la posibilidad de alquilar cabañas, además de un hostel y el ineludible mirador municipal.

Kiyú

También sobre el Río de la Plata y en el departamento de San José, pero más cerca de Montevideo, se encuentra Kiyú. Y sus famosas barrancas sobre la costa, formaciones geológicas de 50 metros de altura que explican la frecuente presencia de practicantes de aladeltismo. Precisamente, las actividades deportivas son una de las principales atracciones de Kiyú. Aunque para un balneario que toma su nombre del vocablo indígena que significa «grillo», es natural que sepa ofrecer también un clima de tranquilidad y serenidad, que es aprovechado por pescadores o sencillamente por familias veraneantes que descansan sobre las finas arenas de la playa.

Con un camping, la posibilidad de alquilar cabañas y la presencia de paradores y actividades varias en temporada alta, Kiyú garantiza descanso y entretenimiento en un rincón único del interior de nuestro país.

Las Cañas

El río que da nombre al país enmarca el litoral oeste y, uno de los puntos más destacados de su orilla oriental está en el departamento de Río Negro, muy cerquita de Fray Bentos y del puente internacional que conecta ambos países a los lados del río de los pájaros pintados. El balneario Las Cañas es uno de los más bellos y tradicionales del interior. Su paisaje natural sobre el río se combina con los montes nativos de caña tacuara que le dan el nombre. En estos se forman agradables galerías de ceibos, arrayanes, espinillos y sarandíes, que dan un respiro del sol en las tardes.

Las actividades náuticas dan vida al río en alta temporada. Para entonces, se puebla la zona de camping y cabañas y los visitantes disfrutan de una notable infraestructura. Esta consta de restaurantes, paradores, almacenes y un colorido mercado de artesanos.

Nota: Debido a la emergencia sanitaria, muchas de estas actividades pueden estar afectadas en su normal funcionamiento, por lo que caso de querer visitar alguno de los sitios mencionados en esta nota, recomendamos primero contactarse con el lugar para informarse sobre horarios y protocolos.

