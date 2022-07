Las diferencias internas en Cabildo Abierto sobre el fallo que suspendió la vacunación 

Cabildo Abierto, el partido del ministro de Salud Pública y principal impulsor de la vacunación, Daniel Salinas, no logra alinear a todos sus legisladores detrás de la estrategia del gobierno para inmunizar a la población. Y el fallo del juez Alejandro Recarey, que suspendió la vacunación en menores de 13 años, volvió a dejar expuestas las diferencias internas que existen en el partido liderado por Guido Manini Ríos.

Dos diputados de Cabildo Abierto, Elsa Capillera y Rodrigo Albernaz, apoyaron el fallo del juez Alejandro Recarey que dio lugar a un pedido de amparo y suspendió la vacunación contra el covid en los menores de 13 años. El también legislador cabildante Rafael Menéndez fue más cauto y destacó la instancia "cuando hay una parte de la población que tiene dudas”, en declaraciones a El País.

Los senadores Guillermo Domenech y Raúl Lozano coinciden en que Cabildo "es un partido de gente libre". "Como en todos los partidos, hay quienes tienen opiniones discrepantes con la mayoría del mismo", sostuvo Domenech. De todas formas, Lozano señaló que el partido liderado por Guido Manini Ríos, "apoya en forma total e incondicional al ministro Dr. Daniel Salinas, a la ciencia y a la comunidad científica internacional". Asimismo, calificó de "absurdo" y "desatinado" el fallo de Recarey.

Capillera, Albernaz y Recarey ya habían analizado en 2021 la propuesta de César Vega, diputado del Partido Ecologista, Radical e Intransigente (PERI), sobre crear una comisión parlamentaria con el fin de monitorear los eventuales efectos adversos de las vacunas contra el Covid. Asimismo, los tres integraron el grupo de diputados cabildantes que firmaron el pedido liderado por Eduardo Lust de reunirse con la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) para pedirle “respetuosamente”, según Lust, que hiciera públicos los “fundamentos técnicos” y el “sólido respaldo científico” que llevaron a que recomendara la inoculación a los niños de entre cinco y once años.

El fallo de Recarey

“Me pareció perfecto”, dijo Capillera sobre la decisión del magistrado. La representante se refirió a su correligionario Daniel Salinas, ministro de Salud Pública, y dijo que “si tiene más documentos para mostrar”, sobre la composición de las vacunas, “que lo haga, que apele el fallo pero que termine de entregar toda la información”.

“Si no hay nada que esconder, que demuestren”, afirmó en diálogo con El País. “El contrato que Uruguay firmó con Pfizer no me preocupa especialmente, pero sí que sea algo que busque el bien de los niños, porque ¿qué sabemos realmente sobre esto?”, continuó la diputada. Ella misma decidió no vacunar a su hijo. “Si no se sabe qué le ponen”, arguyó a pesar de los diversos estudios que existen, tanto en Uruguay como a nivel internacional, sobre la efectividad de la vacuna

La diputada y el ministro ya habían protagonizado un cruce en setiembre de 2021 cuando Capillera dijo que no se vacunaba porque su concepción religiosa de la salud. “Yo por mi fe cristiana soy de inmunidad natural", dijo, y provocó una respuesta de Salinas. "Es una representante nacional, tiene derecho a expresarse, tanto como representante y como ciudadana, pero a mí esa opinión no me representa”, expresó

Al respecto del fallo del jueves, Albernaz también lo defendió. “Me parece que es una buena decisión como medida preventiva”, opinó. Según informa el citado medio, Albernaz valoró el efecto social que provocará la sentencia, más allá de lo que pase en el Tribunal de Apelaciones —a donde acudirá el MSP—.

“Luego de esto se va a dejar de presionar a aquellos padres que deciden no vacunar a sus hijos. Va a ser un antes y un después porque se va a actuar en función de la libertad que tanto pregona el gobierno”, señaló. La vacunación en Uruguay siempre fue voluntaria y nadie estuvo obligado a ser inmunizado.

Por su parte, el diputado Menéndez opinó que es “muy bueno para la democracia que se creen estas instancias, sobre todo cuando hay una parte de la población que tiene dudas”.