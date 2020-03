Las exportaciones de bienes cayeron 19% en febrero

Las exportaciones de bienes de Uruguay cayeron un 13,9% en febrero con respecto a igual período del año pasado y acumularon una baja de 6,46% en los primeros dos meses del año, según el informe elaborado por la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU). A su vez, los datos relevados para febrero por parte de Uruguay XXI -que contemplan desde zonas francas- arrojaron un descenso más pronunciado aún (18,7%), con ventas por US$ 569 millones.

Según consignó la UEU, la caída del mes pasado correspondió al fuerte descenso de las solicitudes desde China, que tuvieron una retracción del 49% con respecto a mismo mes de 2019, tras el pronunciada descenso de la demanda sobre todo de carne del país asiático. También se colocó menos lana, maderas y cueros.

Particularmente y a pesar de una caída del 22% en las exportaciones de bienes, Brasil fue el principal comprador de Uruguay en febrero. El principal rubro que cayó rumbo ese destino fueron la venta de plásticos y vehículos.

Entre los principales 20 destinos de exportación se destacó el ingreso a India con colocación en rolos de madera y también hubo un aumento de ventas de carne a Canadá y Estados Unidos.

La carne continuó siendo el producto más exportado por Uruguay, a pesar de que tuvo una caída del 19,82% con respecto a febrero de 2019. Durante el pasado mes la exportación de este producto fue por US$ 147,5 millones, mientras que en igual mes de 2019 había sido por US$ 184 millones.

En el caso de la madera, hubo una leve suba de US$ 106,5 millones a US$ 108,5 millones este año.

Los cereales presentaron un aumento en las exportaciones por US$ 11 millones, pasando de un febrero de 2019 por US$ 36 millones a un 2020 por US$ 46 millones (un 26,75% más). Esto fue explicado por la soja que duplicaron sus ventas con respecto a igual mes del año pasado (un 237%).

En el caso de los lácteos la caída fue de 18%, con US$ 35,5 millones vendidos al exterior versus los US$ 43,5 millones de igual mes del año pasado. El aumento de las exportaciones de animales en pie, a Turquía y en menor medida a Emiratos Árabes, se destacó en el bimestre con colocaciones que se multiplicaron por cuatro.