Las flores de Gennaro Gattuso para la familia de Fabián O’Neill

Gennaro Gattuso, el exvolante italiano a quien Fabián O’Neill le hizo tres caños en un partido, envió un ramo de flores a la familia del talentoso futbolista uruguayo fallecido el pasado domingo a los 49 años tras sufrir una hemorragia.

El campeón del mundo con Italia en Alemania 2006, que en su época de futbolista se destacaba por su entrega y dureza, envió un ramo con la leyenda “Fuerte abrazo Familia O’Neill”.

Fabián O’Neill en Cagliari

Así lo dejó ver en sus redes Favio O’Neill, hijo del exfutbolista, quien agradeció al italiano.

Gattuso, hoy entrenador de Valencia, tuvo varios partidos frente a frente con “el Mago” cuando este jugó en Italia, donde defendió a Cagliari, Juventus y Peruggia.

@Valenciacf

Gattuso en Valencia

Jugando para Cagliari, Gustavo Méndez y Nelson Abeijón molestaron a O' Neill, compañero de equipo, con que no le iba a poder hacer un caño a un joven Gattuso que por entonces jugaba en Salernitana. Tanto se enojó, que prometió hacerle los tres caños.

Efectivamente se los hizo y Gattuso lo increpó. “Mirá que ya no te aguanto más “, le dijo, en italiano, según recordó O' Neill.

“¿Y para qué me marcás?”, le respondió el uruguayo. “Non te soporto piu”, dice O' Neill que le dijo Gatusso. “Si usted no me soporta piu, no me marque más”, remató el 10, según cuenta el libro “Hasta la última gota”, la biografía del isabelino.