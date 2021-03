Las Jornadas de Buiatría se harán desde el 31 de mayo y por primera vez de modo on line

El Comité Organizador de la edición N° 48 de las Jornadas Uruguayas de Buiatría, emprendimiento que lleva adelante el Centro Médico Veterinario de Paysandú (CMVP), confirmó que el evento se realizará este año entre el lunes 31 de mayo y el viernes 4 de junio, y que será 100% on line.

Debido a la emergencia sanitaria derivada de la pandemia mundial por covid-19 (coronavirus), que se inició en Uruguay el 13 de marzo del año pasado, se decidió suspender la actividad prevista para junio de 2020.

Fue la primera vez que eso aconteció para las jornadas que se iniciaron en Paysandú en 1972 y que ininterrumpidamente desarrolló el CMVP hasta 2019.

Para el formato on line se mantiene la actividad en forma de simposios. Serán los de patología y clínica animal, reproducción animal, bovinos de carne, lechería y ovinos, y de uso racional de medicamentos.

Las actividades se realizarán en todos los días desde las 18 a 21 horas, utilizándose una plataforma especial para recepcionar con la mejor calidad las disertaciones de los expertos.

Patología y clínica animal

En el simposio de patología y clínica animal, participará el doctor Edouard Timsit, de la Facultad de Veterinaria de Calgary, Canadá. Se enfocará en las enfermedades respiratorias: rol de la microbiota y uso de probióticos para mantener la salud respiratoria; y diagnóstico clínico-patológico del complejo respiratorio bovino: hacía la reducción del uso de antibióticos.

También el doctor David Driemeier, de la Facultad de Veterinaria, Universidad Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. Expondrá sobre las principales enfermedades de rumiantes en Rio Grande do Sul.

Reproducción animal

En este simposio, el doctor Lauro Artía, Asesor privado de Uruguay, se referirá a los aspectos prácticos de la Evaluación de Toros a campo.

La doctora Andrea Pinczak, también asesor privado de Uruguay, se referirá al examen andrológico en toros, evaluación de la calidad seminal en condiciones de campo.

El doctor Gustavo Gastal, técnico del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) de Uruguay, disertará sobre los avances de la ecografía Doppler y su aplicación en el manejo reproductivo del ganado.

A su vez el doctor Guillermo de Nava, también asesor privado de nuestro país, enfocará los protocolos alternativos de la Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF) sin estradiol, resultados de ensayos nacionales.

Bovinos de carne

En el simposio de bovinos de carne, el doctor Kris Ringwall, de la Universidad de Dakota en Canadá, explicará sobre el desafío de combinar los recursos forrajeros y el tamaño de la vaca en los sistemas de cría. Y también respecto a los sistemas de cría vacuna: eficiencia biológica, productiva y económica.

El ingeniero agrónomo Pablo Soca, docente e investigador de Facultad de Agronomía en Uruguay, plantea la interrogante: ¿Cuál es el tipo de vaca que mejora la competitividad de la cría vacuna en pastoreo de campo natural?

El ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, analista de mercado, y asesor privado en Uruguay, planteará los nuevos desafíos de los mercados de carne frente a la nueva realidad.

Lechería y ovinos

En este simposio expondrá el doctor Daniel Laborde, asesor privado de Uruguay, sobre quince años de tambo: nuestras estrategias para solucionar los principales cuellos de botella de la lechería en Uruguay.

La doctora Gretel Ruprechter, de la Facultad de Veterinaria de Uruguay, sobre el uso de los perfiles metabólicos como herramienta en medicina preventiva en ganado lechero.

El doctor Jorge Bonino Morlán, asesor privado de Uruguay, comentará sobre el Compartimento Ovino desde adentro, costos, rentabilidad, mercados, manejo, toma de decisiones y el rol de la profesión.

El ingeniero agrónomo Gianni Bianchi, de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de la Empresa en Uruguay, planteará las alternativas alimenticias para el engorde de corderos.

Uso racional de medicamentos

En este simposio, el doctor Fabio Grill, del Hospital Maciel, ASSE, hablará sobre la resistencia antimicrobiana: medidas a tomar desde una mirada de la salud.

Presentación de posters

Desde la organización se recuerda que aquellos expositores que ya hayan enviado sus trabajos para las Jornadas de 2020 para reconfirmar su presencia deberán subir nuevamente el poster a través de la página web.

El costo para participar es US$ 50 dólares, lo que incluye los cinco días con envío de certificado.

A continuación, el programa completo:

Programa Buiatria 2021 by Juan Samuelle