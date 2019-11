Las mayores salidas a bolsa del mundo y la expectativa por Aramco

La empresa más rentable del mundo, la petrolera Saudi Aramco, finalmente ha comenzado los preparativos para su salida a la Bolsa de Riad. Así lo anunciaron directivos de la compañía el pasado domingo.

La fecha exacta del comienzo de su cotización y el precio se decidirá en los próximos días. Sin embargo, parece claro que con la parte de su capital que será puesto a disposición de los inversores (entre el 1% y el 3% del total), esta será una de las salidas a Bolsa de mayor valor de la historia, según información de la base de datos Renaissance Capital.

Algunas dudas

La descomunal salida a bolsa de Saudi Aramco continuaba envuelta en misterio este lunes, un día después de que la compañía finalmente oficializara sus planes aunque sin revelar apenas detalles, mientras las valoraciones de los expertos oscilaban enormemente entre alrededor de 1,2 a 2,3 billones de dólares.

El gigante petrolero estatal, la compañía más rentable del mundo, dio el pistoletazo de salida a su Oferta Pública Inicial (OPI) el domingo después de una serie de salidas en falso que mantenía al mundo inversor sumido en la incertidumbre.

No obstante, a los potenciales inversores, que ya estaban sacudidos por un ataque a las instalaciones de Aramco en septiembre que paralizó parcialmente la producción, no se les facilitaron los detalles clave que normalmente se incluyen en los anuncios oficiales de intención de cotizar, como qué porcentaje de la compañía se venderá y cuándo se producirá la operación.

Ahora los gestores de fondos están escudriñando las notas de análisis sobre una empresa notoria por su secretismo, pero ni siquiera los expertos de los gigantes de Wall Street que juegan un papel en el debut bursátil han aportado mucha certeza, dijeron cinco fuentes a Reuters.

El príncipe Heredero Mohammed bin Salman ha dicho que quiere una valoración de 2 billones de dólares, con el fin de recaudar miles de millones de dólares en la salida a bolsa para diversificar la economía saudí y alejarla del petróleo mediante la inversión en industrias no energéticas.

Esa cifra es casi el doble de la capitalización de Microsoft , actualmente la compañía cotizada más valiosa del mundo y siete veces la de Exxon Mobil Corp, la mayor compañía petrolera cotizada por capitalización bursátil.

Los analistas de los bancos que trabajan en el acuerdo se han reunido con la dirección de Aramco en Dhahran durante el mes pasado para obtener más información sobre la empresa, pero sus valoraciones de Aramco todavía varían en alrededor de 1 billón de dólares.

AFP

Merrill Lynch de Bank of America tiene un rango de entre 1,2 y 2,3 billones de dólares, mientras que el de EFG Hermes es de entre 1,55 y 2,1 billones de dólares, según dos gestores de fondos que han visto los informes de analistas.

Goldman Sachs - uno de los coordinadores de la operación- ha estimado la valoración de la compañía entre 1,6 y 2,3 billones de dólares, según dos fuentes distintas. El análisis de Credit Suisse ofrece un rango de valor igualmente amplio, dijo uno de los gestores de fondos.

Un factor importante en la amplitud de las horquillas son los diversos supuestos que los analistas están haciendo para la dirección futura de los precios del petróleo, dijo una fuente familiarizada con el acuerdo.

Los bancos no estuvieron inmediatamente disponibles para hacer comentarios.

Fuentes señalaron a Reuters que Aramco podría ofrecer entre el 1% y el 2% de sus acciones, captando así entre US$ 20.000 y US$ 40.000 millones. Una operación de más de US$ 25.000 millones superaría el récord del debut bursátil del gigante chino de comercio electrónico Alibaba en 2014.

El presidente de Aramco, Yasir al-Rumayyan, dijo que en el futuro se tomaría una decisión sobre la salida a bolsa en el mercado internacional, sin precisar el calendario o el lugar.

Con Reuters