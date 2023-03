Las muertes por calor aumentaron en un 160% en los últimos 20 años en América latina

La investigadora peruana Stella Hartinger participa del equipo que la revista The Lancet tiene destinada al cambio climático. Y es la directora del informe 2022 de “Lancet Countdown Sudamérica” (la cuenta regresiva de The Lancet), donde afirma que “en los países de Sudamérica el aumento del número de muertes relacionadas al calor se incrementó en 160%” tomando como referencia el período 2000-2004 comparado con el de 2017-2021.

El informe, dado a conocer en la publicación, refiere a la relación entre salud y cambio climático. “Los efectos adversos se están acelerando y afectando de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables, tendencia que no hará más que continuar si no tomamos medidas inmediatas”, dijo Hartinger, directora de este proyecto, el que por primera vez hace una investigación específica de la región.

Participaron 21 instituciones y 28 investigadores que recopilaron datos de 12 países: la Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Surinam.

El informe se dio a conocer el martes pasado y toma 25 indicadores que alertan sobre los impactos de cambio climático relacionados con la salud. Además, los investigadores dan elementos para saber cómo mitigar esta crisis y cómo hacer que los sistemas de salud estén preparados.

El trabajo publicado advierte problemas que van desde las olas de calor a la malnutrición. En América latina las temperaturas excesivas son un tema de supervivencia. En los últimos 10 años, “las olas de calor representaron un mayor peligro para niños y niñas menores de un año y adultos mayores de 65”, apunta el informe.

Esto produjo un aumento de muertes desde 2000 con mayor incidencia en Brasil, la Argentina, Colombia y Venezuela. Sin embargo, en los países donde más creció este indicador en comparación con 2000 son Ecuador (1477%), Guyana (328%) y Chile (225%).

En la región, además, los incendios también afectan nuestra salud. La población tiene un alto grado de exposición a los incendios forestales. En nueve de los doce países analizados por el reporte, esta exposición aumentó siete días más entre 2018-2021, si se compara con la línea base de referencia que va de 1996 a 2005.

En cuanto a la relación entre cambio climático y enfermedades de transmisión como el dengue la situación es cada vez más delicada. Creció alrededor de un 35% entre 2012-2021, frente a lo que sucedía entre 1951 y 1960.

“Para agravar el aumento del riesgo por los cambios climáticos, los países templados del Cono Sur son muy vulnerables a los efectos graves del dengue, impulsados principalmente por la rápida urbanización. Argentina y Uruguay experimentaron un aumento de la vulnerabilidad entre 1990 y 2019″, dice la investigación publicada por The Lancet.

En cuanto a la comida, el informe plantea que esta crisis hará que tener una dieta sana, balanceada y accesible para todos sea más complejo. Durante 2021, cultivos clave como el trigo, el maíz, la soja y el arroz tuvieron una tendencia a la baja, representando una “amenaza potencial para el rendimiento de las cosechas”.

A pesar de que Sudamérica es sólo responsable del 6% de las emisiones que genera el cambio climático a nivel mundial, reducirlas traería beneficios para la salud de su población. El 39% de las emisiones de la región provienen del sector energético y esa quema de combustibles fósiles se está convirtiendo en una mortal contaminación del aire.

Sumados los doce países analizados, la exposición a material particulado 2.5 o PM2.5 –partículas tan pequeñas que tienen un diámetro hasta veinte veces más pequeño que el de un cabello– causó 37.000 muertes en 2020, siendo los países más perjudicados Chile y Perú, que tienen alto grado de contaminación.

Una relación similar se da con el consumo de carnes rojas. El 24% de las emisiones de dióxido de carbono en la región provienen del uso del suelo. La ganadería cumple un rol relevante, el 23% de todas las muertes atribuibles a dietas desequilibradas está relacionada con un alto consumo de carne roja, procesada y productos lácteos.

“Reducir al mínimo el consumo de carne roja, según las directrices dietéticas, no sólo ayudaría a evitar estas muertes, sino que también reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la cría de ganado y las prácticas agrícolas asociadas”, apunta el reporte.

No se trata sólo de los impactos actuales, sino de las medidas para lo que se producirá con el calentamiento global. Los sistemas de salud de la región no están preparados. Sólo el 10% de la financiación en salud de la región, que equivale a US$ 36 millones está pensada para adaptarse al cambio climático.

Además, aclaran los investigadores de The Lancet, “sólo Brasil desarrolló un Plan Nacional de Adaptación para la Salud hasta 2021, mientras que otros países –Argentina, Colombia, Chile y Perú– reportan tenerlos listos, pero no fueron presentados o están en fase de desarrollo”.

“Los sudamericanos deben actuar ya para proteger la salud de sus poblaciones frente a los riesgos sanitarios cada vez mayores que plantea el cambio climático. Los gobiernos deben asignar fondos para proteger la salud de las poblaciones locales y tomar medidas para la transición a cero emisiones de carbono”, asegura la directora del estudio, Stella Hartinger.