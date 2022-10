Las protestas contra el régimen de los ayatolas llevan más de cinco semanas y al menos 122 muertes

Como una manera más de sumar su queja a la represión del gobierno islámico de Irán, muchos comercios no abrieron sus puertas el sábado. Sucedió no solo en la capital, Teherán, sino en las principales ciudades de un país clave por su capacidad petrolera, por su ubicación geopolítica, por los casi 90 millones de habitantes y por haber mostrado que un Estado teocrático y no laico puede convertirse en un gobierno donde la Policía de la Moral cuenta con el poder de matar a jóvenes por protestar ante el derecho de las mujeres a no usar el hiyab, como se denomina el velo que les cubre la cara y la cabeza.

Mahsa Amini tenía 22 años, era una iraní de la etnia kurda que el 13 de setiembre fue detenida por “no usar correctamente el hiyab”. Tres días después fue asesinada y la versión oficial negó el crimen. La familia de Mahsa rechazó el informe médico oficial según el cual la joven habría muerto “de una enfermedad” y no debido a los golpes que recibió. Desde entonces las calles del país se llenaron tanto de manifestaciones populares como de efectivos de la fuerza especial creada por el gobierno de los ayatolas para controlar, entre otras cosas, que las mujeres no muestren sus rostros y tampoco sus cabezas en cualquier espacio público. Desde las de 2019 no se registraban protestas de semejante magnitud. Con la diferencia de que, en aquella oportunidad, fueron contra el aumento del precio de la gasolina, que siempre fue muy barata por tratarse de un país petrolero. Además, esta vez cobró la vida de al menos 122 personas, entre ellos 23 niños, según Iran Human Rights (IHR), con sede en Oslo. Las mujeres iraníes, muchas de ellas con la cabeza descubierta, lideran las manifestaciones cantando consignas contra el poder y enfrentándose a las fuerzas de seguridad. En ese contexto, la escaladora iraní Elnaz Rekabi, ganadora de la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Escalada 2021, hizo una demostración de sus destrezas deportivas sin la hiyab. Su imagen dio la vuelta al mundo y el gobierno le impuso detención domiciliaria e incomunicación en su casa de Teherán. Por el momento no les resulta posible a sus compañeros de otros países ponerse en contacto por teléfono con ella. Antes de esta medida, Rekabi habría sido extorsionada por funcionarios, advirtiendo que expropiarían bienes de su familia si no aceptaba hacer una declaración de disculpa por negarse a llevar la indumentaria islámica, cosa que la escaladora no aceptó. Los activistas pidieron nuevas protestas el sábado, primer día de la semana en Irán, pero es difícil evaluar su alcance debido a las restricciones de acceso a internet impuestas por las autoridades. Según el medio de comunicación en línea 1500tasvir "se organizan huelgas en ciudades como Sanandaj, Bukan y Saqez". Esta última es la ciudad natal de Masha Amini. El grupo de derechos humanos Hengaw, con sede en Noruega, también informó de huelgas de comerciantes en Bukan (noreste), Sanandaj y Saqez (noroeste) y Marivan (oeste). En otros lugares de Irán, decenas de estudiantes aplaudieron y cantaron en una manifestación en la universidad Shahid Beheshti de Teherán, según un video tuiteado por 1.500tasvir el sábado, según informa la agencia AFP. En otros países hubo muestras de solidaridad con estas protestas. Decenas de trabajadores se reunieron frente a una fábrica de chocolate en Tabriz, capital de la provincia de Azerbaiyán oriental, según otros videos que la AFP no pudo verificar hasta el momento. Un sindicato de docentes convocó una huelga nacional en el país el domingo y el lunes para denunciar la represión que, según Amnistía Internacional, costó la vida a al menos 23 niños. En un comunicado, el Consejo de Coordinación de los Sindicatos de Docentes declaró que la "sentada" sería una respuesta a la "opresión sistemática" de las fuerzas de seguridad en las escuelas. También nombró a cuatro adolescentes muertos, según él, en la represión: Nika Shahkarami, Sarina Esmailzadeh, Abolfazl Adinezadeh y Asra Panahi, e informó sobre la detención de un gran número de profesores. Por su parte, los militantes acusan a las autoridades iraníes de llevar a cabo una campaña de detenciones masivas y de prohibiciones de viajar, y la lista incluye a atletas, periodistas, abogados y celebridades. En el extranjero, las manifestaciones de solidaridad con las protestas en Irán también continuaron con eventos en Tokio y Alemania. La comunidad internacional ha condenado la represión y varios países junto a la Unión Europea han impuesto sanciones a dirigentes y entidades iraníes.