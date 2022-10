Las razones de la fiscal para liberar a rapiñero que robó más de ocho veces

Este viernes sobre las 16 horas una persona ingresó a una farmacia sobre Avenida Brasil, amenazó con portar un arma y pidió dinero. Fue capturado a las pocas cuadras por la policía, pero luego la Fiscalía lo liberó a las pocas horas. Hoy se sabe que esta persona cuenta con ocho rapiñas y un arrebato, era investigado desde el 7 de octubre, y ya cuenta con una nueva orden de captura.

Fuentes de Fiscalía indicaron que la fiscal de Flagrancia de 4° Turno, Brenda Puppo, dispuso el cese de la detención de este hombre porque "no encontró en ese momento ningún elemento como para poder responsabilizar a esta persona o imputarla de la comisión de algún delito".

Para esto Puppo tomó en cuenta tres elementos: el primero fue la grabación de la farmacia que muestra al implicado en el local. En el video se ve que esta persona "no exhibió ningún arma".

En segundo lugar, "las empleadas" de la farmacia testificaron en la causa, pero solo pudieron reconocer a este hombre "por hechos anteriores", y no por su presencia en este robo en particular.

Luego, la fiscal "chequeó a ver si existía una orden de detención, y no existía". Con esos tres elementos en consideración, el mismo viernes del robo liberó al implicado.

Sobre las 20 horas de ese día el hombre volvió a robar, esta vez en una farmacia ubicada en bulevar Artigas y Palmar, informó El País y confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador. Además, el domingo cometió otro hurto, esta vez en una estación de servicio de bulevar Artigas y Pagola.

Desde Fiscalía indicaron que la decisión de Puppo dejó a algunos "policías molestos". También generó que el fiscal de Flagrancia de 13° Turno, Rodrigo Morosoli, dispusiera una orden de captura en contra del implicado en la noche de ese viernes. Morosoli es quien lo venía investigando junto a la división de Hechos Complejos de la Policía, y cuenta con las pruebas suficientes para imputarlo por los delitos.

El mismo hombre ya había sido liberado el jueves 20 de octubre, un día antes de la decisión de Puppo. Ese día ingresó a una farmacia de avenida Italia y Avenilo Miranda sobre la hora 15:40, con un tapabocas puesto. Le pidió dinero a la encargada, la única persona que había en el lugar. Hizo el ademán como que tenía un arma en el bolsillo y robó allí poco más de $ 1.000 y un celular que había en un mostrador.

La encargada lo vio en la calle horas después y la policía lo capturó. Fue detenido por desacato al no dejarse revisar cuando fue interceptado, pero no había pruebas para detenerlo por la rapiña: no tenía dinero, ni un celular. Además, dijo que la campera por la que la encargada lo reconoció era prestada por un conocido. El fiscal Pablo Rivas dispuso el cese de su detención.