El papa, Trump, Obama y Bolsonaro: líderes de todo el mundo lamentaron la muerte de la reina Isabel II

Ante el deceso de la monarca líderes de todo el mundo lamentaron el fallecimiento.

El nuevo rey, Carlos III, catalogó el hecho como "el mayor momento de tristeza" para él y su familia.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de una muy querida soberana y una madre muy amada. Sé que su pérdida se sentirá profundamente en todo el país, los reinos y la Mancomunidad de Naciones, y en innumerables personas en todo el mundo. Durante este período de duelo y cambio, mi familia y yo seremos consolados y apoyados por nuestro conocimiento del respeto y el profundo afecto que se le tenía a la reina", escribió el nuevo monarca.

El presidente estadounidense, Joe Biden, elogió a una "estadista de dignidad y constancia inigualables", consideró que fue "más que una monarca. Encarnó una época".

También afirmó que espera trabajar con su hijo, el rey Carlos III, con quien mantiene una "estrecha amistad".

También, la recién asumida primera ministra de Inglaterra, Liz Truss, dio un discurso en las afueras de Downing Street tras la noticia.

"Fue la roca sobre la que se construyó la Gran Bretaña moderna. La muerte de su majestad la reina es un gran impacto para la nación y el mundo. Ella era el espíritu mismo de Gran Bretaña, y ese espíritu perdurará"

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, lamentó la partida de Elizabeth II.

"Su Majestad la Reina Isabel II encarnó la continuidad y la unidad de la nación británica durante más de 70 años. La recuerdo como una amiga de Francia, una reina de buen corazón que ha dejado una huella duradera en su país y su siglo", escribió el mandatario.

Her Majesty Queen Elizabeth II embodied the British nation’s continuity and unity for over 70 years. I remember her as a friend of France, a kind-hearted queen who has left a lasting impression on her country and her century.