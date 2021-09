Las seis series y películas más premiadas de Netflix para no perderse

Este fin de semana es una nueva oportunidad para descansar de la rutina semanal maratoneando películas y series en Netflix.

Y una de las cosas que ofrece el catálogo de la plataforma de streaming es una gran cantidad de películas y series que fueron extremadamente premiadas luego de su estreno. Con esto en mente, estas son las cinco mejores películas y series en Netflix más premiadas para ver este fin de semana.

Moonlight

La primera película de la lista es Moonlight, una producción cuenta con una historia peculiar en los premios de la academia: a la hora de entregar el Oscar a Mejor Película el presentador se equivocó y se lo dio a La La Land –algo que se tuvo que rectificar minutos después y generó un extraño momento sobre el escenario–. Dejando esto de lado, la película de 2017 que narra las dificultades de las personas para encontrarse a sí mismos en diferentes etapas de la vida es una obra maestra con una temática única, centrada en la reflexión y el paso del tiempo.

Duración: 1 hora 51 minutos

Rating IMDb: 7.4

The Crown

En segundo lugar de esta lista está The Crown, la serie más premiada en Netflix actualmente -entre todos sus galardones hay un Emmy y dos Globos de Oro-, principalmente por la forma en la cual interpretó la historia de la corona inglesa durante el reinado de la monarca actual Isabel II. Creada por Peter Morgan, la superproducción fue galardonada tanto a nivel general cómo individual, con prácticamente todos sus protagonistas recibiendo premios.

Duración: cinco temporadas.

Rating IMDb: 8.6

American Beauty

Para el tercer lugar está American Beauty, una película de 1999 que a pesar de haberse estrenado hace más de 20 años sigue contando un mensaje que impacta a quienes la ven a día de hoy. La misma cuenta la historia de un padre de familia que cree vivir una vida ideal pero que no es más que una mentira creada por él mismo, cosa que lo lleva a cambiar radicalmente sus acciones. La misma consiguió ganar cinco premios Oscar el año de su estreno: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Guión y Mejor Fotografía.

Duración: 2 horas y 2 minutos

Rating IMDb: 8.3.

Black Mirror

Black Mirror es considerada por mucha gente como una producción nunca antes vista, principalmente por su nula linealidad -cada historia es independiente y no tiene relación con el resto de los capítulos- y peculiar forma de entender la ciencia ficción -ya que se le da una aproximación más realista a lo que comúnmente se acostumbra-. Esto la volvió una de las más premiadas en Netflix, recibiendo el premio Emmy en dos ocasiones debido a sus capítulos San Junípero y Callister, entre muchos otros.

Duración: cinco temporadas.

Rating IMDb: 8.8

Birdman

La tercera película en esta lista es Birdman, una aclamada producción de 2014 que es considerada como la obra maestra del director mexicano Alejandro González Iñárritu. En la misma se ve la historia de un actor que busca dar un cambio radical a su vida y en el proceso se da cuenta que para hacerlo debe luchar consigo mismo. El éxito de la historia le permitió hacerse con cuatro premios Oscar: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión y Mejor Fotografía .

Duración: 1 hora 59 minutos.

Rating IMDb: 7.7

Orange is the new black

Orange is the New Black fue una de las primeras ficciones originales de Netflix, la cual sirvió como primera prueba a la hora de que la plataforma se lanzara a producir sus propios contenidos. En la misma se cuenta la historia de una cárcel para mujeres y todos los problemas que ocurren en su interior, mientras se ve mediante flashbacks cómo es que las reclusas llegaron a quedar detenidas. A pesar de tener siete temporadas, la misma ganó especialmente en 2014, cuando fue galardonada como mejor drama en el premio Critic's Choice Television Awards y también se alzó con un SAG (Screen Actors Guild Awards) como mejor elenco.

Duración: siete temporadas.

Rating IMDb: 8.0

El Cronista