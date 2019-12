Las tendencias que definirán los negocios y el empleo en 2020

Como cada diciembre, los editores del equipo de Linkedin hacen una revisión de las conversaciones más importantes para la comunidad profesional e identifican las grandes tendencias que definirán el próximo año.

Para 2020, constataron un común denominador: los profesionales están evaluando y cuestionando el mundo y sus valores, como el capitalismo, la posición de "héroes" de los fundadores de empresas tecnológicas y la importancia que se le da al trabajo. "Resulta que 'existencial' es la palabra del año", resumió el artículo de Linkedin.

En su trabajo de predecir tendencias, los editores de Linkedin consideran que en 2018 tuvieron su mejor actuación, con un acierto del 58% de las ideas que marcarían el 2019. "Por eso, reclamamos el derecho a intentarlo de nuevo", reza el artículo.

A continuación, las principales tendencias que definirán el 2020, según la red social de empresas, negocios y empleo:

1. El beneficio que más van a valorar los profesionales es el tiempo.

El trabajo flexible ya no es un privilegio de unos pocos empleados, sino que se transformó en una demanda general. La generación Z y los millennials lideran el camino hacia el establecimiento de una nueva relación con la oficina, según reportes de Claire Cain Miller y Sanam Yar, del New York Times. Experimentos con una semana laboral de cuatro días se están realizando en todo el mundo: Microsoft lo probó en Japón, y el Partido Laborista del Reino Unido incluso lo prometió en su campaña electoral. Por su parte, los empleadores del sector privado que participaron en experimentos a pequeña escala dicen que la menor cantidad de horas no afectó los resultados, sino todo lo contrario. La menor cantidad de horas podría implicar menores costos laborales y no solo beneficiar al empleador, sino que también al empleado.

Las mujeres que trabajan también saldrán beneficiadas, según la red social. Entre las mujeres con estudios superiores que dejaron sus empleos, el 69% hubiera seguido trabajando si sus empleadores les hubieran ofrecido opciones de trabajo más flexibles, de acuerdo a una investigación de Boston Consulting Group.

2. La guerra del streaming tendrá sus primeras bajas.

"En 2020 se gastará más dinero en ficción televisiva original que en toda la década de 1990", avizora el profesor de marketing de NYU, Scott Galloway. "En 100 años, recordaremos esta época y la manifestación artística determinante será la televisión". Este año, Apple y Disney lanzaron servicios para competir con las empresas establecidas: Netflix, Amazon y Hulu; y en 2020 se sumarán HBO Max, Peacock (de NBC) y Quibi. "[Netflix] solía ser la única alternativa y ahora, de repente, la oferta es abrumadora", dice Galloway.

"Netflix sigue teniendo la ventaja de haber sido el pionero, pero para las empresas especializadas como el mismo Netflix o Hulu —que no tienen empresas suplementarias y deben pagarles a Apple, Amazon o Google una cuota para llegar a nuestros dispositivos— la guerra del streaming está a punto de volverse sangrienta", vaticinó.

3. Vamos a hablar más abiertamente sobre la salud mental en el ámbito laboral.

La depresión y la ansiedad le cuestan a la economía mundial un billón de dólares en pérdida de productividad cada año, según la Organización Mundial de la Salud. Para los empleadores, es un verdadero problema de retención de empleados, y para los empleados, una necesidad cada vez mayor. La conversación sobre salud mental sigue siendo incierta. 'Hay un verdadero temor por parte de las grandes empresas de no estar preparadas para manejar esa conversación de una manera que sea segura para la empresa y para el empleado", dice Aaron Harvey, fundador de Made of Millions Foundation.

Hablar sobre salud mental en el trabajo plantea cuestiones de privacidad, responsabilidad legal y discriminación. La psicóloga clínica Ellen Hendriksen recomienda que, por motivos legales, solo el empleado tendría que ser quien comenzara la conversación. Y debido al estigma asociado, los empleados primero deberían tantear la cultura empresarial y decidir si compartir su experiencia implicaría un riesgo. En tanto los gerentes pueden predicar con el ejemplo siendo abiertos sobre sus propias dificultades. Se vuelve fundamental crear una cultura de apoyo, con confidencialidad, un plan de adaptación y beneficios similares a los de la cobertura de salud física.

4. En compañías de escala sobrehumana, la inteligencia artificial será la única forma de gestionar negocios.

“Estamos siendo testigos del surgimiento de las primeras compañías en escala sobrehumana. Empresas con cientos o miles de millones de usuarios, donde el volumen de trabajo necesario para la evaluación y circulación del contenido alcanza un nivel inmanejable por seres humanos. Para estas empresas, los algoritmos de inteligencia artificial (IA) ya no son un ‘nice to have’ o un ‘catch phrase’, son la única manera de gestionar sus negocios”, comenta Santiago Bilinkis, emprendedor y tecnólogo argentino, autor de “Guía para Sobrevivir al Presente". Bilinkis destaca que antes todas las decisiones eran tomadas por personas, y que ahora lo único que podemos decidir es qué variables debe maximizar un algoritmo.

AFP

5. El significado de la carne

Los productos alternativos a la carne están ganando adeptos entre los consumidores y enemigos en la industria. Varios estados agrícolas de Estados Unidos han aprobado leyes que restringen el uso de palabras como carne, hamburguesa o leche únicamente a productos animales. El sector ganadero ha presentado propuestas similares ante el Congreso de los Estados Unidos y la Comisión Europea. La razón no es trivial: el mercado de los productos alternativos a la carne podría valer en torno a US$ 140.000 millones a finales de la década, según cálculos de Barclays.

EFE

Pero, ¿qué revolucionará el mercado en la próxima década? La llegada de la carne cultivada: carne, cerdo o pollo creados en laboratorios a partir de células animales y sin matanzas de por medio. Todos en el negocio estarán atentos, según LinkedIn.

“El sector ganadero considera una amenaza mucho mayor la carne cultivada y ya se está preparando para su llegada”, declara Laura Wellesley, investigadora sobre alimentos del centro de estudios Chatham House.

6. El capitalismo, en el banquillo de los acusados

“El sistema para hacer que el capitalismo funcione para la mayoría de las personas está acabado”. Esta cita procede de un artículo de LinkedIn que se hizo viral escrito por Ray Dalio, un administrador de fondos de inversión y multimillonario estadounidense. “El mundo se acerca a un gran cambio de paradigma”, advierte Dalio.

“Las empresas deberían satisfacer las necesidades de todas las partes interesadas, abandonar el cortoplacismo y trabajar para mejorar la sociedad, no solo para beneficiarse de ella”, escribieron los miembros de la Business Roundtable.

Por su parte, el profesor de Finanzas de la London Business School, Alex Edmands sostiene que “las empresas adoptarán esta mentalidad de ‘aumentar el tamaño del pastel en vez de dividirlo’, impulsadas por pruebas cada vez más determinantes de que una buena conducta empresarial contribuye a los resultados”.

7. Cambiará el paradigma del trabajo “para siempre”.

“Si miramos al interior de nuestras organizaciones”, dice Karina Pérez Galindo, directora asociada de la consultoría en Recursos Humanos Robert Half, “es probable que aquellos más experimentados pertenezcan a la llamada generación ‘baby boomer’”. Estas personas tienden a desarrollar su carrera en una misma organización y evitar la rotación. “El modelo a seguir era ‘hacer carrera’ en una compañía hasta jubilarse, pero esa valorada estabilidad hoy está en retirada”, indica Pérez Galindo. “Debemos asumir que nuestro próximo trabajo durará de tres a cinco años”, pronostica la especialista. La estabilidad dejó de ser algo deseado y la búsqueda de nuevas oportunidades laborales será una constante en nuestra vida profesional. "Como estaremos abiertos a explorar y probar el mercado laboral, el tiempo que le dediquemos a una organización debe aportar valor para nuestra empleabilidad”, afirma la ejecutiva.

8. La era de los emprendedores todopoderosos está llegando a su fin.

La caída de WeWork recuerda que para tener una empresa se necesita algo más que una buena historia. Scott Galloway, profesor de marketing en la New York University, pronostica una disminución de más del 50% en el valor de los denominados unicornios en 2020 y el fin del reinado de los emprendedores carismáticos. “Las empresas de consumo que fingen ser empresas de software han cambiado las ganancias y los márgenes por la visión y el crecimiento”, dice.

Pixaby

Galloway las ha apodado "incineradoras": empresas que queman efectivo para comprar crecimiento sin ninguna perspectiva de llegar alguna vez a márgenes operativos positivos. "La OPI fallida de Uber fue el disparo de advertencia —y la de WeWork la confirmación— de que los mercados públicos no caerán rendidos ante los fundadores carismáticos y la narrativa inteligente que persuadieron a los inversores privados", explica Galloway.

9. Surge un nuevo estilo de fundador.

Los mercados se han percatado del agotamiento generalizado con las compañías construidas sobre retóricas grandilocuentes y valuaciones fantasiosas, y eso abre la puerta a una nueva raza de equinos: las cebras. Jennifer Brandel, fundadora y directora ejecutiva de Hearken, quien además es coautora del manifiesto de las empresas cebra, explica: "Las empresas cebra son startups volcadas a solucionar problemas del mundo a partir de negocios sustentables y rentables que crecen a un ritmo razonable, y que se niegan a participar en las habituales rondas de financiamiento y crecimiento desmedido. Estas empresas tienen valores más allá del ‘crecer rápido y vender’”, dice.

Los fundadores de las empresas cebra, por lo general, son mujeres y emprendedores pertenecientes a minorías que durante años fueron excluidos del modelo de capital de riesgo y ahora simplemente dicen que no están interesados en formar parte de él.

10. Es posible que los gobiernos tengan que tratar el tema del reciclaje profesional como lo hicieron con la educación primaria y secundaria.

Ha llegado la hora de pensar en cómo prosperarán las personas ante la automatización y robotización de los puestos de trabajo, y cuáles son los aspectos básicos del reciclaje profesional constante de la mano de obra. “Hay tres opciones”, dice Jason Wingard, decano de la Escuela de Estudios Profesionales de la Universidad de Columbia: “Que los trabajadores se las arreglen como contratistas, que las empresas inviertan en mantener a sus empleados en sus puestos y al día, o que los gobiernos se hagan cargo de la situación”.

“Tenemos que hacernos una pregunta importante: ¿es responsabilidad nuestra asegurarnos de que la sociedad esté preparada?”, cuestiona Wingard. Para preparar a los trabajadores para la era industrial, los países desarrollaron la infraestructura de la educación primaria y secundaria. Ahora, posiblemente los gobiernos deban hacer algo similar con la educación adulta. El decano está estudiando esta opción. “Necesitamos algo similar a lo que solía ser la educación terciaria, pero que prepare a las personas de forma continua”, agrega Wingard. “Si tú, como ciudadano, pagas tus impuestos y quieres desarrollarte y adquirir nuevas aptitudes, deberías tener la posibilidad de hacerlo, presumiblemente de manera gratuita, y eso debería convertirte en una mejor pieza del mercado laboral”.

11. 2020 será el año en que los humanos seremos "más humanos".

Cada día, más tareas repetitivas se automatizarán y los humanos tendremos que descubrir qué hacer con nuestra “humanidad” en el trabajo. “El próximo año será clave porque necesitaremos más herramientas para re-humanizarnos y, al mismo tiempo, aprovechar mejor los recursos de las empresas y lograr más satisfacción”, dice el argentino Leo Piccioli, escritor y speaker sobre liderazgo. Como consecuencia, vamos a tener que prepararnos para ser cada día más creativos, empáticos, pensar estratégicamente, romper jerarquías, conversar, trabajar en equipo y resolver problemas.

12. La competencia más importante será el aprendizaje continuo.

Como muchos de los trabajos que existen hoy van a desaparecer en los próximos años, a la vez que se crearán nuevos puestos para los que todavía no existen carreras, “nuestro éxito va a depender cada vez menos de títulos universitarios y más del continuo desarrollo de habilidades”, dice Mónica Flores, presidenta de Manpower Latinoamérica.

13. Los reguladores atacarán a las "Big Tech" desde nuevos frentes.

"Deberíamos estar viviendo en la era de la innovación, con sectores de rápido crecimiento atrayendo a cientos de nuevas empresas. Pero no es así", dice el profesor de marketing de NYU, Scott Galloway. "Durante la administración Carter se formaron el doble de empresas emergentes de las que se están formando hoy en día", señala. "Y el motivo es que los sectores de mayor crecimiento —hardware, redes sociales, motores de búsqueda, comercio electrónico— están controlados por una o dos empresas". "Una acción antimonopolio podría abordar eso", dice Galloway. "Ese proceso comenzará en Europa", agrega. Testigo de esto es el intento de Francia de fijar un impuesto a los grandes ingresos para empresas de tecnología, que recibió amenazas de represalias en los aranceles por parte de Estados Unidos.

En Estados Unidos, las ciudades y los estados están liderando la acusación antimonopolio. En 2020, serán las pequeñas empresas las que alcen la voz. Estas organizaciones se han visto obligadas a usar Google, Amazon y Facebook para llegar a sus clientes. Son los mismos gigantes tecnológicos que han sido acusados de debilitar a los competidores más vulnerables alterando los algoritmos de búsqueda y reduciendo su tráfico web.