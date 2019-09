Latam se asocia con Delta Airlines, que comprará el 20% de sus acciones

Latam Airlines anunció una megaoperación con la que deja de lado el intento de JBA (Joint Business Agreement) con American Airlines. Esta vez la aerolínea con base en Chile llegó a un acuerdo estratégico con Delta Airlines -la mayor empresa del mundo de esta industria- en capitalización bursátil, lo que implicará, además, que la norteamericana entre a su propiedad.

La empresa chilena informó que Delta comprará el 20% de Latam Airlines a un precio de US$ 16 por acción, por lo que la operación se calcula en unos US$ 1.900 millones.

"Esta alianza con Delta fortalece a Latam y entrega la mejor conectividad a los pasajeros a través de nuestras redes de destinos altamente complementarias", dijo en un comunicado el CEO de Latam Airlines, Enrique Cueto.

El CEO de Delta, Ed Bastian, comentó que "esta alianza innovadora con Latam reunirá a nuestras marcas globales, permitiéndonos brindar lo mejor en servicio y confiabilidad a los pasajeros que viajan hacia, desde y dentro de las Américas".

La oferta

La Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) está condicionada a que Delta llegue al 15%, no obstante se establece que la norteamericana no puede superar el 24,99% de la propiedad una vez que hasta dos años después de la implementación del contrato.

Se espera que la familia Cueto concurra a la OPA dejando el equivalente al 20% de lo que ellos tienen en la propiedad.

Con el porcentaje de la propiedad, Delta tendrá derecho a dos directores, pero no ingresará al pacto de accionistas controladores.

Pero el acuerdo no se quedará en eso. Tras concretarse la OPA, firmarán un JBA, el que debe ser aprobado por autoridades regulatorias de Estados Unidos. Para esta transición, Delta aportará US$ 350 millones para la creación de la alianza, lo que permitirá asumir costos como una multa por la salida de One World y posibles menores ventas, mientras se concretan los nuevos códigos compartidos y terminan los vigentes con American.

Además, la norteamericana adquirirá 14 aeronaves Airbus A350 de Latam (cuatro en operación y diez que están comprometidas entre 2020 y 2025), lo que se estima implicaría recursos por unos US$ 2.000 millones. Con todo lo anterior, la operación es calculada por alrededor de US$ 4.000 millones.

Fuente: Diario Financiero