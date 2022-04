Laura Martínez: "En la época de El Show del Mediodía me sentía como un florero"

Laura Martínez trabajó durante 22 años en El Show del Mediodía y en el programa infantil Cacho Bochinche, tanto como bailarina, actriz y co-conductora junto Cacho de la Cruz. Recientemente la comunicadora señaló que en aquella época sintió que el hecho de ser mujer la relegaba a un segundo plano en la televisión nacional.

"En la época de El Show del Mediodía me sentía como un florero", dijo Martínez en una nota para el programa Algo Contigo de Canal 4. En el marco de la premiación de la Mujer del Año, la comunicadora se refirió al avance de las mujeres en roles protagonistas en los medios nacionales. "Con Daniela Marotta, excelente amiga y compañera, éramos como dos floreritos. Pero bueno, donde manda capitán no manda marinero", comentó.

Martínez explicó que al momento de "plantear opciones para sketches u otras oportunidades" sus opiniones no eran contempladas, y aseguró que según le dijeron desde la producción del programa no contaban con la capacidad de aportar valor: "No éramos talentosas".

"Sentís impotencia, lo volvés a plantear de otra manera. Y no se puede generar presión, tenés gente de mucho poder arriba tuyo", acotó.

Consideró que la situación ha cambiado con el paso del tiempo y lo ejemplificó con la figura de la periodista Viviana Ruggiero, premiada como mujer del año en la ceremonia.

Ahora Martínez vive en Maldonado, donde trabaja como anfitriona del ciclo Laura Contigo que se emite en Canal 11 desde hace más de cinco años. "Yo también estudié teatro con Roberto Jones desde los 18 años, hice más de 30 obras de teatro y me supe parar frente a un escenario de teatro o de televisión. Pero cuesta, costó mucho", concluyó.