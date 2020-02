Laura Raffo lanzó su candidatura y dijo que está dispuesta a debatir con el FA

La economista Laura Raffo lanza este martes su candidatura a la Intendencia de Montevideo con un acto en el Club Cordón en el que también están presentes el penalista Andrés Ojeda (Partido Colorado), el experiodista Gerardo Sotelo (Partido Independiente), José Luis Alonso (Cabildo Abierto) y Romina Fasulo (Partido de la Gente), sus cuatro suplentes que representan a los socios de la coalición.

"Cuando me plantean las cosas, lo agarro, no puedo ponerme de costado. Quiero formar parte, quiero ayudar con el cambio, no me puedo quedar de brazos cruzados. Nos merecemos una sociedad mejor y una ciudad que sea mejor", dijo en los primeros minutos de su discurso, luego de agradecer el apoyo de los cinco partidos de la coalición porque, para ella, significa un "respaldo enorme".

"Quiero una ciudad donde recuperemos la convivencia entre nosotros. Que sintamos que podemos disfrutar de nuestra ciudad. Más segura, mas limpia, mas iluminada, más inclusiva, de la que los sintamos orgullosos", agregó.

Leonardo Carreño

La economista contó que el programa de gobierno departamental se está armando y aseguró que cada uno de los integrantes del equipo ya definió "las personas de referencia". "Hay que generar un programa práctico, implementable, no grandes ideas que después no se pueden bajar a tierra y no se cumplen", señaló.

Raffo, a su vez, expresó que quiere un modelo de gestión "profesional" y "claro" para que "lo entienda la gente". "Tengo esa deformación, me gustan las cuentas claras, que las entienda todo el mundo, sin misterios", dijo.

En su discurso también contó que consiguió la última Rendición de Cuentas de la comuna y dijo que está compuesto por 3539 páginas divididas en siete tomos. "Me pregunto: ¿Los montevideanos tenemos que darlas por buenas? ¿Tenemos que pensar que todo lo que se hace está bien? Capaz que algunas cosas están bien, pero son 3.539, vamos a revisarlas, a cuestionarlas, vamos a profundizar", apuntó.

Luego, en rueda de prensa, se refirió a la propuesta del presidente de Cutcsa y de la Cámara de Transporte del Uruguay, Juan Salgado, de construir un tren de pasajeros que recorra Montevideo desde el este hacia el centro.

"Antes de los trenes y esas ideas de conectividad –que por supuesto son muy buenas para cualquier ciudad– nos tenemos que ocupar de problemas de todos los días de la gente: seguridad, limpieza, iluminación. Ideas prácticas que se puedan realizar en el corto plazo. Me reúno con mucho gusto para escuchar esa propuesta. Pero la prioridad es generar soluciones prácticas y aplicables", dijo.

Además, dijo que el exintendente capitalino y actual candidato por el Frente Amplio, Daniel Martínez, "ha hecho cosas buenas y cosas que se pueden mejorar". Consultada por si está dispuesta a debatir con los candidatos oficialistas, Raffo respondió: "Por supuesto, creo en contrastar ideas, claro que sí".

Raffo llegó sobre las 19 horas acompañada del exalcalde del Municipio CH, Andrés Abt, quien será su jefe de campaña.

Leonardo Carreño

Con el paso de los minutos también fueron llegando el futuro secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, el próximo prosecretario y redactor de la ley de urgente consideración, Rodrigo Ferrés, el líder de Cabildo Abierto y la futura ministra de Vivienda, Irene Moreira, el designado canciller Ernesto Talvi, el expresidente Julio María Sanguinetti, y el exvicepresidente Luis Hierro López, entre otros. El presidente electo Luis Lacalle Pou se ausentará debido a que renunció a las actividades político-partidarias durante esta etapa de la transición. Sí llegó su esposa Lorena Ponce de León.

Raffo se reunió por primera vez con su equipo el viernes, día en que acordaron como primera prioridad la definición de las líneas programáticas y las propuestas para su gobierno. Según contaron fuentes políticas, se tomarán como base los aportes ya procesados por las departamentales de cada partido, así como los programas del Partido de la Concertación en 2015 y la experiencia de sus ediles.

En el equipo de la candidata confían en que la elaboración programática siga la misma senda que el Compromiso por el país de noviembre y la redacción de la ley de urgente consideración.