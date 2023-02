¿Le pidieron cambiar el voto a Boston River para aplazarle su partido con Peñarol? Lo que dijeron Ruglio y Pérez Lauro

Boston River solicitó este jueves en el Consejo de Liga de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) aplazar el partido de la tercera fecha del Torneo Apertura ante Peñarol debido a su viaje a Venezuela para jugar el partido por la Copa Libertadores ante Zamora y lo apretado que le quedaría el posible siguiente encuentro copero en caso de avanzar.

"El Sastre" debe jugar el jueves 16 de febrero en Venezuela y de avanzar lo volvería a hacer el martes 21. En medio, el fin de semana, tiene fijado el partido con Peñarol que solicitaron aplazar.

Pero su pedido fue denegado por los clubes que votaron de esa forma y que tuvieron mayoría en el Consejo de Liga.

Leonardo Carreño

Fachada de la AUF

Tras la negativa, trascendió que los clubes que votaron esa posición fueron los que integran el bloque opositor de cara a las elecciones de la AUF, sector que promueve la candidatura de Pablo Ferrari y en el que no se encuentra Boston River.

Y hubo versiones de que desde ese bloque se le sugirió a Boston River que si cambiaba su voto en las elecciones de la AUF, accederían a su pedido.

El periodista de AUF TV y comentarista de Vamos que vamos de 1050 AM Radio Uruguay, Edward Piñón, publicó en su cuenta de Twitter: “Para dar lugar al pedido de @bostonriver de postergar su partido con @OficialCAP le pidieron el voto para Pablo Ferrari. No lo consiguieron”.

Para dar lugar al pedido de @bostonriver de postergar su partido con @OficialCAP le pidieron el voto para Pablo Ferrari. No lo consiguieron. — Edward Piñón (@EdwardPinon) February 3, 2023

Lo que dijo el delegado de Boston River.

“Lo que pasó es lo que está pasando en la AUF. Hay temas de orden político que priman sobre lo deportivo”, dijo este jueves el delegado de Boston River, Sergio Pérez Lauro, a 100% Deporte de radio Sport 890.

El dirigente contó lo que ocurrió con la solicitud que hizo la SAD rojiverde. “El grupo de los nueve equipos votó en bloque la no aceptación del pedido de Boston River”, contó y aclaró que no fueron los nueve porque Defensor no asistió

“Lamentablemente, nueve voluntades hacen la mayoría del Consejo de Liga”, agregó.

Leonardo Carreño

Sergio Pérez Lauro

Consultado por si le habían pedido cambiar el voto en las elecciones para que le dieran el cambio de fecha, Pérez Lauro señaló que “no fue tan así”.

Luego, señaló: “En política los acuerdos son del orden del día. Hubo un cuarto intermedio para la votación de la moción, y en ese cuarto intermedio un delegado al que tengo una gran estima se apersonó y me dijo: ‘yo puedo tratar de ver si pudo mejorar la posición del grupo de los nueve, pero esto viste cómo es, yo tengo que darle alguna contrapropuesta’”.

“Yo lo tomo por el lado de que quiso colaborar y no quiso, capaz que lo que quiero decir es fuerte, extorsionar”, expresó Pérez Lauro. “Y le dije: ‘lamentablemente no podemos supeditar la votación de eso a otra contingencia que no corresponde’”.

“Capaz que fue una postura personal”, agregó el delegado de Boston River.

Lo que dijo Ruglio

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, uno de los clubes que encabeza el bloque opositor de cara a las elecciones de la AUF, negó que eso haya sido así.

El titular carbonero se manifestó para responder al tuit de Piñón, quien no mencionó que haya sido Peñarol directamente el que haya pedido el cambio de voto de Boston River. Tampoco lo hizo Pérez Lauro.

Foto: Leonardo Carreño.

Ignacio Ruglio

Ruglio respondió a ese tuit con una historia de WhatsApp, la red social que utiliza para emitir opiniones.

“Peñarol jamás haría una cosa así y menos con la gente de Boston River a la que le tengo aprecio y respeto”, escribió.

“Triste que sea AUF TV la que pague estos salarios con lo dineros de los clubes del fútbol uruguayo. Perdieron la línea totalmente, perdieron los límites con estas bajezas y sucede día tras día siempre de los mismos y siempre contra Peñarol”, agregó.

Además, cuestionó a los sectores del club que quieren que se mantenga el actual Ejecutivo de la AUF con la reelección de Ignacio Alonso.

“Es increíble que dentro de Peñarol aún haya gente que quiera seguir apoyando a toda esta gente en AUF. Realmente no los logro entender. No importa si se gana o se pierde la elección de AUF, lo que hay que marcar es que queremos estar del otro lado de la vereda de toda esta gente. Peñarol es más grande que todos ellos juntos aunque crean tener la vaca atada”, señaló Ruglio.

Luego de las declaraciones de Pérez Lauro este viernes por la mañana, Piñón volvió a tuitear para ratificar su información.