Le preguntaron a Daniel Radcliffe si volvería a la saga de Harry Potter para una nueva película y esto fue lo que contestó

Pese a que ya se cumplieron más de diez años del estreno de la última película de Harry Potter, el mundo mágico sigue en funciones y generando nuevas producciones con las que intenta mantener viva la llama del impresionante éxito que consiguió la saga original.

En abril, sin ir más lejos, se estrena en todo el mundo la tercera parte del spin off Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore, que narra las aventuras del magizoólogo Newt Scamander en un tiempo anterior al que vivieron Potter y sus amigos.

Pero la gallina de los huevos de oro no se detiene y la idea de una adaptación de Harry Potter y el niño maldito, una obra teatral que se estrenó en Broadway hace algunos años y que funciona a modo de secuela de la saga original, seguramente esté en las cabezas de más de un ejecutivos de Warner, el estudio dueño de los derechos, incluso si todavía no ha sido confirmado ni comunicado. Y si bien los medios estadounidenses saben de que todavía no hay nada concreto, no dejaron pasar la oportunidad de preguntarle a Daniel Radcliffe, quien interpretó al niño mago durante ocho películas, si consideraría volver a su personaje de adulto en una eventual continuación de la saga.

Según le dijo el actor a The New York Times, ser parte de una adaptación de El niño maldito no es algo que le interesaría hacer en este momento.

"Esta no es la respuesta que van a querer, pero creo que pude regresar y disfrutar porque ya no es parte de mi vida cotidiana”, dijo Radcliffe, haciendo referencia al especial de HBO Max que a principios de año juntó a todo el elenco para celebrar el aniversario número 20 de la saga.

"Estoy llegando a un punto en el que siento que salí bien de 'Potter' y estoy muy feliz donde estoy ahora. Volver sería un cambio demasiado grande en mi vida", confesó.

“Nunca voy a decir nunca, pero los muchachos de Star Wars, por ejemplo, esperaron como 30 o 40 años antes de regresar. Para mí, solo han pasado diez. No es algo que realmente me interese hacer en este momento”, sentenció.

La última película en la que participó el actor es La ciudad perdida, una historia de aventuras protagonizada por Channing Tatum y Sandra Bullock que se estrena en abril en Uruguay.