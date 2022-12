Lecciones de fin de año: la seguridad que acucia, el abrazo a la oposición y las peleas de niños

“Orgulloso de ser uruguayo”, dijo sentirse el presidente Tabaré Vázquez el 23 de abril de 2016 cuando hizo una conferencia para dar cuenta de los avances que había logrado luego de convocar a los partidos políticos para establecer acuerdos por la seguridad, un tema que lo urgía en un momento en el que su gobierno estaba muy golpeado y con la aprobación de la gestión en los niveles más bajos tras 11 años de gestión frenteamplista.



En ese momento se elaboraron una serie de propuestas entre ellas la de impulsar el nuevo código del proceso penal que entró a regir en noviembre de 2017, sacarle las salidas transitorias y la reducción de pena a los reclusos reincidentes, aumentar las penas de los homicidas a policías y trabajadores, entre otras. Pero la mayoría de esas propuestas fueron desechadas por el Frente Amplio en el Parlamento y en agosto Vázquez dio por finalizadas las reuniones.



La actual convocatoria del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, a técnicos de los partidos políticos para que aporten propuestas sobre seguridad en un momento en que el tema acucia, sobre todo por el aumento de los homicidios y los enfrentamiento entre bandas, se parece mucho a la de 2016.



También es similar el juego político de la oposición. Mientras que ahora el representante del Frente Amplio, y exdirector de Seguridad y Convivencia de la gestión Bonomi, Gustavo Leal, calificó la reunión de “bluf”, “puesta en escena”, “pompita de jabón”, y de hacerlo “para la foto”, también en 2016 había habido berrinches opositores que se parecen a juegos de niños.



Los líderes de los partidos Colorado y Nacional se habían negado a concurrir por no haber sido invitados en forma personal -la invitación fue cursada a los partidos- y el entonces senador nacionalista Luis Lacalle Pou planteaba que era “muy difícil iniciar un diálogo” mientras se mantuviera a Bonomi en Interior. "Yo estoy para ponerle el hombro al país, pero no para sacarme la foto”, había dicho secundado por el colorado Pedro Bordaberry, que se había quejado de que la convocatoria “busca más la foto que el acuerdo, el gesto que el resultado, el titular antes que la concreción”.



El 2022 cierra con un aumento en los homicidios del 27% respecto al 2021 y 3% menos respecto a 2019 último año del gobierno del FA, de acuerdo con la cifra que esta semana dio el ministro Heber en canal 12, de 380 asesinatos.



Y si bien noviembre y diciembre relevaron cifras más bajas –según datos de El Observador hubo 22 y 21 respectivamente- en comparación con el mes más violento que fue mayo, con 43 homicidios, es un tema que preocupa al gobierno que tiene cifras algo mejores en rapiñas y hurtos pero se ven empañadas por los homicidios, el delito más alarmante.



La estrategia política de abrazarse a la oposición minimiza daños y cuestionamientos. Hacia afuera se pasa un mensaje de tenderle la mano al contrario y llamarlo a aportar ideas, y hacia el sistema político se lo empuja a ser corresponsable. Es mucho más fácil tirar piedras desde la vereda de enfrente pero cuando se es parte de la solución a los problemas las cosas cambian.



De todos modos, el Ministerio del Interior de Heber hizo una apuesta distinta a la de Vázquez. El ministro decidió dejar afuera al presidente Luis Lacalle Pou que bastante entreverado tiene el fin de año con asuntos que le complicaron la gestión, como el caso Astesiano. Además decidió hacerlo más técnico y más acotado para evitar que pasara lo de 2016 –mesa en la que el propio Heber participó- donde la cantidad y variedad de participantes hacía más difícil el trabajo.



También es cierto que se demoró porque era algo que tenía que haber surgido luego del pico de homicidios de mayo. El propio ministerio lo reconoce. El asesor del ministerio a quien Heber le encomendó dirigir la comisión, Diego Sanjurjo, dijo a El Observador que él estuvo trabajando en la propuesta, recorriendo otros ministerios y organismos del Estado que entienden tienen que participar del plan integral por la seguridad y que la idea era lanzarlo cuatro meses atrás pero el caso Marset (con la interpelación) y otros asuntos lo demoraron.



El desafío que tiene un ministro bastante cascoteado con esto es recuperar fuerzas y lograr mostrar concreciones. Si logran que de este grupo salgan algunas propuestas concretas que tengan consenso político será un buen punto para Heber. Si no lo logra, siempre se podrá decir que la oposición se negó a colaborar. Igual, el gobierno tendrá que aplicar cambios y asumir el costo.



Sanjurjo dijo también que se decidió modificar el plan de trabajo previsto para adaptarlo a los requerimientos de Leal y poder avanzar.



Lo deseable sería que el juego de niños que vimos esta semana quede atrás, y que tampoco se quede en una reunión de buena voluntad donde se destaque el diálogo sino que se den respuestas a un problema que volvió a ser la principal preocupación para los uruguayos.