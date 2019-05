Lema se quiere quedar y Hernández arma valijas: el triunfazo de Peñarol en 10 historias breves

Lema se quiere quedar

Cristian Lema se metió en escasos meses en el corazón del hincha aurinegro. Por sus características de juego, su entrega constante, su timing para marcar, su fuerza para pelear el balón dividida y su potencia para rematar tiros libres o atacar las pelotas quietas. El argentino llegó de Benfica a seis meses de préstamo. Y los dirigentes del aurinegro quieren que se quede.

"Agradezco a la gente todo el cariño, pero del futuro no tengo idea, no depende de mí, no es una decisión mía sino de que se pueda arreglar mi pase. Capaz que este era el último, pero siempre juego todos los partidos como si fuese el último. Si fuese mi decisión seguramente me quisiera quedar, me parecía muy poco venir por seis meses, venía sin fútbol y sabía que me iba a costar los primeros partidos porque necesitaba tomar ritmo y confianza, pero fue el acuerdo al que se llegó entre las partes", dijo en la zona mixta del Campeón del Siglo.

Giovanni se queda a jugar contra Cerro Largo

Convocado a la selección uruguaya para jugar la Copa América, el lateral Giovanni González fue anunciado para sumarse este jueves al Complejo Celeste. Sin embargo, el ex River Plate fue autorizado a sumarse el lunes para poder jugar el domingo contra Cerro Largo. Eso siempre y cuando este jueves quede entre los 23 que llevará Óscar Tabárez a Brasil.

Lucas Hernández cerca de irse

El gerente de Fútbol de Atlético Mineiro, Rui Costa estuvo estos días por Montevideo y mantuvo algunas conversaciones con representantes del grupo de Francisco Casal para tratar de contratar al lateral aurinegro Lucas Hernández.

Según comentó el dirigente de Peñarol Marcelo Areco a Referí el miércoles a la noche en el mismo Campeón del Siglo, “sabemos que existe un interés, pero el tema se está manejando con el grupo Casal, no con nosotros”.

Peñarol tiene un 25% del porcentaje de la ficha del futbolista, por lo que en caso de que sea transferido al fútbol brasileño, percibirá una buena suma de dinero. El resto de la ficha pertenece al empresario.

El desahogo de Canobbio

"El gol fue sí una felicididad interna por esa finalización que entrené desde principio de año con Michi (Michele Fini, el ayudante técnico de Diego López) en Miami. Insistimos en la definición y me planteé terminar mejor las jugadas, concretando o con desbordes punzantes o peligrosos. Fue algo que también me pidió Diego (López). He madurado, me he desahogado, en el primer tiempo me comía la cabeza porque hacía famoso a los goleros como en Maracaná, pero hoy se me dio", dijo en conferencia de prensa Agustín Canobbio, autor del primer gol.

A la lista negra

Las cámaras de seguridad del Campeón del Siglo, ya identificaron a algunos hinchas que tiraron botellas ante Flamengo y por lo que el club fue multado en US$ 20.000. Integrarán la lista negra.

Gargano lesionado

Tras jugar un partido notable, Walter Gargano terminó con una contractura y no estará el domingo a la orden en la visita a Cerro Largo en el Ubilla por la última fecha del Torneo Apertura. Agustín Canobbio terminó acalambrado e Ignacio Lores salió al quedar mareado por un rodillazo del golero Camilo Vargas.

La clase de Viatri

Diego López le tiró flores a Lucas Viatri por su notable desempeño: "No solo hoy, en el partido anterior con Cali y contra Fénix tuvo un nivel muy alto, sabe jugar, por eso los hice jugar juntos con el Toro porque sale a jugar es bueno para ir de cabeza para jugar arriba pero muchas veces lo tenés que mandar arriba porque se tira mucho atrás porque juega mucho. Nos da muchas variantes y también sabe finalizar".

El recuerdo a los ausentes

"Este grupo trabajó muy duro todo el año y es una lástima que nos hayan faltado el Cebolla (Cristian Rodríguez) y Gastón (Rodríguez, ambos desgarrados en el partido de ida) que tendrían que haber estado por todo lo que fue este semestre, lo mismo los chicos de la sub 20", dijo Diego López en conferencia de prensa.



El rival

Peñarol jugará en octavos de final contra Fluminense, que si bien perdió contra Atlético Nacional de visitante 1-0 hizo bueno el 4-1 logrado en la ida. El año pasado, Fluminense eliminó a Defensor Sporting y a Nacional de la Copa Sudamericana. Los partidos se jugarán en julio en fecha a definir.

El adiós

Gabriel "Toro" Fernández jugó su último partido en el Campeón del Siglo. Su pase a Celta de Vigo ya está hecho hace unos meses. Seguramente juegue el domingo contra Cerro Largo en el Ubilla. Cuando salió al final, todo el estadio lo aplaudió.