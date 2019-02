Lencería personalizada que nunca dice no a los talles grandes

Por Karen Parentelli

Verónica Veres se tira en su cama agotada y lista para dormir, pero se desvela. Las ideas no paran: “Cuando me llega ese momento de creatividad es una lluvia de ideas en la cabeza; las tengo que bajar a tierra de alguna manera”. Para Veres el bajar a tierra quiere decir cortar y coser. Esta diseñadora de ropa íntima a medida hace que cada una de sus creaciones sean prendas únicas y exclusivas. Detrás de Liberatta Diseño Textil está el trabajo de una artesana de la combinación.

El proceso es 100% artesanal. No hay intermediarios, ni partes de las prendas que sean confeccionados por otros. “No hay una bombacha igual a la otra, mi idea es hacer todo así, no quiero generar diez iguales”, explica Veres mientras estira el elástico de una de sus prendas confeccionadas.

Las cortinas de su casa, el mantel de la mesa donde recibe a sus invitados, y los forros de los almohadones que visten su sillón, también fueron hechos por ella en una máquina de coser familiar. En realidad tienen que ver con el inicio del emprendimiento. Veres creció entre hilos y telas; su abuela materna –“a quien le decían gringa o doña María pero se llamaba Liberatta- era modista, y le enseñó los usos básicos de la máquina de coser.

“Empecé a notar que éramos muchas mujeres las que teníamos el mismo problema a la hora de ir a comprar lencería. Entonces pensé: por qué no puede haber algo que sea cómodo, lindo y sexy, que vos digas me encanta esta bombacha, me gusta como me siento”, comentó.

Todo comenzó con esa idea, pero Veres no tenía en ese momento los conocimientos como para comenzar a emprender en este rubro. Por eso, empezó a fabricar cuellos de polar; primero los vendió entre sus amigos y luego a través de Facebook.

En setiembre del año pasado “Liberatta Diseño Textil” tomó forma, porque Veres realizó un taller de lencería con la corsetera argentina Gladys Quevedo. “Quedé super fascinada con lo que aprendí y pensé, por qué no podemos todas tener lencería sexy o divertida a medida. Todas tenemos derecho a vernos lindas, sin estereotipos ni talles de por medio”.

La emprendedora que comenzó con este proyecto hace muy pocos meses, es docente de inglés e informática, además de ser profesora adscripta. Divide sus tareas entre su trabajo y su nuevo proyecto, al que apuesta todo. “He recuperado un 50% de la inversión, amo lo que hago, y considero que estoy ofreciendo algo distinto”, afirma Veres.



El modelo que cada mujer quiere

La idea de este proyecto es que cada mujer use la ropa interior que realmente quiere. Veres realiza su trabajo “pensando en la mujer actual, verdadera, con curvas que no siempre encuentra lo que quiere en las clásicas boutiques de lencería. Busco tener una línea de lencería a medida adaptada a las necesidades del cliente y seguir la línea de lo personalizado pudiendo elegir el modelo y el tejido”, explica la emprendedora de “Liberatta Diseño Textil”. Las medidas las toma de una forma muy sencilla: se debe de medir el contorno de cadera y el alto de tiro de cada clienta. Con esas dos medias se crea el talle de la persona, y con en ese molde básico se puede realizar el modelo que la mujer quiera. “Algunas te piden que sea bien calada atrás, pero alta y más cerradita adelante. O que sea super sexy, pero que sea en algodón, que no te aprieta y te deja todo marcado”.

Las etiquetas las imprime ella misma en una impresora doméstica, compró el papel adecuado y se puso a trabajar. “Esa parte lleva tiempo, pero en realidad todo lo que es lencería necesita de mucha paciencia y práctica”, relata la emprendedora. Cada una de las etiquetas son bordadas a mano, y antes de ser colocadas en la prenda reciben varios minutos de calor de plancha. Tampoco hay corte profesional, todas las prendas, en algodón, lycra y en telas caladas, son cortadas por una tijera que cualquiera puede tener en su casa.

Para saber

Precio

A partir de $ 250 pesos se puede tener una bombacha hecha a medida.

Canales de venta

Su ventas se realizan básicamente por redes sociales, pero este mes se unió a la propuesta de la tienda multimarca Rebel Roots.

Elaboración

Las prendas son únicas, se realizan a partir de las medidas de la persona. La emprendedora investiga diferentes telas, modelos y elásticos.