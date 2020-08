Leo Maslíah: pandemia, humor, un nuevo disco y la vuelta al ruedo

Leo Maslíah vuelve al ruedo. Así lo asegura el músico, compositor, escritor y humorista, que este jueves 27 se presentará en La Trastienda, en un espectáculo que, justamente, se llama "Vuelve Leo Maslíah". Allí repasará sobre todo algunas de las canciones que integran su disco más reciente, en trío con el baterista Tato Bolognini y el bajista Marco Messina. Esos dos músicos serán sus acompañantes, además de la cantante María Bentancur. Este disco, en el que Maslíah ejerce como pianista y que navega los mares del jazz puramente instrumental, es lo más reciente de un artista tan polifacético como prolífico.

Prolífico es también en sus redes sociales, en particular en Instagram, donde además de algunos vistazos a sus ensayos y proyectos también publica, de forma diaria, un cuadrito de historieta vieja (buena parte de las cuales proceden del archivo propio de Maslíah, entusiasta de ese género), intervenidas para cambiar los diálogos originales por algún chiste, que en los últimos meses han sido, en su mayoría, referidos a la pandemia que ha zarandeado al mundo.

Maslíah, recientemente nominado a dos premios Gardel en Argentina, habló con El Observador sobre el impacto de la emergencia sanitaria en las artes, sus novedades musicales y hasta el secreto para mantener el ritmo de composición y publicación de nueva música.

¿Qué lo motivó a componer Afloja, una canción que hace referencia -con humor e ironía- a la nueva normalidad? ¿Fueron los comportamientos que aparecieron con la llegada del covid-19 u otra cosa?

Una mezcla de todo lo que se respira… por dentro y por fuera de los tapabocas. Pero ésa no está en el repertorio del 27.

En marzo publicó en sus redes una imagen haciendo referencia a los apoyos económicos para los artistas ante la llegada del virus, ¿cómo le parece que se manejó desde el gobierno ese tema? ¿Hubo apoyo?

Salieron algunos apoyos pero totalmente insuficientes dada la magnitud de la paralización laboral. Y algunas medidas implementadas no fueron realmente apoyos sino un aprovechamiento estatal y municipal para comprar trabajo de artistas a precio de explotación.

¿Cómo han sido para usted estos meses de encierro, protocolos y barbijos? ¿Tuvo más tiempo para componer?

Tuve más tiempo, sobre todo para las tediosas labores conexas con lo creativo, que son lo que lleva más tiempo.

Ha sido bastante crítico de algunas medidas y del posicionamiento que ha tenido el virus. ¿Cómo es su postura con respecto al tema?

Los virus son muy chiquitos… pero hay problemas con la proporción entre la “prensa” que tiene lo atinente a la epidemia y la que tienen los daños “colaterales” causados por la paralización de actividades, el avance del poder financiero y de comunicaciones, etcétera. Creo que el Uruguay lleva las cosas mucho mejor que otros lugares pero no puede tampoco conducirse como si el resto del mundo no existiera. Igual acá una gran parte de las medidas tomadas son principalmente teatrales, aunque es un teatro cruel, por la cantidad de gente perjudicada. Pero tómese en cuenta que estas son opiniones de boliche, no es algo sobre lo que yo pueda opinar públicamente de modo útil. La complejidad del asunto es grande y las opiniones no especializadas no sirven mucho.

¿Cómo ve la producción musical contemporánea en Uruguay? ¿Ve algún movimiento que se está formando o algo innovador?

Algo innovador no veo pero puede haber muchas cosas que no conozca. En general creo que la mejor producción está siendo muy poco escuchada y hay un auge de lo burdo disfrazado de correcto. Por favor no pongan eso último como encabezamiento de la nota, ni ninguna otra frase que pueda por sí sola resultar pintoresca o provocativa, porque la mayoría de la gente no va a leer la nota sino solamente ese encabezado va a decir que yo dije eso y no, por ejemplo, esto otro que estoy diciendo ahora.

¿Hay artistas actuales – más o menos jóvenes – que le interesen y escuche con regularidad?

Sí, algunos que fui a escuchar en los últimos tiempos fueron por ejemplo Charly Ferret y Paula Evans, Darwin Silva, Fernando Cortizo, Ernesto Díaz, Mayra Hernández. Y Eduardo Gilardoni. Y el más joven de todos: Ruben Rada.

¿En algún momento temió (o teme aún) quedar encasillado por sus canciones más humorísticas, o es algo que no le preocupa?

Me preocupa que la mayoría de la gente no entienda nada, pero eso afecta a todos. De todos modos yo en vivo no canto más, solamente toco.

¿Qué vínculo tiene hoy por hoy con sus canciones más populares, como Zanguango o Biromes y servilletas?

Alguna gente de distintas generaciones que me escuchó me asocia con esas canciones o con otras que las anteriores o posteriores no conocen.

De entre los géneros en los que compone y toca, ¿qué es lo que más disfruta y le gusta de cada uno?

En general no estoy dentro de ningún género, más bien los géneros están incorporados en lo que hago a modo de unidades de vocabulario de un lenguaje exterior a ellos.

¿Cómo es su proceso de composición habitual? ¿Es metódico o suele dejarlo más librado a la inspiración repentina?

No creo que nadie pueda componer sin que se le ocurra algo. Pero siempre la ocurrencia es una parte del trabajo compositivo; después hay muchas otras, dependiendo del tipo de obra de que se trate.

¿Tiene algún proyecto pendiente a nivel musical o literario?

Sí, estoy trabajando en un proyecto teatral en colaboración, y tengo cosas de narrativa en las que avanzo de a poco. Y en música varios proyectos compositivos y algunos discográficos. El último disco lo hice en trío con Tato Bolognini y Marco Messina que van a estar conmigo en La Trastienda el jueves 27. Con María Bentancur, que también va a estar, grabamos un par de cosas para YouTube. Mi próximo disco probablemente sea de canciones, y vengo grabando de a poco obras de compositores uruguayos del campo impopular, y piezas microtonales. Un proyecto que se iba a concretar en octubre de este año pero que por la detención de los meses pasados quedó para agosto del 2021 es un concierto en la sala Adela Reta con el coro del Sodre. También tenía un concierto con la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos que no sé para cuándo va a quedar.

¿Los cuadros de cómic que publica en su cuenta de Instagram provienen de una colección propia? ¿Cómo es el proceso de creación de esas viñetas diarias?

La palabra “cómic” en español tiene connotaciones que molestan a su significado, por varias puntas. Es mejor seguir usando la palabra “historieta”, como se hacía por estos lados antes del desembarco posmodernista. Algunas cosas son de revistas que hay en casa y otras no. Es una diversión.

Ha mantenido a lo largo de los años un nivel de prolifidad musical envidiable. ¿Cómo se mantiene ese ritmo?

Como rabanitos.