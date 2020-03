Licencia especial para la construcción en suspenso por falta de acuerdo

El Sindicato Único de la Construcción y Afines (Sunca) y los empresarios del sector alcanzaron el miércoles un preacuerdo para otorgar una licencia especial a los trabajadores hasta después de Semana Santa.

El sindicato anunció que esa licencia comenzaría a partir del lunes 23 e incluiría una partida extraordinaria que asciende a los $16.500 para el obrero promedio.

Sin embargo, este acuerdo que debe ser de carácter tripartito no tiene todavía el aval del Poder Ejecutivo.

Una fuente del sector dijo a El Observador que la posición del Ejecutivo es que la “economía se mantenga andando” y no se entiende conveniente suspender la actividad de la industria de un día para otro.

El Comité Ejecutivo Nacional del Sunca analizó esta noche las dificultades surgidas en las negociaciones para aprobar el preacuerdo.

"Cuando nos levantamos, nos desayunamos con la noticia que el gobierno no había aprobado el preacuerdo que se había alcanzado con la Cámara de la Construcción", dijo el presidente del Sunca, Daniel Diverio a El Observador.

Agregó que la decisión del gobierno es "muy contradictoria porque te piden que te quedes en tu casa pero no te dan las condiciones".

En este sentido, sostuvo que muchos obreros viven juntos en el interior del país "y el riesgo no es solo de uno, sino que de todos, como pasa en Paso de los Toros por ejemplo con las obras de UPM".

El sindicato aún no se puso en contacto con las autoridades nacionales, pero para el directivo del Sunca, "el argumento del Poder Ejecutivo tiene que ser muy pesado porque si no, no se entiende". En tanto, subrayó que cree que "faltó voluntad política por parte de las autoridades para aprobar el preacuerdo, porque hay muchas vacilaciones para manejar situaciones de este tipo".

Las partes volverán a reunirse este viernes para analizar alternativas e intentar un entendimiento.

Diverio dijo que la iniciativa sigue "sobre la mesa y desde el sindicato lo seguirán impulsando porque los trabajadores estaban muy conformes porque podrían irse a sus casas y cuidarse. La verdad que no entendemos cómo se puede tomar una resolución de este tipo".

El acuerdo que abarcaría a alrededor de 45.000 obreros sería financiado en partes iguales por el gobierno y las cámaras empresariales, según la propuesta original. En tanto, la parte trabajadora adelantaría un día de licencia y a fin de año tendrían 13 días en lugar de 14.