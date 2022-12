Líos en la monarquía británica, monstruos e historias reales: lo que tenés que ver en Netflix, Amazon y más

.

La caída

La directora y escritora argentina Lucía Puenzo estrenó una nueva película, que llega casi diez años después de su exitosa incursión en la pantalla grande con Wakolda, protagonizada por Natalia Oreiro. En este caso, Puenzo (que también había dirigido XXY) toma la batuta de La Caída, que se basa en la historia real y que narra los esfuerzos de Mariel, una experiente clavadista profesional, por clasificar a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Sin embargo, en el medio deberá buscar la manera de alzar la voz y rebelarse contra un contexto de abuso que tambalea la búsqueda de sus sueños. Protagonizada por la actriz mexicana Karla Souza, La caída se puede ver en Amazon Prime Video.

Harry & Meghan

La monarquía británica no tiene paz, pero Harry y Meghan no tienen intención de arreglar las cosas para que todo siga su rumbo. Tras su partida del seno de la familia real, los “duques exiliados” firmaron sendos contratos con Spotify y Netflix, y los resultados empiezan a publicarse. Harry & Meghan, que se estrenó esta semana y que presentará su segundo volumen el próximo jueves, es una serie documental producida por la plataforma de streaming más popular que revela, según se anuncia en sus adelantos, la verdadera historia detrás del alejamiento de la pareja del Palacio de Buckingham. Con entrevistas a los implicados, análisis de periodistas especializados en la realeza y material de archivo, los duques de Sussex retoman la guerra contra la Corona y prometen no parar hasta revelar la verdad. Se puede ver en Netflix.

Trol

Es una de las leyendas más arraigadas en distintas partes del mundo, ha tenido múltiples versiones en el cine y ahora, de la mano de Netflix y con producción noruega, explota en una de sus caras más abominables y gigantescas. Cuando una explosión en las montañas de los países nórdicos despierta a un antiguo y monstruoso trol, las autoridades designan a una osada paleontóloga para que evite que cause estragos en el lugar. Por las dimensiones de la criatura y el poder destructivo que representa, la misión será casi suicida. A la plataforma, sin embargo, le vino bien el despertar: la película ya está en el número uno de lo más visto en la plataforma. Disponible en Netflix.

Sonríe

Fue una de las películas de terror más exitosas del año, y también una que cosechó varias críticas positivas, que destacaban sobre todo la originalidad de su dispositivo narrativo, aquella situación que impulsa, en este caso, el horror. En Sonríe —que, de hecho, continúa en algunas salas de cine del país—, una doctora a cargo de un paciente que ha sufrido graves heridas en un accidente traumático, empieza a experimentar aterradoras visiones que no tienen, al parecer, explicación. Cuando el horror pasa a dominar su vida de forma completa, la mujer deberá indagar en su pasado para tratar de encontrar respuestas y una solución. Se puede alquilar en NS Now.