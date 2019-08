Lista 711 pide el "cese inmediato" del director de Aduanas Enrique Canon

La lista 711 de Raúl Sendic reclama la "remoción inmediata" del director de Aduanas Enrique Canon, luego de conocerse la incautación en Alemania de 4,5 toneladas de cocaína procedentes de Uruguay.

El diputado Felipe Carballo dijo a El Observador que "el Poder Ejecutivo debe retirar de inmediato" a Canon y "comenzar una investigación en forma urgente".

"Deja la imagen del país por el piso. Todos hemos trabajado para dar una buena imagen del Uruguay a nivel internacional. Hoy somos tapa de los diarios en todas partes del mundo como uno de los principales sospechosos del tema de la droga", remarcó el legislador, que esta tarde comunicó su posición al resto de la bancada oficialista y pidió que el tema sea tratado en ese ámbito.

"Frente a la situación conocida recientemente, entendemos necesario que la bancada trate este asunto en su próxima reunión y se expida. Adelantamos nuestra opinión: el actual director debe ser cesado inmediatamente de su responsabilidad y a su vez debemos solicitar al Poder Ejecutivo la urgente investigación del tema", expresó Carballo por escrito.

En su mensaje, el legislador agregó que "al Uruguay le ha costado muchísimo posicionarse a nivel internacional desde varios aspectos, entre ellos la lucha contra el narcotráfico, contra el lavado, contra el crimen organizado, así cómo la calidad de los servicios logísticos, etc".

"Debemos también buscar todas las formas posibles, dentro del marco legal internacional, para lograr un estricto control tanto de las cargas de origen nacional como las que se encuentran en tránsito en el país para evitar situaciones cómo estas", finalizó Carballo.

Canon lidera el sector Banderas de Líber, que fue el primer grupo del Frente Amplio en solicitar públicamente la renuncia de Raúl Sendic, cuando el exvicepresidente era cuestionado por el uso de la tarjeta corporativa. Carballo, sin embargo, dijo que su reclamo "no tiene nada que ver" con esos sucesos.

"A mí no me importa lo que haya pasado con Sendic. Me importan los intereses del país y tomar postura", señaló. "Al Uruguay lo están dejando mal parado y yo no puedo permitir que esas cosas sucedan. Si hay responsabilidades se tienen que tomar medidas", subrayó el diputado, que liderará la lista 711 en Montevideo.