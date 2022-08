Llamado judicial para la venta de Envidrio se cerró sin ofertas de interesados

Envidrio lleva dos años y medio sin producir. Tras un intento de venta de la fábrica que se frustró el año pasado, ahora se buscó reflotarlo mediante una licitación, que también terminó sin éxito.

Este lunes estaba previsto que se abrieran los sobres con las ofertas en las oficinas del Poder Judicial en calle San José, pero no hubo interesados y el llamado para la venta en bloque quedó desierto. La base para adquirir la unidad productiva era de US$ 7,32 millones (US$ 6 millones más IVA), de la cual el 50% debía desembolsarse en efectivo.

“Teníamos la oportunidad de que en el marco del concurso y la liquidación que se había determinado por parte de la Justicia se hizo ese llamado a precios. No se presentó nadie, pero esto no quiere decir que aquí se termine y esto vaya a remate”, explicó en rueda de prensa el presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (Inacoop), Martín Fernández.

Ahora se prevé habilitar una nueva instancia en donde se evaluará la posibilidad de negociar por partes la unidad productiva con empresas extranjeras que estaban interesadas previamente, y para la que se deberán de definir nuevas condiciones. El objetivo es que exista una definición en un plazo de 30 o 40 días. Se estima que ese camino podría generar mayor interés, dado que los montos a desembolsar serían menores comentó Fernández a El Observador.

En lo previo, cuatro compañías habían mostraron interés. Dos de ellas eran brasileñas, una argentina y la restante chilena. Incluso, representantes de estas compañías realizaron inspecciones en el predio de Envidrio. También hubo contactos con una empresa estadounidense y otra española.

“Se abrirá una nueva instancia para la venta en partes, pero tratando de preservar que la unidad productiva siga vigente y que podamos tener producción de vidrio en este país y podamos seguir generando las fuentes laborales. (…) Tenemos que ver cuáles son los motivos por cuáles los interesados no se presentaron y ver si podemos limar esas asperezas para esto pueda tener un final feliz”, afirmó Fernández.

Además de aceptar el precio de base, en el llamado que venció este lunes los interesados debían cumplir con otras condiciones. Entre ellas, la obligación de incorporar a 37 trabajadores que formaban parte de la anterior plantilla laboral.

La fábrica ubicada en el Parque Tecnológico Industrial (PTI) del Cerro dejó de producir en diciembre de 2019 por la incapacidad de hacer frente a sus acreedores. Mantenía deudas por aproximadamente US$ 50 millones. Algunos de sus acreedores eran el Fondo para el Desarrollo (Fondes e Inacoop), el banco Bandes, UTE, BPS y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).

El año pasado hubo un intento de compra frustrado. La interesada fue la estadounidense Uniglass LLC. Tenía intención de invertir US$ 4 millones en Envidrio, que incluía más de US$ 3 millones como capital de trabajo para la contratación de 168 funcionarios y el resto para tareas de mantenimiento.

Pero uno de los acreedores no aceptó la oferta y se trancó la operación. Allí debió dejar de funcionar y Envidrio fue a liquidación tras una junta de acreedores.

La reactivación de Envidrio es uno de los objetivos que se ha trazado el gobierno y particularmente el ministro de Ambiente, Adrián Peña. El jerarca dijo el pasado 9 de mayo, durante su comparecencia ante la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, que esta reactivación sería fundamental desde el punto de vista ambiental. "Hoy no tenemos solución para el vidrio y la necesitamos de manera urgente", alertó.