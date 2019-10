Llega Polémica en el bar a canal 10 en su versión uruguaya

Los domingos por la noche se sumará una nueva propuesta local a la televisión. Canal 10 compró el formato del programa argentino Polémica en el bar, y ahora ajusta los últimos detalles para su salida al aire. Entre otras cosas, resta confirmar algunos de los integrantes, de acuerdo a lo que pudo saber El Observador.

Según informó TV Show, uno de los conductores será Alberto Sonsol, quien ocuparía el rol que hoy tiene el argentino Mariano Iúdica. También estará la periodista Patricia Madrid y el humorista Álvaro Navia, entre otros.

Quienes estaba previsto que integraran el ciclo eran el exlegislador colorado Washington Abdala y el sindicalista Richard Read, pero ambos señalaron en sus cuentas de Twitter que declinaron la invitación.

No comentaría nada pero como salió público, simplemente hubo dos conversaciones telefónicas sobre Polémica en el Bar en Uruguay y por razones particulares agradecí y rechacé la posibilidad de integrar el equipo. Muy agradecido igualmente. https://t.co/12lwE2uZ9y

Aclaración : si bien me invitaron a participar . Agradecí la invitación pero rechacé el invite. Por lo tanto con quien me sustituya seguro mejorará la propuesta del programa q me tendrá como fiel espectador. Gracias a la producción. Suerte en pila . ALQLyE https://t.co/IiQBNgAUz5