Lo que canta Mi Vieja Mula, la murga que anda sin vueltas para hablar de #varonescarnaval

Son 38 los conjuntos que participan en el Concurso Oficial de Carnaval, en el Teatro de Verano, en la primera instancia de esta competencia artística tras la secuencia de denuncias comprendidas en la movida denominada #varonescarnaval, que surgió en las redes sociales en agosto de 2020.

Hay elencos que directamente no consideran el tema, otros lo hacen con alusiones de diversa magnitud en cuanto al tiempo que le dedican y a cómo lo hacen, y otros lo tienen como un contenido de alta relevancia.

La murga Mi Vieja Mula se ha expresado de un modo extenso y contundente sobre esta situación.

Mi Vieja Mula acaba de hacer la mejor critica a la temática Varones Carnaval en este 2022. 👏👏 — Carnaval Uruguayo (@CarnavalU17) February 16, 2022

Este colectivo es uno de los tres que debutan en la categoría murgas (las otras murgas nuevas en el concurso son A la Bartola y Amables Vecinos).

Mi Vieja Mula nació en 2012 para competir en la movida murga joven. Luego de una pausa, participó en el carnaval del interior y se presentó a la prueba de admisión del “carnaval mayor”, primero en la categoría humoristas y luego en murgas. En 2021 por primera vez logró pasar la instancia clasificatoria para concursar en el Teatro de Verano.

Es una de las pocas murgas que no "sale de Montevideo", ya que es de Canelones, tiene su sede de ensayos en el club City Park en Ciudad de la Costa y en su primera presentación ante el jurado que preside Ramiro Pallares sorprendió con un espectáculo transgresor, titulado Hola Uruguay, en el que los murguistas interpretan a un conjunto de turistas que arriba al país a disfrutar de su amor por el carnaval uruguayo. En toda la actuación hablan y cantan en un español rudimentario (lo que les plantea una exigencia adicional).

Es la murga que más mujeres tiene sobre el escenario durante el show: siete de 17 integrantes. Incluso la dirección escénica está en manos de una de ellas, Romina Repetto.

Mi vieja Mula es también la que más tiempo le dedica al tema #varonescarnaval: un cuplé competo, siete minutos de los 45 (ver más adelante) que cada murga puede tener como máximo para el espectáculo, y además lo hace en un momento estratégico, sobre el final de la actuación, previo a la despedida.

Juan Samuelle

Romina Repetto, directora escénica de la murga.

Ese cuplé, titulado Instagram Carnaval y que tiene como bases musicales la retirada El Gran Tuleque (1987) y El murguero oriental (Tabaré Cardozo), sucede cuando esos murguistas-turistas van buscando conocer realidades del carnaval y se sorprenden al enterarse de las denuncias citadas en la red social Instragram.

El texto del cuplé Instagram Carnaval

En esta poca tiempo de estar en carnaval hemos aprendido que hay muchas formas de vivirlo

En la concurso

En los tablados

En los tablados autogestionados que son muchos aunque no se difundan

En las redes

Sí, en las redes. Hay muchas cuentas en Twitter, facebook e Instagram que hablan de Carnaval

Comentan de carnaval

Suben información de carnaval

Suben información de carnaval que roban de otras cuentas

Suben información de carnaval que roban de otras cuentas que roban de otras cuentas que suben información de carnaval

Por eso antes de irnos queremos seguir todo lo que hable de carnaval para no perdernos de nada cuando ya no estemos aquí

Momo carnaval

Siempre carnaval

Todo carnaval

Mundo carnaval

muchas cuentas hay en Instagram

Que hablan de murga

fotos de murga

canciones de murga

porque es divertido

yo todo lo sigo

si dice carnaval

si una cuenta habla de tablado

la sigo

si habla de concurso también sigo

todo lo que encuentro yo lo sigo

Varones Carnaval...

voy a seguirlo

Es que no entiendo mucho el idioma

debe estar traduciendo muy mal

porque yo estoy leyendo “menores”

pero asumo que no será tal cual

un murguista de tanto renombre

lo que aquí dice no puede ser verdad

esto estará muy mal hecho

denunciarán por despecho

Uruguayas

Uruguayas

Uruguayas

no sé que hablar

Yo soy muy fan

de los murguistas, de las murgas

y de todo carnaval

Amo escuchar

a esos cantores y esos cupleteros

fui a los ensayos para fotos yo sacar

y ahora no sé, ¿debo borrar?

En el camión

me invitaron a subirme y a mí me incomodó

le daban golpes

y desnudaban a un murguista nuevo

Guapos y bandidos se burló de chica trans

luego cantó sobre igualdad

son un murguero oriental

que solía admirar

pero ahora me estoy cuestionando

si lo debo bloquear

si lo empiezo a escuchar

soy cómplice

o debo cancelar

Es que hay algunas violaciones

y otros que es un infidelidad

Aquí el problema que yo entiendo

es el machismo en el carnaval

Si hay más mujeres en un coro

hay varios que comentan mal

sonoridades masculinas

es la única verdad

cuánta fragilidad

Son un murguero oriental

que no deja viajar

las mujeres en su autobús

Pues no puede evitar

acosar y abusar

de tablado en tablado

No, varones carnaval

no es juzgado penal

es denuncia que interpela

a las autoridades

a murguistas y pares

público y periodismo

Me hago cargo de los chistes a mis compas

a sus cuerpos y su forma de vestir

Me hago cargo de tratarlas como niñas

cuando hablan, con soberbia interrumpir

Me hago cargo de sospechar que un amigo

es violento en una relación

no me meto y me hago el distraído

no pregunto, cuanto menos sepa mejor

Mí generación se hartó y habló

Pero vos no te hagas el distraído viejo carnavalero

que hay miles de historia de las cosas que hicieron

Liberal de derecha que te reís con cinismo

no te faltan abusos, te falta feminismo

Carnaval no resistas

hacen falta conquistas

no se hagan los turistas

Hablar del tema sin rodeos

Sebastián Mederos, integrante de la murga con diferentes responsabilidades, entre ellas la de elaborar los textos, contó a El Observador que la característica de murga transgresora que distingue a esta formación se acentuó este año y que en el grupo están todos muy felices por lo que se ha podido crear y presentar a los diferentes públicos.

Mi Vieja Mula es una de las murgas que ha tenido una buena cantidad de presentaciones en los tablados, alrededor de 25 cuando promedia el carnaval, lejos de las más taquilleras que andan en unas 70 presentaciones, pero bastante más que varias con una trayectoria mucho más extensa.

La murga se volverá a presentar ante el jurado este jueves 24 de febrero, en la segunda rueda. El objetivo de avanzar a la liguilla, a la que accederán las 10 mejores de las 21 murgas que compiten, no obstante lo competitivo no es lo más relevante para este colectivo.

Juan Samuelle

Mi Vieja Mula.

“Somos una murga que no tiene un dueño, Mariano (Reperger) es el director responsable porque alguien tiene que firmar en Daecpu. Todos tenemos la misma importancia y todos defendemos en realidad una forma de hacer las cosas que queda clara con el espectáculo”, concluyó.

Sobre la consideración del tema #varonescarnaval, explicó que luego de analizar el tema la decisión fue la de realizar un abordaje hablando específicamente del tema, sin dar vueltas, sin que ello implique que no sea importante otras consideraciones, como las de los conjuntos que consideran el valor de que haya más mujeres en el carnaval o el tema de las diferencias de género.