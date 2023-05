"Lo que duraba tres semanas hoy dura una mañana": la demanda de bidones ante la crisis del agua, según Cambadu

El presidente de Cambadu, Daniel Fernández, se refirió al aumento explosivo de la demanda de agua embotellada, sobre todo en Montevideo y el área metropolitana, y contó algunos casos de desabastecimiento que sufrieron los pequeños y medianos comerciantes de la capital ante la crisis de agua potable de OSE.

Fernández contó la experiencia de los últimos días de un comerciante que tiene su local sobre General Flores. "El lunes recibió un pack entero de 192 bidones. Normalmente le duran tres semanas: lo vendió en la mañana", aseguró el directivo de Cambadu en diálogo con Subrayado.

"A ese comerciante le demoran una semana en entregarle nuevamente. No es que las empresas no quieran vender, es que no dan abasto", señaló.

En la mañana de este jueves Fernández se refirió al tema en el programa Así Nos Va y aseguró que una empresa había "quebrado stock". "Empieza a escasear la producción de bidones", dijo más temprano. Y agregó que "casi todo el comercio minorista" se había quedado sin agua.

Sin embargo, según supo El Observador la situación en Salus es que la cadena logística de distribución está funcionando al máximo de su capacidad, mientras que la demanda continúa creciendo y está superando esas capacidades logísticas.

A la tarde, en la entrevista con Subrayado, Fernández volvió a detallar cuál es la situación: "Se desbordó el consumo. La distribución sigue haciendo sus recorridos, de una vez por semana. Pero se desbordó. Lo que antes duraba una semana, se agota en dos días".

"Las empresas están trabajando a full, pero la capacidad es una", graficó y exhortó a la población, aunque sea en perjuicio de los comerciantes, a no acumular agua. "Vamos a llegar mal así", advirtió.

Fernández consideró que la industria de agua embotellada tiene "producto" pero el problema es que no lo ha "distribuido a fondo".