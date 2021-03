Lo que se sabe de la P1, la variante brasileña de covid-19 que preocupa a Salinas y a Radi

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, recibieron este lunes la primera dosis de la vacuna Coronavac, contra el covid-19. Pero aunque el avance de la inmunización en Uruguay parece mostrar una luz al final del largo túnel de la pandemia, ni el político ni el técnico a cargo de la estrategia para contener la crisis sanitaria dejaron de pasar un mensaje de alerta, resumido en una letra y un número que concentran la atención de los científicos por estos días: P1.

"Tenemos que entender una cosa que es muy clara: hay un problema severísimo en Brasil. Hay una cepa que viene mutando y que es la P1, que se ha constituido en un nuevo desafío, entonces ahora acá que estamos llegando con la vacuna, la rapidez con la que nos vacunemos va a ser fundamental para que el virus deje de mutar", dijo Salinas, luego de vacunarse en el Hospital Maciel. “¿Cuándo muta menos el virus? Cuando no está, porque muta cuando está el virus y si no está no puede mutar, por eso es importante vacunarse”, agregó el ministro.

Por su parte, Radi dijo que "hay que generar una especie de escudo de vacunación en la frontera" con Brasil, que “bloquee la penetración de las nuevas cepas". "La situación en Brasil está muy compleja y también es posible que haya personas del sur de Brasil que vengan al lado uruguayo a hacer compras, a desarrollar actividades, o sea que ahí hay un escenario muy complejo desde el punto de vista epidemiológico", añadió el científico.

Variante

¿Por qué genera tanta preocupación esta variante surgida en el Amazonas, pero que ya se ha propagado por el territorio brasileño y llegado incluso al otro lado del Atlántico?

Las experiencias de Manaos, la ciudad amazónica más afectada por la variante P1, sugieren que la cepa podría ser hasta dos veces más transmisible que el virus previo de covid en esa localidad, según indica un estudio realizado en conjunto por institutos de Reino Unido y Brasil.

Ese estudio preliminar sugiere que la probabilidad de reinfección con la nueva variante es de entre el 25% y el 60%, y un informe señala que la nueva cepa es responsable de aproximadamente el 90% de los nuevos casos en la región amazónica.

Según los investigadores, esta variante P1 probablemente surgió a principios de noviembre y se extendió rápidamente hasta volverse dominante, y ha provocado reinfecciones.

Lo que pasa en Brasil

En los últimos días el promedio en Brasil fue de más de 1.300 muertes diarias por covid-19, una cifra que hasta febrero se mantenía cerca de los 1.100. Desde enero, el país no ha logrado bajar de los 1.000 muertos al día, como ocurrió entre junio y agosto del año pasado, durante la primera ola.

Algunos estudios apuntan a que se debe a la falta de distanciamiento y a las fiestas, así como también a la nueva variante de coronavirus procedente de la Amazonia, dos veces más contagiosa y detectada ya en 17 estados.

Brasil, un país de 212 millones de habitantes, lleva un mes y medio de lenta vacunación contra el covid, debido a una falta de dosis: hasta ahora, 7,4 millones de brasileños fueron vacunados y solo 2,3 millones de ellos con la segunda dosis.

Esta emergencia "no es una sorpresa: se debe a no habernos preparado, porque este escenario estaba previsto. Sabíamos que había una nueva variante y debió haber un lockdown", dijo a la AFP días atrás la vicepresidenta de la Sociedad Brasileña de Inmunología (SBIM), Isabella Ballalai.

Este jueves, Río de Janeiro reimpuso restricciones en bares, restaurantes y playas a partir del viernes para, según su alcalde Eduardo Paes, "evitar que se repita el genocidio" de 2020 en la capital carioca.

El estado Sao Paulo, el más rico y poblado, regresará el sábado, por dos semanas, a la "fase roja" de restricciones, que prohíbe la apertura de centros comerciales, restaurantes y salas de espectáculo.

En Brasilia y en los estados de Mato Grosso, Pernambuco, Rondonia y Acre, entre más de una decena, la actividad ya se redujo a los servicios esenciales o se limitaron los horarios de apertura de los comercios, con eventuales toques de queda nocturnos.

Qué dicen los científicos

La principal preocupación de la comunidad científica y los gobiernos pasa por la eficacia de las vacunas ante estas nuevas variantes. Los datos preliminares indican que las vacunas desarrolladas hasta el momento sirven para prevenir manifestaciones graves del covid-19 en personas infectadas por las nuevas cepas, aunque en menor medida a aquellos que se contagiaron con las variantes “originales”.

El director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas en Uruguay, Julio Medina, publicó en la tarde del lunes en base a estudios preliminares que tanto la Coronavac que se encuentra administrando Uruguay como la AstraZeneca —que arribará al país mediante fondo Covax— son efectivas contra la variante P1. También lo son contra las cepas sudafricana y británica, que encendieron las alarmas a fines de año por su mayor transmisibilidad.

➡️Para seguir protegiéndonos, porque las vacunas a pesar de ser altamente eficaces no lo son 100% en forma global.

➡️Porque en la medida que se pone a competir a las nuevas variantes del virus (ej. la P1 brasileña) en un ambiente con población vacunada parcialmente



2/5 — Dr. PhD. JULIO MEDINA (@Dr_Julio_Medina) March 8, 2021

En un hilo en que enumeró las virtudes de vacunarse, el experto sostuvo que en la medida que la vacuna "se pone a competir a las nuevas variantes del virus (por ejemplo, la P1 brasileña) en un ambiente con población vacunada parcialmente (porque están con la primera dosis) se generan las condiciones para que el virus pueda mutar y escapar a la protección que nos dan las vacunas".